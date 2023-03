Aufruf und Sichtbarmachung von Projekten für den Klimaschutz!

So kontrovers das Thema Klimaschutz und Klimawandel diskutiert wird – eines sollte klar sein, dass wir handeln müssen und nicht festhalten können, an dem, was ist und einmal war. Innovation, Mut und Freude an neuen Herausforderungen und Errungenschaften sollten dabei im Vordergrund stehen.

ANGSTgeprägt – Rede zur Zukunft der Nation 2030 von Bundeskanzler Nehammer

Der Bundeskanzler beginnt seine Rede zur Zukunft der Nation 2030 damit, dass er unterstellt, dass jede Krise von Angst geprägt sei. Er meinte gleich zu Beginn der Rede, dass wir Angst hätten davor, dass Unternehmen schließen müssen, Angst vor Infektion und Inflation, Angst, der Krieg käme tatsächlich zu uns, Angst, dass Strom und Gas ausgehen würden.

Doch Angst ist wichtig in Extremsiutation, doch anhaltende Angst lähmt und ist bekanntlich ein schlechter Berater. Das wissen wir als Unternehmer:innen allzu gut. Tatsächlich treffen und betreffen uns gerade viele Krisen gleichzeitig. Und treibt Neues, also Gesellschaftlichen Wandel voran. Wenn jedoch an etwas krampfhaft festgehalten wird, nicht umgedacht und neu gedacht wird, dann kann das erst richtig eine Krise befeuern.

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat in seiner Rede zur Zukunft der Nation 2030, vom 10.3.2023 unter anderem deutlich gemacht, dass er am Verbrennungsmotor festhält. Und die Klimakleber ins radikale Eck stellt. 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, darunter Österreich, haben die 17 Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung 2015 verabschiedet und sollten sich daran halten.

Leider gibt es seit zwei Jahren in Österreich kein gültiges Klimaschutzgesetz, in dem ein verbindlicher Pfad für die bis 2050 zu erreichende CO2-Neutralität festgeschreiben wird. Im Gegensatz dazu hat Wien und viele weitere Gemeinden Gesetze und Vorhaben verabschiedet, die auf kommunaler Ebene diese Zielsetzung anvisieren. Manche davon haben sich das Ziel gesetzt schon früher klimaneutral zu sein.

Die Agenden der Vereinten Nationen umfassen 17 Ziele.

Im folgenden nun ein Auszug daraus.

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen weltweit halbieren

4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen sichern

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen

12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen,…

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen

Ideen, Projekte und Innovationen im Sinne der Zukunft Österreichs 2030

Wir möchten Ideen, Projekte und damit Unternehmen auf unserer Plattform vorstellen, die sich der Zukunftsagenda 2030 stellen und im Besonderen konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung bereits ergriffen haben und ergreifen wollen. Und um gemeinsam die CO2-Neutralität von 2050 zu erreichen.

Senden Sie bitte dazu einen kurzen Text und die entsprechenden Links an die Redaktion mn@unternehmerweb.at

Quellen:

ÖVP – Rede zur Zukunft der Nation 2030

Bundeskanzleramt Agenda 2030

Ist Wien auf die Klimakatastrophe vorbereitet, Herr Stadtrat?