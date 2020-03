Stress auf Dienstreisen reduzieren – so reisen Sie mit voller Energie zum Business-Meeting!

Eine dienstliche Geschäftsreise bedeutet viele Unternehmer und Manager oftmals purer Stress. Dabei beginnt die Herausforderung einer Business-Reise schon in den Vorbereitungen: Viele Manager, die von einem Unternehmen mit den Planungen einer Geschäftsreise beauftragt werden, sind völlig überfordert. So bedeutet schon die Planung einer Dienstreise eine Menge Stress. Noch aufwendiger wird das Reisemanagement, wenn gleich eine Geschäftsreise einer größeren Personengruppe geplant werden soll. Wer noch keine Erfahrung bei der Planung einer Dienstreise gesammelt hat, wird es schwer haben eine gelungene und stressfreie Dienstreise zu erleben.

So gilt es bei der Vorbereitung einer Geschäftsreise auf ein paar wesentliche Faktoren zu achten, um Stress auf längeren Reisestrecken zu minimieren. Dabei sind es vor allem Interkontinentalflüge, die für Manager meistens wenig Spielraum für Erholung und Konzentration lassen. Der Flug mit einem Linienflugzeug ist für viele Manager und Unternehmer mit sehr langen Wartezeiten verbunden, so dass sich spontane Geschäftstermine nur sehr schwer realisieren lassen. Ebenso gilt es bei der Wahl einer passenden Unterkunft ein gutes Händchen zu beweisen. Denn nur in einem Hotel mit Konferenzräumen gelingt es Business-Meeting mit seinen Kollegen vorzubereiten.

Um den Stress auf einer Geschäftsreise deutlich zu minimieren, haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen. So erhalten Sie eine praktische Tipps, die man unbedingt bei den Vorbereitungen einer Dienstreise im Ausland beachten sollte. Auf diese Weise steht einer entspannten Dienstreise nicht mehr Wege, so dass Geschäftsreisende mit vollgeladenen Akku zum Business-Meeting gelangen.

Mit einem Privatflieger zum Businesstermin im Ausland

Vor allem Flüge für einen Businesstermin können Manager auf einer Geschäftsreise eine Menge Zeit und Nerven kosten. So greifen immer mehr Unternehmen auf Service-Agenturen für Privatflüge zurück, um die Dienstreise so schnell und komfortabel wie möglich zu gestalten. Im Zeitalter der Digitalisierung ist das Geschäftsflugzeug chartern per App mittlerweile für Unternehmen zur gewöhnlichen Tagesgeschäft geworden. Durch einen Privatjet wird es ebenfalls möglich auch kurzfristig auf wichtige Einladungen für Businesskonferenzen im Ausland zu reagieren, da sich der Flug mit einem Privatjet nicht an die festen Zeitpläne der konventionellen Airlines richtet. Auf diese Weise gelingt es vor allem längere Flugstrecken schnell und stressfrei zu überbrücken.

Das richtige Zeitmanagement auf Dienstreisen

Um die Zeit während einer Dienstreise optimal zu nutzen, sollte man auch für ein gelungenes Zeitmanagement sorgen. Demnach ist es ratsam verschiedene Geschäftstermine im Ausland zusammenzulegen und die Reisezeit zu verkürzen, wo es sich immer anbietet. Bei den Planungen sollte man bedenken, dass in den Stoßzeiten an Werktagen zwischen 8 und 16 Uhr viel auf den Straßen in Großstädten los ist. Demnach empfiehlt es sich die An- und Abreise ins Ausland immer antizyklisch zu planen, um viel Zeit einzusparen.

Feste Rituale beim Setting für weniger Planungsstress

Meistens bleibt es für erfolgreiche Manager nicht bei einer einmaligen Geschäftsreise in einem Unternehmen. So müssen viele Unternehmer hierzulande sehr oft die gleiche Strecke zurücklegen, um mit Geschäftspartnern im Ausland in Kontakt zu bleiben. Wer sich an festes Setting für die Dienstreise gewöhnt hat, sollte an diesen Planungen festhalten. Denn ein immer wieder gleiches Setting beim Buchen von Flug und Hotel spart Zeit und schont die Nerven.

Die ideale Unterkunft für eine Geschäftsreise finden