Kommentar: Wie innovativ man als Unternehmer sein kann

Haben Sie schon mal als Unternehmer:in daran gedacht, für die Bundespräsidentenwahl zu kandidieren? Nun, der Unternehmer Dominik Wlazny, der als Mediziner die Band Turbobier mitbegründet hat, tut dies aktuell. Er gründete 2016 das Indipendentlabel Pogo´s Empire und ein Handelsunternehmen in Wien. Diese Unternehmen brachte das Turbobier 2017 auf den Markt.

Ein Bier-Unternehmer will Bundespräsident werden

Wie heute, am 13.6.2022 von Marco Pogo beim Live Interview im Ö1 Mittagsjournal zu hören war, sammelt er nun 6000 Unterstützungserklärungen, damit er bei der Bundespräsidentenwahl antreten kann. Er versäumt in diesem Interview nicht, kräftig Werbung für sein Unternehmen zu machen. Zitat: „In meinem Österreich ist immer noch Platz auf der Bierbank und „In meinem Österreich holt man auch noch eine Kiste Bier aus dem Keller, wenn mal überraschenderweise Besuch da steht und nicht sagt, na, wir haben keinen Platz mehr.“

Bundespräsidenten – Alter bei Amtsantritt

Zählt man das Alter der Bundespräsidenten mit Beginn der 2. Republik bei Amtsantritt zusammen und errechnet daraus das Durchschnittsalter, so kommt man auf 66 Jahre. Marco Pogo mit seinen gerade mal 36 Jahren wäre eine Sensation. Zudem gab es bei allen Bundespräsidenten in Österreich seit der 2. Republik eine Zugehörigkeit entweder zur SPÖ und ÖVP und dass fast alternierend. Die Ausnahmen stellen dabei nur Kirchschläger als parteilos und der amtierende Bundespräsident van der Bellen, der von der Grünen Partei kommt, dar.

Geschickte Marketingstrategie

Dass Marco Pogo die Bierpartei gegründet hatte, um einen Teil der Marketingstrategie seines Unternehmens abzudecken, kann man als solches anerkennen. Und genauso kann nun der Versuch, als Bundespräsident zu kandidieren, gesehen werden. Die Bierpartei mit dem Namen Bier wurde 2015 gegründet und verfehlte 2019 den Einzug ins Parlament. Immerhin schaffte es die Bierpartei 2020 bei der Wienwahl mit 11 Mandaten in die Bezirksvertretungen. Dr. Dominik Wlazny selbst ist in Simmering Bezirksvertreter.

Strategisches Marketing mit Erfolg in Reykjavik

Der Artikel auf Unternehmerweb vor genau 8 Jahren im Juli 2014 erzählte über Jon Gnarr, der mit der Partei „Die beste Partei“ und beispiellos schrägen und einer absolut kostengünstigen Wahlkampagne als Komiker und Ex-Punkmusiker, Bürgermeister von Reykjavik wurde. Er versprach damals beispielsweise Gratishandtücher in den Schwimmbädern, ein drogenfreies Parlament bis 2020, Tatenlosigkeit und Erholung. Jeder isländische Bauer soll gratis ein Schaf ins Hotel nehmen dürfen und nur offene, statt versteckte Korruption solle unter seiner Führung geschehen. Und er gewann. Da nimmt sich das, was Marco Pogo, der ebenso Mitglied einer Punkband ist, sagt, wofür er steht, langweilig und sehr allgemein gehalten aus. Es seien ihm, so im Liveinterview im Ö1 Mittagsjournal vom 13.6.2022, folgende Themen wichtig: „Klimaschutz, Soziales, Unternehmertum, Kunst und Kultur”. No, na, ned – könnte man sich jetzt denken.

Wir sind gespannt, ob Marco Pogo die 6000 Unterstützungserklärungen bekommt und wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall wird Alexander van der Bellen sich einer Wiederwahl stellen.

