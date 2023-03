4 To-Dos zur Förderung von Führungskräfte bezüglich Selbstmanagement

Gastbeitrag von Timm Urschinger, LIVEsciences

Kunden, Mitarbeitende und Andere stellen immer höhere Anforderungen. Leider hindern Hierarchien und Zentralisierung viele Unternehmen daran, sich so schnell wie nötig weiterzuentwickeln, um auf diese Anforderungen zu reagieren. Zeit für mehr Selbstmanagement!

Selbstmanagement führt zu mehr Motivation und Arbeitszufriedenheit

Eine dezentralisierte Managementstruktur hat viel mit Eigenverantwortung zu tun und diese Mitarbeitenden richtig zu vermitteln. Studien[1] zufolge führt Selbstmanagement zu mehr Motivation und Arbeitszufriedenheit. Aber nicht nur das: Eine Studie[2] aus 2020 ergab, dass 100 % der Unternehmen mit dezentralen Managementstrukturen ein positives Wachstum der Kapitalisierung verzeichneten, während dies nur bei 33 % der Unternehmen mit traditionellen Strukturen der Fall war. Die Herausforderung als Führungskraft besteht darin, die Richtung vorzugeben und die Balance zwischen größerer Autonomie und dem Wachstum des Unternehmens zu wahren. Beispielsweise mit folgenden 4 To-Dos:

To-Do: Teammitglieder ermutigen, sich selbst zu verwirklichen

Menschen tun sich schwer, sich zu äußern, wenn es ihnen unangenehm ist, Ideen, Meinungen oder Emotionen zu teilen, oder sie dafür in irgendeiner Weise verurteilt werden könnten. Schaffen Sie einen sicheren Raum und fangen Sie an, wirklich zuzuhören. Würdigen Sie Unterschiede zwischen Mitarbeitenden. Stellen sie ihre eigene Meinung einmal hinten an, sofern sie nicht einen ernsthaften Einwand (z. B. signifikantes Risiko für die Firma/das Geschäft) haben. Lassen Sie Mitarbeitende eigene Erfahrungen sammeln.

To-Do: Ziele und Pläne festlegen, die Spontaneität fördern

Die Tendenz in traditionellen Firmen ist zu viel „global“ für alle. Die Lösung ist eher ein Menü anzubieten, basierend auf Prinzipien und einem Gesamtkonzept, als vorzuschreiben, was gegessen werden soll. Achten Sie bei der Planung auf Lücken zwischen der eigentlichen Strategie und den möglichen Ergebnissen. Genau hier bieten sich Möglichkeiten für schnelles Lernen. Bei größeren Initiativen schaffen Sie mit kleinen, schrittweisen Aktivitäten die notwendige Flexibilität und Beweglichkeit, um zu scheitern und trotzdem daraus zu lernen. Gliedern Sie die Dinge auf und geben Sie gerade genug Details an, um die Richtung vorzugeben, ohne die Autonomie oder Spontaneität einzuschränken.

To-Do: Für Transparenz bei der Entscheidungsfindung sorgen

Was Entscheidungen anbelangt, so können in einer selbstverwalteten Teamstruktur alle Mitarbeitenden ihren Beitrag leisten – natürlich mit ein oder zwei Einschränkungen, beispielsweise wenn es um erhebliche Kostenaspekte geht. Wenn sich eine Entscheidung auf andere auswirkt, ermutigen Sie die Entscheidungsträger im Team, sich von diesen Gruppen beraten zu lassen. Empfehlungen aus verschiedenen Blickwinkeln können Lösungen ans Licht bringen, die sonst nicht greifbar scheinen, und helfen, blinde Flecken zu vermeiden, die ein Unternehmen gefährden könnten.

To-Do: „Vorgetäuschter“ Harmonie widerstehen

Das Unternehmen Zappos hat Holacracy[3] eingeführt, es aber versäumt, die großen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur anzugehen[4]. Diskutieren Sie lieber offen, was in Ihrem Team vor sich geht. Scheuen Sie sich nicht vor konstruktiven Konflikten. Begegnen Sie diesen ohne Schuldzuweisungen und Diskussionen. Helfen Sie dadurch Teammitgliedern, als Individuen zu wachsen. Wenn nötig, können Sie als Vermittler agieren, um gemeinsam mit den Beteiligten eine Lösung zu finden. Hilfreich dafür ist Patrick Lencionis Pyramide[5] mit seinen 5 (Dys-)Funktionen eines Teams.

In selbstverwalteten Organisationen ist jeder ein Manager. Demzufolge wird sich auch die Rolle der Führungskraft im Laufe der Zeit ändern. Selbstverantwortliche Führungskräfte in einem selbstorganisierten Unternehmen werden die Vorteile eines kontinuierlichen selbstverwalteten Team- und Geschäftserfolgs ernten.

