Neues Kompetenzzentrum für Laser und minimal-invasive Behandlungen bietet innovativen Co-Working-Space für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Wenn es heute darum geht, den Look der ewigen Jugend beizubehalten, wird vermehrt auf minimal- und nicht-invasive Behandlungen gesetzt. Experten erwarten für den Markt „High-Tech-Beauty“ ein globales Wachstum von 16 Prozent pro Jahr. In diesem Umfeld positioniert sich nun ein neues, österreichisches Kompetenzzentrum für Laser und minimal-invasive ästhetische Behandlungen: AYA Aesthetics wartet mit bisher unerreichten technischen Qualitäts-Standards, umfassender Service-Orientierung und mondäner Club-Lounge-Atmosphäre auf. Die Eröffnung des Flagship-Standorts im „The ICON Vienna“ des Wiener Hauptbahnhofs erfolgt mit Ende Mai. Für Ärzte und Ärztinnen bietet AYA Aesthetics durch ein innovatives Kooperationskonzept einen medizinischen Co-Working-Space in Wien.

Wien, am 28. April 2021. Der Wachstumsmarkt Ästhetik floriert: In Österreich legen sich jährlich rund 50.000 Personen unters Messer, Tendenz steigend. Im Sinne einer „Always-on-Gesellschaft“ gehen Leistungsfähigkeit und Erfolg oftmals mit einem schönen Erscheinungsbild einher. Die Zeiten von Schlauchboot-Lippen und ewigen, schmerzhaften Heilungsphasen sind dabei längst passé – innovative Technologien verändern den Markt. Experten zufolge wächst der Markt für nicht-invasive ästhetische Behandlungen um knapp 16 Prozent pro Jahr (2021 bis 2028)[1]. Durch ein innovatives Co-Working-Konzept möchte AYA Aesthetics Ärzten und Ärztinnen die Chancen, die sich dadurch eröffnen, flexibel zugänglich machen.

Partnerschaft mit Weltmarktführer Lutronic

„Aktuell ist der Markt für Laserbehandlungen in Europa sehr ineffizient und fragmentiert. Dies hat vor allem strukturelle Gründe. So sind die Behandlungsgeräte mit bis zu 180.000 Euro pro Stück sehr kostspielig und auch organisatorische Faktoren, wie Platzmangel in der Ordination oder Personalknappheit stellen für medizinische Experten Herausforderungen dar. Viele Anbieter sind daher in ihrem Angebotsspektrum eingeschränkt“, so Rainer Goeritz, Gründer von AYA Aesthetics. An dieser Stelle möchte Goeritz einhaken und AYA als marktführendes Behandlungsinstitut von Lasertherapien in Europa etablieren. Damit Patienten laufend die neuesten Geräte geboten werden, schloss der Unternehmer eine Geräte-Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen Lutronic, das weltweit zur Elite für ästhetische Lasermedizin zählt.

Flexible Kooperation für medizinische Experten

Zudem möchte sich das neue Wiener Kompetenzzentrum mit einem hochkarätigen Ärzteteam vom Mitbewerb abheben. Das Team wird laufend verstärkt. AYA Aesthetics bietet Ärztinnen und Ärzten flexible und risikofreie Partnerschaftsmodelle, um Patientinnen und Patienten die innovativsten Laserbehandlungen in elitärem Ambiente zur Verfügung zu stellen. Susanne Kaufmann, die auf jahrelange Erfahrung im Pharma-Bereich zurückgreifen kann und nun die kaufmännische Leitung von AYA Aesthetics innehat, erläutert: „Unser Ärzte-Team konzentriert sich ausschließlich auf die medizinischen Aspekte. Administrative Tätigkeiten wie Termine, Abrechnung oder Vermarktung werden von uns übernommen. Wir möchten Personen, die sich neben ihrem eigenen Betrieb bzw. der eigenen Ordination ein zweites Standbein aufbauen möchten, attraktive Möglichkeiten bieten.“ Der Umsatz wird 50/50 geteilt, Mietkosten und sonstige Aufwendungen fallen für die Partner nicht an. Durchschnittlich wird die AYA-Location von jedem Arzt oder jeder Ärztin 1-3 Tage pro Woche genutzt, sodass zumindest drei Mediziner und Medizinerinnen immer vor Ort sind.

Club-Lounge-Atmosphäre über den Dächern Wiens

Der „Flagship-Standort“ im Herzen Wiens, im hoch frequentierten Hauptbahnhof, soll das Pilotprojekt bilden, bevor das Konzept in weiteren europäischen Städten eingeführt wird. Die großzügige Location im 15. Stock des „The ICON Vienna“, die Ende Mai eröffnet wird, bietet nicht nur einen Ausblick über die Dächer Wiens, sondern begeistert mit mondäner Club-Lounge-Atmosphäre. „Unsere Ärztinnen und Ärzte haben somit die Möglichkeit, ihre Patienten mit einem ausgeklügelten Duft- und Sound-Konzept sowie digitalisiertem Ambiente zu begeistern, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen“, so Goeritz. Um Kunden objektive und detaillierte Informationen zum Trend-Thema Laser zu bieten, ist ebenso die Einrichtung einer eigenen „AYA Academy“ vorgesehen. Der Markteintritt von AYA Aesthetics wird mittels einer Crowdinvesting-Kampagne begleitet, die Kleinanlegern die Möglichkeit bietet, vom Wachstumspotential des Unternehmens zu profitieren. Diese startete mit durchschlagendem Erfolg – binnen weniger Tage wurden 120.000 Euro eingesammelt.

Kontakt für Ärztinnen und Ärzte, die Interesse an einer Kooperation mit AYA Aesthetics haben:

Susanne Baumann

Kaufmännische Leiterin

susanne.baumann@laser-lounge.at

[1] Grand View Research (2020)

Über AYA Aesthetics:

AYA Aesthetics, eine Marke der Laser Lounge GmbH, wurde 2021 von Rainer Goeritz in Wien gegründet. Die kaufmännische Leitung obliegt Susanne Baumann. Ziel des Unternehmens ist es, sich als führender Anbieter im Bereich kosmetischer und medizinischer Lasertherapien sowie ästhetischer Gesichtsbehandlungen zu etablieren. Das umfassende Leistungsportfolio reicht von dauerhafter Laser-Haarentfernung über Laser-Hautbehandlungen wie Radio-Frequenz und Fraxel bis hin zu Tattoo- und Narbenbehandlung.

Globale Wachstumstreiber wie ein gesteigertes Schönheitsbewusstsein sowie der Trend von invasiven Methoden hin zu nicht-invasiven Behandlungen bilden den Grundstock für eine erfolgreiche Etablierung am Markt. Zusätzlich setzt AYA Aesthetics auf ein erfahrenes, mehrköpfiges Ärzteteam, Behandlungsgeräte auf dem neuesten Stand der Technik und mondäne, digitalisierte sowie multisensuale Club-Lounge-Atmosphäre. Der Flagship-Standort befindet sich in zentraler, hoch frequentierter Lage im 15. Stock des „The ICON Vienna“ im Wiener Hauptbahnhof.

Weitere Informationen: www.aya-aesthetics.com