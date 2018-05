Umsatz steigern mit der schnellsten Teilzahlung Österreichs

Manchmal sind die Augen der Kunden größer als das Portemonnaie. Deshalb ist die Teilzahlung eine bewährte Möglichkeit der Einkaufsfinanzierung: Kauf sofort und zahle dann in monatlichen Raten ab. Im stationären Handel macht sich diese Form der Finanzierung von Einkäufen schon länger mit hohen Wachstumsraten bemerkbar. Waren der Elektronik und Möbelhandel die Pioniere, so bieten neue Konzepte und Anbieter Chancen für fast jede Branche, sogar für Dienstleistungen.

Die realistische Chance auf das Umsatzplus

Eine Umfrage aus dem Jahr 2015 zeigt, dass der am häufigsten genannte Grund für einen Ratenkauf in der Möglichkeit bestand nicht alles auf einmal bezahlen zu müssen. Für Anbieter entscheidend ist dabei die Tatsache, dass knapp die Hälfte der Befragten den Kauf ohne Teilzahlung nicht getätigt hätten.

Umsatzsteigerung.at macht es Händlern leicht …

Einen Wunschkredit (siehe umsatzsteigerung.at) gibt es direkt beim Händler im Geschäft. Von 400,- Euro bis 30.000,- Euro –der Vorgang dauert nur wenige Minuten, bei höheren Beträgen ab 30.000,- Euro wird es innerhalb weniger Stunden erledigt.

… und den Kunden bequem

Der Kunde muss sich nur überlegen in wie vielen Raten, zwischen 12 und 72 Monaten, er seinen Kredit abbezahlen möchte. Bei einem Wunschkredit bis € 7.500,- reichen in der Regel ein Lichtbildausweis und eine Bankomatkarte. Und ab € 7.500,- in der Regel ein zusätzlicher Einkommensnachweis.

Schnell, einfach und komfortable

Ein Online-KrediTool sorgt für ein spielend einfaches Handling für den Händler. Der Wunschkredit ist täglich 24 Stunden und 7 Tage die Woche verfügbar. Damit eröffnen sich für Anbieter auf Messen und Wochenendveranstaltungen interessante Chancen den Umsatz zu steigern und Kunden zu höherwertigen Käufen zu animieren.

Ohne Risiko und Wartezeiten auf das Geld

Der Kaufpreis wird umgehend täglich an den Händler überwiesen. Das Ausfallsrisiko liegt komplett bei der umsatzsteigerung.at Partnerbank. Dahinter steht der Kreditpartner von Wunschkredit, die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit jahrzehntelanger Erfahrung und sorgt daher für die nötige Seriosität.

Das Beste – Keine Gebühren für Händler-Partner

Wirklich bemerkenswert ist die Tatsache, dass für Händler keine Gebühren anfallen. Der Wunschkredit ist ein rundum modernes Finanzierungsinstrument, das sowohl für Kunden als auch für Händler viele Vorteile bietet.

Erschließen Sie neue Kundenschichten

„Für Händler und Dienstleister gibt es bei der Zusammenarbeit mit Wunschkredit kaum Grenzen, ganz gleich, welche Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden. Wunschkredit ist nicht nur perfekt für Baumärkte, Elektrofachgeschäfte, Möbelhäuser oder Gartencenter, sondern auch für Juweliere und Sportartikelhändler, genauso wie für Installateure, Ärzte, Hochzeitsplaner, Kfz-Tuner, Fahrschulen und viele mehr.“ Das ist der Pressemeldung zu entnehmen und zeigt, dass moderne Finanzierungstools weit über den stationären Handel hinausgehen.

Mehr Details sind auf umsatzsteigerung.at zu finden.