Das Unternehmen steht zum Verkauf – Rücken Sie es ins beste Licht!

Da Sie Ihr Unternehmen am besten kennen ist es doch naheliegend, dass der Anbieter auch sein „Baby“ am besten kennt und es daher auch am besten zu verkaufen weiß. Ja und nein. Natürlich sind Ihr Knowhow und die Bindung an das Unternehmen wichtige Indikatoren, um das Unternehmen zu präsentieren. Doch so wie Sie in Ihrem Unternehmen der Experte sind, gibt es Experten, was das Verkaufen und das dazugehörige Wissen und Marketing betrifft.

Die erste „Übergabe“ des Unternehmens sollte an den Übergabeexperten erfolgen.

Ein unbeteiligter Dritter kann viel neutraler an potentielle Käufer herantreten. Zunächst ist es wichtig, dass auf sehr diskrete Weise das Unternehmen angeboten wird. Denn sonst könnten Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten nervös reagieren.

Eine professionelle Erstellung der Vermarktungsdokumente ist besonders wichtig. Denn je strukturierter eine externe Analyse mit dem entsprechenden Marktknowhow ausfällt, desto erfolgversprechender der Verkauf.

Sie können getrost Ihr Tagesgeschäft weiterführen.

Während des ganzen Übergabeprozederes, beginnend mit der umfangreichen Beschreibung Ihres Unternehmens, der Käufersuche bis zur anfallenden Beratung und Übergabe können Sie mit ruhigem Gewissen Ihr Unternehmen leiten. Sie kommen so gar nicht in Versuchung, das Tagesgeschäft zu vernachlässigen, weil Sie sich um Ihre Nachfolge kümmern müssen.

Holen Sie den potentiellen Käufer durch Unterstützung seiner Anliegen.

Sie tun was Gutes, wenn Sie darauf achten, dass auch der potentielle Käufer bestmöglich beraten wird. Denn was nützt Ihnen ein potentieller Käufer, wenn er sich Ihr Unternehmen nicht leisten kann. Daher ist es genauso wichtig, dass hier umfassend über alle Fördermöglichkeiten informiert wird. Damit ein realistischer Finanzierungsplan folgen kann.

Lassen Sie sich also begleiten bei diesem wichtigem Schritt.

Hat man noch nie einen Übergabeprozess mitgemacht, ist es nur logisch, dass man wichtige Details nicht kennt. Oder Gefahr läuft, viel zu viel Zeit zu vergauden, mit Dingen, die ein Profi einfach besser weiß. Das soll aber keinesfalls heißen, dass Sie nicht mitmischen sollen. Im Gegenteil – Ihr Knowhow und Ihr Wollen ist unbedingt wichtig und soll gemeinsam mit einer externen Beratung kooperieren. Dann kann es wirklich gelingen.