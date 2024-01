Bild: pexels.com

Werbegeschenke zur Kundenbindung: Praktische Gadgets für den Alltag

Die Kundenbindung fällt Unternehmen nicht immer leicht. Dabei müssen es gar nicht immer teure Marketingmaßnahmen sein. Auch einfache Werbegeschenke können dazu beitragen, dass Kunden sich geschmeichelt fühlen. Werbegeschenke als praktische Gadgets für den Alltag sind kostengünstig und zeigen dennoch einen wirksamen Effekt. Denn sie bieten einen Mehrwert und rufen das Unternehmen immer wieder in Erinnerung.

Einfache Werbegeschenke mit großer Wirkung: Ideen für Unternehmen

Kundenbindung ist ein Schlüsselfaktor für jedes erfolgreiche Unternehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, um Kunden effektiv an die Marke zu binden. Werbegeschenke zählen jedoch zu der erfolgreichsten Methode. Oft zeigen hier einfache Präsente die größte Wirkung. Schließlich sollen Werbegeschenk in erster Linie praktisch und alltagstauglich sein. Denn nur so bleibt das Unternehmen auch tatsächlich in Erinnerung. Ein gutes Beispiel hierfür ist der klassische Kugelschreiber mit Firmenlogo. Kugelschreiber sind sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich nützliche Alltagsgegenstände. Wer das einfache Geschenk etwas aufwerten möchte, kann zum Beispiel auch ein hochwertiges Stiftset mit Gravur verschenken. Das bietet sich vor allem für Stammkunden an. Eine weitere praktische Geschenkidee ist, Klebeband bedrucken zu lassen. Auch Büroartikel wie USB-Sticks kommen immer gut an. Entscheidend ist, dass das Geschenk einen Mehrwert bietet und die Empfänger beeindruckt.

Werbegeschenke für den B2B-Bereich: Wenn die eigene Firma im fremden Büro präsent ist

Werbegeschenke sind im B2B-Bereich von großer Bedeutung. Sie dienen nicht nur als kleines Marketinginstrument, sondern sollen vor allem Wertschätzung zeigen. Mit den richtigen Präsenten wird ein positives Image transportiert. Außerdem hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck, selbst bei langjährigen Geschäftspartnern. Auch hier erweist sich Schreibware oft als die beste Wahl. Bedruckte Mousepads, Notizblöcke oder Schreibtischunterlagen werden im Büroalltag immer gut gebraucht. Wer auf Exklusivität setzen möchte, kann zum Beispiel auch individualisierte Laptoptaschen oder Rucksäcke verschenken. Doch auch kulinarische Geschenke wie Schokolade, Pralinen oder Wein sind eine Option. Aber Vorsicht: Hier sollte man auf die Vorlieben des Kunden achten. Eine Flasche Wein mag zwar ein nettes Geschenk sein. Wer jedoch nicht gerne Wein trinkt, profitiert davon eher weniger.

Kreative Werbegeschenke: Mit kleinen Ideen von der Masse abheben

Werbegeschenke müssen nicht immer einfach sein. Ist die Unternehmenskultur bunt, sollte sich das auch in den Präsenten widerspiegeln. Anstelle eines einfachen Kaffeebechers darf es daher auch gerne eine farbenfrohe Tasse mit dem Namen des Empfängers sein. Vielleicht passt sogar noch ein persönlicher Spruch auf die Tasse. Dies versüßt dem Beschenkten den Alltag bestimmt. Solche Geschenke lohnen sich jedoch nur für Kunden, die man gut kennt. Für die breite Masse hingegen eignen sich lustige Kartenspiele, Journals oder vielleicht auch Duftkerzen. Auch das Thema Nachhaltigkeit sollte in puncto Werbegeschenke berücksichtigt werden. Statt Unmengen an Verpackungsmaterial können die Geschenke zum Beispiel in einfachen Körben weitergegeben werden. Dies spart Plastik und wirkt gleichzeitig auch noch sehr hochwertig. Doch egal, ob besonders kreativ oder nützlich. Wichtig ist, dass sich das Unternehmen im Werbegeschenk widerspiegelt. Sprich, die Präsente sollten natürlich auch zur Branche und zu den Kunden passen.