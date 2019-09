22. Oktober 2019: B2B Marketing Forum am Wiener Hauptbahnhof

Am 22. Oktober 2019 im Novotel am Wiener Hauptbahnhof werden sich wie gewohnt an die 300 Marktingleiter und Expertinnen versammeln.

Digital-Marketing-Expertin und Bestsellerautorin Pam DIDNER

Diese Keynote ist absolut top. Eine Kostprobe dieser Expertin gibt es hier im Interview, dass sie vor einigen Tagen, anlässlich der Content Marketing World Conference & Expo.

Weitere Highlights

Die Marktingleiter von FACC, MONDI, KAPSCH, A1 Digital Deutschland und Gebrüder WEISS sind ebenso vertreten.

Bevor die Mittagspause im gestylten Außenbereich abgehalten wird, ist ein Update zum DSGVO-konformen Marketing angesagt.

Breakout Secession in Kleingruppen

Dabei werden Themen wie „B2B-Marken-Positionierung im digitalen Umfeld“, „Lead Generierung“, „Programmatic Marketing“ und einige mehr bearbeitet.

Wo es langgehen wird … aktuelle TRENDS

Dazu werden einige visionäre und bodenständige Trends angesprochen. Wer angereichert vom Tag darüber diskutieren und neue interessante Leute kennenlernen möchte, dem sei das anschließende Get together sehr ans Herz gelegt.

