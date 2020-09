Besser angezogene Männer gefällig?

Athletische Männer sind sexy, stark und sie ziehen Frauen an. Der mesomorphe Körperbau ist ein Idealbild des Mannes. Muskulöse Brust und starke Arme, breite Waden und viel Masse zeichnen den typischen Muskelprotz aus. Viele Männer brauchen Muskeltraining oder Sport zum Ausgleich des stressigen Alltags im Beruf. Mountainbiker oder Kurzstreckenläufer sind typische Beispiele für diesen Körperbau.

Das perfekte Sakko

Es ist nicht sehr einfach für die typische V-Form ein passendes Sakko zu finden. Wichtig ist, dass es bei den Schultern sehr gut sitzt. An der Taille und an der Hüfte kann ein Sakko gut angepasst werden. Die V-Form des Oberkörpers betont Mann am besten mit einem Zweiknopfsakko. Leicht taillierte Sakkos sind zu bevorzugen, denn diese sind zwar in der Mitte enger geschnitten, werden jedoch an der Hüfte wieder weiter, sodass Mann eine schöne Form bekommt.

Der richtige Stoff

Die richtige Stoffwahl ist bereits die halbe Miete. Wichtig ist, leichte und weich fallende Stoffe zu vermeiden, denn diese fallen zu sehr in sich zusammen und umspielen die tolle Form nicht. Am besten geeignet sind strukturierte Stoffe, wie zum Beispiel ein gröberes Leinen, ein schöner fester Wolltuch oder auch ein gut strukturierter Gabardine. Ein eleganter Nadelstreif aus reiner Wolle wirkt sehr schön, verlängert, und das Auge wird abgelenkt durch das Muster.

Das richtige Hemd

Beginnen wir mit dem Kragen. Der Hemdkragen ist nicht zu schmal und auch nicht zu breit. Ein perfektes „Mittelding“ macht die Mischung aus. Zu breite oder betonte Krägen würden den trainierten Hals zu sehr hervorheben. Zu schmale Krägen wirken zu minder. „Slim fit“ oder „fitted“ Hemden sind zu empfehlen, denn diese sind tailliert geschnitten und betonen die schmale Mitte sehr gut. Diese passen vor allem an den Schultern gut.

Welche Hose passt?

Hosen sollten gerade geschnitten sein. Auch eine Bundfaltenhose tut gutes für diese Körperform. Zu enge Hose wirken zu schmal und zu weite Hosen wirken zu plump. Zusätzlich sind Stulpen an der Hose, unten am Hosensaum sehr gut, diese gleichen den muskulösen Oberkörper aus. Stulpen sind jedoch bei kleineren Männern nicht empfehlenswert, denn diese stauchen optisch ein bisschen.

Kleiner Tipp:

Es gibt auch einige Läden, in denen man Hose und Sakko getrennt voneinander kaufen kann, also beides quasi in der richtigen Größe.

Was sind die NO GOs?

Absolutes Trageverbot sind Schulterpölster. Denn die eigene Brust und die trainierten Schultern sind ja schon breit. Schulterpölster sind zwar in jedem Sakko eingearbeitet, aber meist verwendet man bei modernen Schnitten sehr niedrige Schulterpölster. Sie sollten nur die Form des Armlochs verschönern. Die Schultern sollten also nicht zusätzlich betont werden. Einstecktücher sind auch nicht notwendig. Diese würden nur noch zusätzlich unnötig den Blick auf den Oberkörper ziehen. Und das machen die Muskeln schon genug. Wenn ein Einstecktuch gewünscht ist, dann am besten Ton in Ton mit dem Sakko. So fällt es nicht so auf, aber man ist komplett angezogen. Schuhe zum Anzug sollten nicht zu spitz sein. Schöner sind elegante abgerundete Schuhe mit Naht.

Für den Freizeitlook

Pullis und Shirts mit V-Ausschnitt sind optimale Begleiter für den Freizeit Look. Jeans und Hosen ebenso gerade geschnitten tragen, diese sollten auch nicht zu slim sein, außer man möchte den Oberkörper noch mehr betonen.