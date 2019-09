eps-Überweisung: Sicher und beliebt bei Händlern und Kunden

PSD2 und SCA sind in aller Munde. Wie sich das auf die Conversion Rate auswirken wird, weiß noch niemand. Mit eps-Überweisung schaffen Sie schnell eine Alternative zu Kreditkartenzahlungen in Ihrem Onlineshop. Absolut sicher und zuverlässig. Ihre Kunden überweisen direkt aus dem eigenen Onlinebanking.

Viele unterschiedliche Zahlarten

Online Einkaufen gehört mittlerweile zu den normalsten Dingen. Es gibt kaum noch ein Produkt, das man nicht online kaufen könnte. Wie sicher aber sind die Bezahlmethoden, die von Onlineshops angeboten werden? Neben dieser Frage, die sich hauptsächlich die Konsumenten stellen, gibt es für Online-Händler viele weitere Kriterien, die über die angebotenen Zahlarten entscheiden. Vor allem zwei weitere Faktoren stehen im Fokus: Wann wird das Geld auf meinem Konto sein und wieviel kostet es, ein Zahlungsmittel anzubieten.

Andere Länder, andere (Zahlungs-)Sitten

Jedes Land hat so seine Eigenheiten. Auch im Zahlungsverkehr haben sich unterschiedliche Präferenzen in einzelnen Ländern entwickelt. Besonders wichtig ist es, möglichst jedem Kunden sein bevorzugtes Zahlungsmittel anzubieten, um die Hemmschwelle beim Kauf gering zu halten und eine reibungslose Bestellung zu ermöglichen. Damit ist ein weiterer Punkt identifiziert, der bei der Zusammenstellung des Payment Mix eine wichtige Rolle spielt: marktspezifische Zahlungsmethoden.

PSD2 und SCA

Die Payment Service Directive 2 (PSD2) der Europäischen Union tritt mit 14. September 2019 in Kraft und verlangt bei Online Bezahlungen eine starke Kunden-Authentifizierung (SCA). Trotz aufsichtsrechtlichem Aufschub durch die Finanzmarktaufsicht sind die Regelungen gültig. Was das für die Conversion-Rate – vor allem bei Kreditkartenumsätzen – bedeutet ist schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall sollte eine Alternative im Onlineshop bereitstehen.

Sicher, gewohnt und vertrauensvoll

Die österreichischen Banken bieten mit eps-Überweisung einen Payment Standard an, mit dem alle ihre Kunden, die das Online Banking nutzen, absolut sicher im Internet einkaufen können. Beim Checkout wählt der Kunde eps-Überweisung als Zahlart aus und landet nach der Auswahl der Bank direkt in seinem gewohnten Onlinebanking. Dort findet er bereits die Überweisung mit allen Details vor und muss nur noch mit dem Signaturverfahren der Bank (TAN, App etc.) die Überweisung abschließen. Einfacher geht es kaum.

Zahlungsgarantie und rasche Überweisung

Auch für den Händler bietet die eps-Überweisung zwei wirklich große Vorteile gegenüber anderen Zahlarten: Erstens erfolgt direkt nach der Überweisung die Rückmeldung an den Shop, dass die Zahlung durchgeführt wurde und somit bestätigt ist. Folgeprozesse wie ein Download oder die Lieferung der bestellten Ware können sofort erfolgen. Der zweite große Vorteil liegt in der schnellen Verfügbarkeit des Geldes am Konto. Die Zahlungen unterliegen den ganz normalen SEPA-Regeln und sind am nächsten Bankwerktag bereits am Konto.

Kostenlose Services

Holen Sie sich jetzt alle Whitepaper zur eps-Überweisung und melden Sie sich zum kostenlosen Webinar an, um aus erster Hand zu erfahren wie das System genau funktioniert, welche Voraussetzungen Sie als Händler erfüllen müssen, wieviel es kostet und wie die Implementierung in Ihren Shop oder in Ihr E-Commerce-Projekt funktioniert.