Den Vertrauensfaktor entschlüsseln: Was ein Online-Casino seriös macht

Seriöse Online-Casinos zeichnen sich durch verschiedene Faktoren aus, die Spieler beim jeweiligen Anbieter überprüfen können. Das allerwichtigste, was Online-Casino Seiten haben müssen, ist eine seriöse Lizenz einer anerkannten Gamingbehörde. Doch auch faire Casino-Spiele sowie verantwortungsvolles Spielen sind essenzielle Punkte, um zu erkennen, ob man sich in den besten seriösen Online-Casinos befindet. Das Vertrauen der Spieler in eine Online-Casino-Seite ist unglaublich wichtig, um sich als Kunde wohlzufühlen. Die besten Betreiber bieten Ihnen seriöse Casinos Erfahrungen können Sie dort an den Online-Spielautomaten und im Live Casino sammeln. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen Details zu seriösen Online-Casinos, damit Sie sicher und mit Spaß spielen können.

Lizenzierung und Regulierung

In Österreich haben wir ein Glücksspielmonopol, dass keine andere Glücksspiel-Seite außer win2day erlaubt. Doch trotz der gesetzlichen Vorgabe in Österreich, hat die Europäische Union EU-Gesetze, auf die jedes Mitgliedsland achten muss, und die sogenannte Dienstleistungsfreiheit ist eines davon. Dieses Gesetz besagt, dass die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU gewährleistet sein muss. Das bedeutet für Online-Glücksspiel-Unternehmen, mit Sitz in der EU, dass diese ihre Glücksspiel-Seiten auch innerhalb dieser legal anbieten dürfen. Somit können Österreicher in diese seriösen Online-Casinos nutzen, ohne gesetzliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Vorausgesetzt, dass sie sich nichts Strafbares zuschulden kommen lassen, wie Betrug beispielsweise. Werfen Sie einen Blick auf ein paar bekannte Lizenzgeber.

Malta Gaming Authority (MGA) – Sie stellt die meisten Glücksspiellizenzen in Europa aus. Malta ist 2004 der EU beigetreten und war das erste Land, das Online-Glücksspielgesetze einführte.

Top 5 seriöse Online-Casinos in Österreich

Wir haben uns am Markt umgesehen und 5 seriöse Online-Casinos für Sie herausgesucht.

Rolling Slots Casino : Willkommensbonus 300 % bis zu 2.700 € + 300 FS; Gegründet 2021; 3.000+ Spiele und VIP-Programm; Mindesteinzahlung ab 5 €; RTP 96,6 %; Lizenz aus Curaçao; Über 80 Top-Spielehersteller;

Faires Spiel und Integrität des Spiels

Fair Play ist für seriöse Online-Casino Betreiber sehr wichtig, um zu zeigen, dass hier kein Casino-Betrug vorliegt. Zwar ist die Auszahlungsquote auch ein wichtiger Punkt, der bei einer hohen RTP die Gewinnchancen steigert, doch noch wichtiger sind die Zufallszahlengeneratoren (RNGs) und die Prüfung dieser durch Dritte. Was sind Zufallszahlengeneratoren überhaupt? Ein Zufallszahlengenerator (RNG – Random Number Generator) erzeugt bei den Spielen, sowohl Online-Spielautomaten und Live Casino Spiele, zufällige Ergebnisse, was einen Betrug ausschließt.

Top Online-Casino Anbieter lassen unabhängige Unternehmen diese prüfen und von ihnen zertifizieren.

Beispiele:

eCOGR

iTech Labs

GLI

TST

NMi

Sicherheitsvorkehrungen

Wenn Sie ein seriöses Online-Casino Österreich besuchen, erwarten Sie bestimmt, dass Ihre Daten geschützt werden, die sehr heikel sind. Besonders im Internet möchte man seine persönlichen und finanziellen Daten zu 100 % geschützt wissen. Wichtig ist hierbei, dass die Online-Echtgeld-Casinos Datenschutzrichtlinien, eine SSL-Verschlüsselung und sichere Zahlungsmethoden besitzen.

Datenschutzrichtlinien : Der Datenschutz ist in Österreich enorm wichtig und soll Spieler schützen. Die Datenschutz-Grundverordnung wurde vom Europäischen Parlament am 27. April 2016 zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingeführt.

: Der Datenschutz ist in Österreich enorm wichtig und soll Spieler schützen. Die Datenschutz-Grundverordnung wurde vom Europäischen Parlament am 27. April 2016 zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingeführt. SSL-Verschlüsselungstechnologie : SSL (Secure Sockets Layer) ist eine wichtige Technologie, die Ihre Daten schützt. Damit soll sichergestellt werden, dass Ihre Online-Kommunikation privat bleibt. Es ist eine Art Code, der Ihre Daten verschlüsselt und so verhindert, dass nicht autorisierte diese abfangen oder lesen können.

