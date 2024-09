Seien Sie bereit, Ihre Träume zu verwirklichen! Wie EuroMillions Ihr Leben verändern kann

Wir alle haben Träume! Im Laufe des Lebens rücken diese jedoch vermehrt in den Schatten. Der Alltagstrott übernimmt die Kontrolle und bei einigen sind es die fehlenden finanziellen Mittel, wodurch selbst der letzte Funken Hoffnung erlischt. Aber wovon träumen die Bürger hierzulande eigentlich? Es ist ein Eigenheim mit Garten und eine Weltreise. Zwei sehr kostspielige Träume.

Doch in einer Zeit, in der das Internet dominiert, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, all das in die Realität umzusetzen. Die wohl einfachste Chance auf einen Geldregen ist es, seine digitalen Kreuzchen auf einen Lotterie-Tippschein zu setzen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine der größten Lotterien Europas vor und zeigen auf, wie ein Gewinn Ihr Leben verändern kann. Mehr Infos zu den EuroMillions von Lottoland erfahren Sie jetzt!

EuroMillions – Das Tor zu 250 Millionen Euro

EuroMillions hat am 13.02.2004 für die Lotteriespieler aus aller Welt seine Tore geöffnet. Das Spielprinzip ähnelt dem LOTTO 6aus45, nur dass Sie hier 5 Zahlen aus 50 (5aus50), sowie zwei Sternzahlen aus 12 ankreuzen. Je öfter die Ziehungen ohne Gewinner bleiben, desto höher steigt der Jackpot. Die Obergrenze ist auf 250 Millionen Euro gedeckelt. Es warten jedoch mindestens 17 Millionen Euro im Jackpot. Zusatzspiele gibt es bei dieser Lotterie nicht. Lottospieler dürfen sich bei EuroMillions nicht nur über den Jackpot freuen! Gewinne gibt es nämlich in über 13 unterschiedlichen Gewinnklassen.

Gewinnklassen und -chancen in der Übersicht

1 : 139.838.160 1 : 6.991.908 1 : 3.107.515 1 : 621.503 1 : 31.075 1 : 14.125 1 : 13.811 1 : 985 1 : 706 1 : 314 1 : 188 1 : 49 1 : 22

Die Ziehungen finden wöchentlich jeweils dienstags und freitags live in Paris statt. Eine Übertragung im österreichischen TV ist nicht vorgesehen. Sofern Sie Ihren digitalen Tipp über einen Online-Lottoanbieter wie Lottoland abgegeben haben, erhalten Sie die Ziehungsergebnisse direkt im Anschluss per SMS oder E-Mail.

Ein direkter Vergleich zwischen EuroMillions und LOTTO 6aus45

Lotterie EuroMillions LOTTO 6aus45 Spielprinzip 5aus50 6aus45 Zusatzspiele keine LOTTOPlus, Joker Gewinnklassen 13 8 Gewinnchancen (Jackpot) 1 : 139.838.160 1:8.145.060 Ziehungstage Dienstag, Freitag Mittwoch, Sonntag min. Spieleinsatz (pro Tippfeld) 2,50 € 1,30 €

Online-Lottoanbieter wie Lottoland versprechen Ihnen einige Vorteile. Einer davon ist die regelmäßige Teilnahme über ein Lotto-Abo. Mit einem Lotto-Abo, auch Dauerschein genannt, können Sie bis auf Widerruf an jeder Ziehung teilnehmen. Hierdurch müssen Sie nur einmal Ihre digitalen Kreuzchen setzen und verpassen keine Ziehung mehr. Dieses Modell ist besonders bei Lotto-Enthusiasten beliebt.

Wie kann ein Jackpotgewinn Ihr Leben verändern?

Das ist schwierig zu sagen. Denn jeder Mensch hat andere Träume auf seiner To-do-Liste. Eines ist jedoch sicher: Mit den zusätzlichen Millionen ist jeder Traum zum Greifen nah! Angenommen, Sie haben im vergangenen Jahr bei einer Bootstour an der Algarve eine traumhafte Villa auf den Klippen von Lagos entdeckt. Beim ersten Anblick verliebten Sie sich direkt und sie steht sogar leer. Mit einem Jackpotgewinn könnten Sie den Traum in die Realität umsetzen.

Oder Sie träumen schon seit Jahren von einem knallroten Ferrari in Ihrer Garage. Das Einzige, was Sie davon abhält, sind die Finanzen. Matthias, ein Glückspilz, hatte denselben Traum! Durch einen Jackpotgewinn (LOTTO 6aus49) bei dem Online-Lottoanbieter Lottoland steht das Fahrzeug nun in seiner Garage. Sie sehen: Mit den zusätzlichen Millionen auf Ihrem Bankkonto ist alles möglich.