Marketing Leader: die besten Marketing- Profis des Jahres

Der Hauptsponsor, die willhaben internet service GmbH & Co KG kürt gemeinsam mit der Suchplattform INTERNET WORLD Austria und dem Marketing Club Österreich die profiliertesten Marketing Profis des Jahres 2019. Dazu versammelten sich am 1. September in der Eventlocation SAAL der Labstelle Wien das Who is Who der Marketingszene. Mit „genügend Abstand“ wurden die Gewinner*innen in den folgenden Kategorien erkoren.

Media4more als Sponsor der Sparte Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik

Als Sponsor der Sparte Tourismus, Gastronomie, Verkehr & Logistik freut sich media4more besonders über die Preisträger*innen dieser Kategorie. Den ersten Platz des Marketing of the year belegte Anna Maria Reich-Kellnhofer von den Wiener Linien. Den zweiten Platz machte Stephanie Poller von Falkensteiner Hotels & Residences und am dritten Platz landete Jörg Pizzera von McDonald’s.

Weitere Sieger*innen der anderen Kategorien

In der Kategorie Handel schaffte Martina Hörmer von Ja! Natürlich diese Auszeichnung. In der Kategorie Industrie freut sich Ulf Schöttl von Manner mit Mario Stadler von der Erste Bank in der Kategorie Finanzen und Telekommunikation. In der Kategorie Medien, Kultur und Entertainment zeichnete sich Judith Zingerle vom Der Standard als Marketing Leader of the year aus. Sarah Müller von kununu belegte in der Kategorie Beratung, Bildung, IT und Institutionen den ersten Platz.

Zusätzliche Gewinne: Lebenswerk-Award und Marketing Leader Rookies of the year

SONNENTOR-Gründer Johannes Gutmann gewann diesmal den Marketing Leader Award für das Lebenswerk. Als Schnapsidee wurde damals seine Business-Idee, auf Nachhaltigkeit und gesunde Produkte zu setzen, belächelt und er wurde als Spinner abgetan. Derzeit beschäftigt heute die Firma Sonnentor 500-Mitarbeiter, die ein faires Miteinander pflegen.

Gleich zwei herausragende Marketing-Nachwuchskräfte wurden im Rahmen der Verleihung der Marketing Leader of the year Awards mit dem Sonderpreis Marketing Rookie of the year ausgezeichnet. Die beiden MAKAvA-Erfinder und -Gründer Michael Wihan und Jan Karlsson, entsprechen den Kriterien perfekt. Denn man musste unter 30 Jahre alt sein, nachweislich auffallende Marketingleistungen erbracht haben und entweder Teil des Marketingteams oder bereits in führender Position tätig sein.