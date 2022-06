Was denken Ihre Kund:innen von Ihnen?

Sie können Ihr Unternehmen selbst steuern. Natürlich wird es immer auch fremde Einflüsse geben, aber es liegt an Ihnen, diese Ströme zu erkennen und Ihren Weg daraufhin bewusst zu gestalten.

Das perfekte Image – die perfekte Sicht von außen

Frank-Markus Barwasser, ein deutscher Journalist & Kabarettist sagte einmal: „Ein Image ist das, was man bräuchte, dass die anderen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre.“

Ein Image ist der Gesamteindruck des Unternehmens.

Es ist eine rein subjektive Wahrnehmung – und das von außen. Es stellen sich hier die Fragen: Wie werden Sie gesehen? Wie wollen Sie gesehen werden? Worin sind Sie besser?

Sind bei Ihnen die Unterschiede zur Konkurrenz klar erkennbar?

Was Ihre Kund:innen über das Unternehmen wirklich denken, ist entschei­dend für den Unternehmenserfolg. Es geht um Ihre Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Bekanntheit … das alles gehört zum Fundament Ihrer Marke.

Einflüsse und der Wandel der Zeit

Durch den Wandel der Gesellschaft verschieben sich die Faktoren, die für den Menschen von heute wichtig sind. So sind zum Beispiel der Bereich Nach­haltigkeit, Umweltschutz, Bio und auch Regionalität erst in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft geworden.

Durch diverse Negativbeispiele einzelner Unternehmen wird der Vertrauensaufbau zu neuen – bzw. wachsenden Unternehmen immer schwieriger.

Nehmen Sie die Herausforderung an – zeigen Sie, dass Sie vertrauenswür­dig sind. Zeigen Sie Ihre Werte stolz und machen Sie diese gut sichtbar.

Wie ist Ihr Image jetzt? Fragen Sie Ihre Kund:innen!

Wissen Sie, wie Ihre KundInnen über Ihr Unternehmen denken?

Wissen Sie, wie die Gesellschaft über Ihr Unternehmen denkt?

Wenn nicht, fragen Sie doch Ihre Kund:innen direkt.

Eine Meinungsumfrage ist nicht so schwierig, wie manche meinen. Verbinden Sie die Umfrage damit, Ihren Kund:innen zu zei­gen, wie wichtig Sie Ihnen sind. Menschen wollen schon immer Ihre Meinung kundtun. Fragen Sie sie also direkt. Geben Sie Ihren Kund:innen das Gefühl, für Sie enorm wichtig zu sein.

Stellen Sie bei der Umfrage offene Fragen. Lassen Sie Ihre Kund:innen frei reden. Machen Sie keine JA/NEIN-Umfrage, das würde die Qualität der Meinungsäußerungen einschränken.

Fragen Sie aber nicht nur Ihre Kund:innen.

Sprechen Sie auch mit Ihren Mitarbeiter:innen, Partner:innen und Lieferant:innen. Kommunizieren Sie auch über ihre Social-Media-Kanäle. Gerade dort gibt es viele Tools, um Meinungen abzufragen. Organisieren Sie ein Gewinnspiel und motivieren Sie zum Mitmachen. Neben Umfragen gibt es auch andere Kommunikationsaktivitäten. Nehmen Sie auch Anfragen – und auch Beschwerden – wichtig. Nutzen Sie alle Kommunikationskanäle. Online und offline. Lassen Sie sich bewerten. Auf Google. Oder anderen Plattformen. Natürlich gerne auch direkt auf Ihrer Webseite. Zeigen Sie Ihr Können. Zeigen Sie es öffentlich.

Wie möchten Sie gesehen werden? Und wo glauben Sie, steht Ihr Unternehmen jetzt?