: SSL (Secure Sockets Layer) ist eine wichtige Technologie, die Ihre Daten schützt. Damit soll sichergestellt werden, dass Ihre Online-Kommunikation privat bleibt. Es ist eine Art Code, der Ihre Daten verschlüsselt und so verhindert, dass nicht autorisierte diese abfangen oder lesen können. Zahlungsmethoden: Jeder seriöse Online-Glücksspiele-Anbieter muss sichere und seriöse Zahlungsmethoden im Portfolio haben, damit Casinospieler sicher Geld von A nach B transferieren können.

Verantwortungsvolles Spielen

Wenn Sie im Casino spielen, dann sollte das immer im annehmbaren Rahmen sein und nicht über ihr Budget hinausgehen. Beste Online-Glücksspielanbieter haben hierfür ein paar Optionen im Angebot, die es den Spielern erleichtern soll, nicht mehr Geld auszugeben, als sie zur Verfügung haben. Aber auch bei einer eventuellen Spielsucht, die bereits erkennbar ist, wird von Experten Hilfe angeboten. Top-Online-Spielbanken haben Einstellungsmöglichkeitenim Kundenkonto oder über den Kundensupport:

Einzahlungslimit

Verlustlimit

Pause einlegen

Selbstausschluss

Aktivitätscheck

Des Weiteren bieten sichere Online-Casinos Links zu Hilfsorganisationen an, bei denen man immer Hilfe erhält. In Österreich gibt es noch weitere Stellen wie Spielsuchthilfe.at, doch in den EU-Casinos können Sie folgende Links finden.

Gamblers Anonymous

GamCare

Gambling Therapy

Transparenz und Kundenbetreuung

Die Transparenz in Bezug auf Bonusbedingungen und die Auszahlungsrate der Online-Casino-Spiele sind ein weiterer essenzieller Punkt, um zu erkennen, wann ein Betreiber seriös ist. Alle Casino-Bonus-Angebote müssen gut einsehbare und lesbare Bedingungen zeigen, damit ein Spieler genau weiß, was zu tun ist, um Gewinne daraus zu erhalten. Auch die Auszahlungsquote der Spielauswahl sollte gut erkennbar sein, damit jeder Kunde weiß, welches Online-Spiele seine Erwartungen in Bezug auf die Gewinnchancen erfüllt.

Eine gute Kundenbetreuung ist ein weiterer elementarer Punkt, der zur Zuverlässigkeit des Casinos Österreich beiträgt. Neben der E-Mail-Adresse und dem Kontaktformular, sollte es einen Live-Chat geben, bei dem man rasch einen Mitarbeiter erreichen kann. Am besten ist der Live-Chat 24/7 verfügbar, um Spielern jederzeit und sofort Hilfe anbieten zu können. Die Mitarbeiter des Kundendienstes eines seriösen Online-Spielothek-Anbieters sollten kompetent sein und am besten in der Landessprache kommunizieren können. Die Relevanz eines FAQ-Bereiches sollte auch nicht unterschätzt werden, da dieser schnelle Hilfe bei Standard-Fragen bietet.

Spielerreputation und Bewertungen

Der Ruf eines Online-Casinos ist bei den Spielern ein wichtiger Schlüsselfaktor für das Vertrauen. Sicherheit und Vertrauen spielen eine größere Rolle bei der Wahl des Betreibers, als eine riesige Spielauswahl von mehr als 8.000 Spielen. Denn wenn der Glücksspiele-Anbieter keine Gewinne auszahlt und unseriös ist, ist es völlig nebensächlich, ob die Online-Slots spitze sind. Spieler möchten zuverlässige Seiten besuchen, denen sie Vertrauen schenken können.

Hierbei spielt das Spielerfeedback und Community-Feedback eine essenzielle Rolle. Wenn bereits zahlreiche Kunden von einem seriösen Spielcasino sprechen, bei dem z. B. sichere Zahlungsmethoden und faire Bonusbedingungen sicher sind, dann werden weitere Spieler diesem Ruf gerne folgen.

Man sollte aber immer darauf achten, dass man echte Bewertungen von Werbeinhalten unterscheiden kann. Wird bei einer Bewertung ausschließlich positives berichtet, ist das verdächtig. Außerdem wird in Werbeinhalten immer für einen Bonus oder Spiele geworben. Verlassen Sie sich lieber auf Inhalte, die auch einmal darüber sprechen, dass Sie beim Kundendienst länger warten mussten oder die Spielauswahl nicht sehr groß ist. Wichtig dabei ist, dass die Betreiber sicher und fair sind, Vor- und Nachteile hat jeder Anbieter.

Fazit

Wenn Glücksspieler in Online-Casinos spielen, dann erwarten sie, dass die Seite sicher und seriös ist. Um herauszufinden, ob das wirklich der Fall ist, gibt es ein paar Punkte, die Sie beachten müssen. Diese beinhalten Lizenz, faires Spielen, Sicherheit, verantwortungsvolles Spielen, Transparenz und Kundenbetreuung sowie Spieler-Bewertungen. Wenn in diesen Bereichen alles passt, dann steht einem vergnüglichen und sicheren Spielvergnügen nichts mehr im Wege!

Der Artikel wurde für das Portal von der Expertin des Portals Gold-Chip.at – Jessika Hueber – erstellt