Pressemeldung: Judith Girschik ist neue Präsidentin von ICF-Austria

Mit Judith Girschik holt sich die International Coach Federation (ICF) eine erfahrene

Leadership-Coachin in die Führungsriege. Sie folgt als neue Präsidentin des weltweiten

Coaching-Fachverbandes auf Miglena Doneva-Doncheff und startet ihre Aufgabe mit einem neu

formierten sechsköpfigen Team. Als Gründerin des Leadership Institutes in Wien und

Geschäftsführerin der LSS Leadership Services GmbH ist Judith Girschik mit der nationalen und

internationalen Coaching-Branche bestens vertraut und verfügt über umfangreiche Beratungs-

und Führungserfahrung.

ICF & ICF Austria

Die im Jahr 1995 gegründete International Coaching Federation (ICF) ist ein internationaler Coaching-

Verband und mit über 50.000 Mitgliedern in 156 Ländern der weltweit größte Verband im Coaching-

Bereich. ICF setzt sich weltweit für eine Professionalisierung von Coaching ein, akkreditiert

Ausbildungslehrgänge und zertifiziert Coaches rund um den Globus. In Österreich umfasst ICF 127

Mitglieder, die in den Bereichen Life- und Business-Coaching tätig sind. Ziel ist die Schaffung von

Bewusstsein für professionelles Coaching und dessen Nutzen sowie die Etablierung von Coaching als

integraler Bestandteil der Gesellschaft.

Internationale Ausrichtung und hohe weltweite Reputation

Judith Girschik, die sich seit 2018 im ICF engagiert, hebt vor allem die internationale Ausrichtung und

hohe weltweite Reputation des Coaching-Dachverbands hervor: „Die Zertifizierungen für die

Qualifikation als Coach sowie die Mitgliedschaft bei ICF gelten in der Coaching-Branche als Gütesiegel

und stehen für besonders hohe Qualität. Vor allem bei internationalen Organisationen sind diese

Kriterien oft Bedingung für ein Engagement als Coach. Grundlage dafür bilden solide empirische

Forschungsergebnisse, eine geeignete Coaching-Ausbildung und nachgewiesene praktische

Erfahrung,“ erklärt die neu gewählte Präsidentin.

Gegenwart und Zukunft von ICF

Zentrales Ziel des ICF war und ist neben der Förderung der Coaching-Kultur in Unternehmen vor allem

die Unterstützung von Coaches in ihrer täglichen Arbeit sowie die Stärkung und Förderung des

Coaching-Berufs weltweit hinsichtlich Qualität und Professionalisierung. Dabei spielen insbesondere die

Ethik-Richtlinien des Verbands eine entscheidende Rolle als Grundlage für jeden Coach.

Girschik blickt zuversichtlich in die Zukunft und erklärt: „Unsere Arbeit in der Vergangenheit hat gezeigt,

dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das Image und die Professionalisierung des

Coachings hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert, was auch daran zu erkennen ist, dass sich

Coaching mittlerweile als wichtiges Tool im Personalmanagement etabliert hat. Nun geht es darum, den

Erfolgskurs weiter auszubauen. Coaching und was es in der Tiefe für alle Beteiligten leisten kann, soll

durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen weiter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gebracht werden.

Unterstützung der Mitglieder

Besonders am Herzen liegt mir die Unterstützung unserer Mitglieder. Ihnen wollen wir einen

hervorragenden Service bieten, wenn es etwa um Aus- oder Weiterbildung geht, beispielsweise mit

zielgerichteten Seminaren, Webinaren und Vorträgen zu den Themen Professional und Business

Development für Coaches, Circles of Excellence und Mentoring. Auch die internationale Vernetzung

innerhalb der Coaching-Branche soll bewusst gefördert werden. Dieses Jahr feiert ICF-Austria sein 20-

jähriges Bestehen. Insofern werden auch Veranstaltungen mit Zusatznutzen für unsere Mitglieder heuer

ein wichtiges Thema sein.“

Judith Girschik – Engagement auf vielen Ebenen

Als international zertifizierte Führungskräfte Coachin begleitet und unterstützt die studierte

Wirtschaftswissenschafterin Führungspersönlichkeiten wie Manager, Geschäftsführer, Vorstände und

Unternehmer in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung sowie auf ihren individuellen

Karrierepfaden. „Mein Fokus liegt dabei immer darauf, dass meine Kundinnen und Kunden

zielorientierter, selbstsicherer und kommunikationsstärker werden,“ erklärt sie selbst ihre Intention.

Darüber hinaus fungiert Girschik als eingetragene Mediatorin beim österreichischen Bundesministerium

für Justiz (BMJ) und ist zusätzlich als Expertin für Wirtschaftsmediation tätig. Zudem forscht und berät

sie in den Bereichen Leadership Coaching & Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialanalysen

und Diversity Management. Ausgezeichnet wurde sie 2017 für ihr Engagement als Leadership-Coach

und erhielt den „Bizlady of the City“- Award. Ihr umfangreiches Wissen gibt sie als Vortragende und

Lektorin an in- und ausländischen Fachhochschulen und Universitäten weiter.

Quelle:

LSS Leadership Services GmbH