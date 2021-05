Motorspindeln kaufen und Service vom Fachmann nutzen

Egal ob Kunststoff, Holz, Aluminium oder bei der Metallbearbeitung: Motorspindeln sind ein wichtiger Bestandteil der Produktion und in vielen Betrieben im Dauereinsatz. Dementsprechend wichtig sind Spindeln in hochwertiger Qualität und sowie eine fachliche Beratung durch Profis.

Welche Vorteile haben Motorspindeln?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Antrieben zeichnen sich Motorspindeln durch eine hohe Verdrehsteifigkeit ihres Antriebs aus. Konventionelle Antriebe sind dagegen in den meisten Fällen als Zahnrad- oder Riemengetriebe ausgeführt.

Zu den weiteren Vorteilen, die eine Motorspindel mitbringt, gehört beispielsweise der genaue, ruhige Spindellauf, der selbst bei geringen Drehzahlen möglich ist, sowie der kompakte Motoraufbau und die Erfassung der Spindellage und der Motordrehzahl durch einen Zahnradgeber.

Motorspindeln können in den unterschiedlichsten Varianten erstanden werden. Dabei werden Motorspindeln und Service oftmals „Hand in Hand“ angeboten. Hier sollte man auf die Erfahrung eines Händlers und Herstellers mit langjähriger Erfahrung wie der PDS GmbH in Löhne setzen, um garantierte Qualität zu erhälten. Hier bekommen Kunden umfassende Beratung und können unter anderem 2-Achs-Fräsköpfe für die 5-Achsen-Bearbeitung und Zubehör wie Werkzeugaufnahmen, Werkzeugklammern, Spannzangen, Spannschlüssel oder Frequenzumrichter kaufen. Und wenn Kunden maßgeschneiderte Spindeln brauchen, entwickeln die Experten passende Konzepte und beraten.

Motorspindeln werden u.a. bei Zerspanungsaufgaben eingesetzt, im Werkzeugmaschinenbau und bei Roboterherstellern. Um reibungslos und präzise arbeiten zu können, sind hochwertige Spindeln ein Muss.

Hochwertige Motorspindeln sorgen für exakte, hochwertige Ergebnisse

Ohne hochwertige Geräte kein hochwertiges Produkt. Eine Motorspindel erleichtert das Drehen, Fräsen und Schleifen enorm und führt zu präzisen Ergebnissen.

Motorspindeln sind sehr kompakt und benötigen deshalb nur wenig Platz in der Maschine. Im Unterschied zu einer fremdgetriebenen Spindel, die von einem Keilriemen angetrieben wird, enthält eine Motorspindel einen Elektromotor.

Die Vorteile einer Motorspindel sind eindeutig: Werkstücke können schneller gefertigt werden als mit herkömmlichen Spindeln, die Qualität der Oberflächen ist besser und die Genauigkeit der Werkstücke ist ebenfalls ausgeprägter. Außerdem benötigt eine Motorspindel weniger Wartung. Auch bei hohen Drehzahlen arbeitet sie optimal, was zu Produktivitätssteigerungen führt. Deshalb werden Motorspindeln als Schleifspindel und/oder Frässpindel eingesetzt.