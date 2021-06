Büroküche einrichten: Darauf kommt es bei der Planung an

Der Gestaltung der Büroküche wird inzwischen in den meisten Unternehmen aus gutem Grund besondere Aufmerksamkeit zuteil. Denn schließlich dient sie nicht nur dazu, sich eine Tasse Kaffee zu holen. Im besten Fall ist es ein kommunikativer Aufenthaltsraum, in dem sich Mitarbeiter austauschen und kennenlernen können. Eine gut gestaltete Büroküche kann erheblich zu einem produktiven Betriebsklima beitragen. Doch warum genau ist sie so wertvoll und worauf sollte bei der Einrichtung geachtet werden?

Die Bedeutung der Büroküche für ein Unternehmen

Pausen sind unverzichtbar, sie dienen der Erholung und geben uns wieder Kraft für den Arbeitsalltag. Wichtig ist aber auch die Kommunikation mit den Kollegen in der Pause. Damit das gelingen kann, muss es dafür auch einen Ort geben. Das kann ein Aufenthaltsraum oder eine Büroküche sein. Im Idealfall ist es beides. In der Büroküche treffen sich Mitarbeiter und lernen sich kennen. Sie tauschen sich aus und es können neue Ideen entstehen.

Eine gut gestaltete Büroküche ist eine Aufmerksamkeit des Unternehmens für seine Mitarbeiter. Ein hochwertiger Kaffeevollautomat, frisches Obst und die Möglichkeit, mitgebrachte Speisen aufzuwärmen sind eine Geste, die von allen Kollegen positiv aufgenommen wird. Diese Maßnahmen kosten Unternehmen nicht viel, können aber viel bewirken. Die Einrichtung der Küche ist also keine Nebensache, sondern kann zur Zufriedenheit der Mitarbeiter und somit auch zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Das gehört in jede Büroküche

Egal ob es sich um einen Startup oder ein mittelständisches Unternehmen handelt – die Büroküche sollte die Angestellten mit allem versorgen, was sie in ihrer Pause benötigen. Gekocht wird hier wahrscheinlich nicht, aber es sollte die Möglichkeit bestehen, Speisen in der Mikrowelle aufzuwärmen.

Ein Kühlschrank mit genügend Raum für mitgebrachtes Essen gehört ebenfalls zur Basisausstattung dazu.

Der Kaffee ist für viele Mitarbeiter wichtig, Unternehmen sollten die Investition in eine hochwertige Kaffeemaschine wie beispielsweise einen Vollautomaten nicht scheuen. In kleinen Unternehmen kann es auch eine Kapselmaschine sein. Wichtig ist, dass alle Kaffeevorlieben abgedeckt werden und die Zubereitung schnell geht. Espresso in guter Qualität gehört ebenso dazu, wie Cappuccino oder Latte Macchiato. Gute Kaffeevollautomaten stellen auch heißes Wasser für Tee bereit.

Unternehmen sollten heutzutage auch an Milchalternativen wie zum Beispiel Hafermilch oder Sojamilch denken, die immer beliebter werden. Im Idealfall wird mit den Mitarbeitern abgesprochen, was gewünscht ist.

Kostenloses Obst und andere Snacks sowie Getränke werden vom Personal in der Regel positiv honoriert. Sie tragen zu einem guten Betriebsklima bei.

Selbstverständlich benötigt die Küche genügend Stauraum für Geschirr und andere Utensilien und eine Spülmaschine.

Büroküche mit funktionalen und langlebigen Küchengeräten ausstatten

Bei der Planung der Küche sollte daran gedacht werden, dass sie viel genutzt wird. Hochglanzoberflächen sind beispielsweise unpraktisch, da darauf Fingerabdrücke und Flecken sofort zu sehen sind. Besser sind matte Fronten.

Beim Kühlschrank ist auf eine gute Innenaufteilung und ein ausreichendes Fassungsvermögen zu achten. Eine moderne Spülmaschine mit Turboprogramm ist vor allem in größeren Büros unerlässlich.

Die Mikrowelle ist neben der Kaffeemaschine im Büroalltag oft das wichtigste Küchengerät. In größeren Büros macht es sicher Sinn, mehrere Mikrowellen anzuschaffen.

Auf Kochplatten kann in vielen Fällen verzichtet werden, werden sie dennoch gewünscht, muss eine kraftvolle Abzugshaube installiert werden, um unangenehme Gerüche zu entfernen.

Die Kaffeemaschine ist das Herzstück der Küche, sie sollte schnell und effizient arbeiten. Vollautomaten, die es den Mitarbeitern ermöglichen guten Kaffee auf Knopfdruck zuzubereiten, sind eine gute Wahl. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass der Reinigungsaufwand möglichst gering ist.

Tipp: Nicht nur die weiblichen Mitarbeiterinnen, sondern auch Männer achten heutzutage auf eine gesunde Ernährung. Sie möchten vielleicht in der Pause einen Salat zubereiten. Große Arbeitsflächen und Schneidebretter sind dafür ideal. Ein besonderes Highlight in der modernen Büroküche wäre ein Hochleistungsmixer für die Zubereitung von Smoothies.

Die Küche als Aufenthaltsraum

Wer möchte, dass die Mitarbeiter in der Küche die Möglichkeit haben, sich näher zu kommen oder Ideen auszutauschen, sollte den Raum wohnlich gestalten. Tische und Stühle sind eine Möglichkeit. Ist der Raum groß genug, bieten sich auch gemütliche Sofas und Sessel an. Bei der Gestaltung sollte auf eine angenehme Beleuchtung und Wohnlichkeit durch Bilder an den Wänden, Pflanzen und Accessoires geachtet werden. Sanfte und ruhige Farben kommen einer entspannten Atmosphäre zugute.