Outsourcing – weil es andere besser können

Dieser Artikel ist einmal in einer etwas anderen Art und Weise verfasst. Es geht mehr um persönliche Erfahrungen mit einem Thema, von dem sehr viele sprechen, aber nicht immer klar ist, ob wirklich auch immer Alle wissen, was sie tun.

Warum outsourcen?

Diese Frage beantwortete sich für mich als Unternehmer recht schnell. Mein Problem war, dass ich gerne größere Angebote stellen und natürlich diese Aufträge dann auch annehmen wollte. Einzig die Power an Mitarbeitern, in vielen Bereichen das Knowhow und die zeitlichen Ressourcen waren nicht gegeben. Als EPU, gerade gestartet mit meiner neuen Firma, suchte ich mir also geeignete Partner, denen ich einige Teilbereiche outsourcen konnte.

Dieser Schritt half mir auch einige weitere Vorteile von solchen Kooperationen kennen zu lernen, wie zum Beispiel, dass ich einfach viel effektiver und besser meine eigentlichen Talente einsetzen kann. Was wiederum zu einer weiteren Verbesserung der Qualität meines Angebots führte.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Natürlich gibt es auch bei Kooperationen mit anderen Unternehmen immer wieder auch Schattenseiten. Denn am Anfang einer Zusammenarbeit kann man oft noch gar nicht wissen, ob sich alles auch so gestalten wird, wie anfänglich angedacht.

Auch diese Erfahrung musste ich im Laufe meiner bisherigen Unternehmertätigkeit schon machen. Doch sie half mir zu lernen, wie ich in Zukunft anders mit solchen Situationen umgehe, oder auch gar nicht mehr zu Stande kommen lasse.

Eine sehr wichtige Herangehensweise war, dass von potentiellen Partnern zu allererst kleinere Aufträge durchgeführt wurden, um zu sehen, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Ich persönlich lasse gerne jeden der will zeigen, was er/sie drauf hat. Sollte dann nach kurzer Zeit nicht klar sein, dass alles passt, kann somit sehr schnell die Kooperation wieder beendet werden.

Unternehmerisches Risiko vs. Vertragliche Sicherheit

Die gerade beschriebene Herangehensweise bietet zwar ein gewisses Risiko, doch geeignete Partner muss man sich eben auch verdienen. Sobald sich herausstellt, dass alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, geht es dann um die vertragliche Bindung.

Für mich persönlich war daher immer klar: Umso genauer die vertragliche Situation beschlossen wird, desto besser läuft danach auch die Zusammenarbeit.

Es ist günstiger, wenn wir das selbst machen

Eine Erfahrung die ich selbst einige Male gemacht habe, wo ich für oder auch mit anderen Unternehmen gearbeitet habe. Herausgekommen sind dabei die wahnwitzigsten Aktionen und Ergebnisse.

Gerade in meiner eigenen Branche gibt es dazu sehr viele Beispiele. Eines davon wäre der unternehmenseigene Online -, oder Social Media Auftritt, der in vielen Fällen aus vielerlei Gründen nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betreut wird. Dort passieren Dinge, wie die Besetzung des Bereichs mit unerfahrenen oder schlichtweg nicht passenden Mitarbeitern, bis hin zum eigenen „herumwurschteln“ als Unternehmer selbst. Neben der fehlenden Erfahrung und Wissen in den Bereichen Marketing und digitales Marketing, spielt hier vor allem auch die Zeit eine wichtige Rolle.

Da aber vor allem das Online Marketing und die richtige Nutzung von Social Media Plattformen mehr als wichtig ist in unserer heutigen digitalisierten Zeit, lege ich jedem eine seriöse Herangehensweise sehr ans Herz.

Sucht euch einen motivierten und starken Partner für all jene Aufgaben, die ihr selbst entweder nicht mehr schafft oder die einfach andere besser und effizienter erledigen. Damit hängt einem erfolgreichen outsourcen – der Auslagerung von diversen Aufgaben im Unternehmen – nichts mehr im Wege.

Zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Vorteile, die sich für mich persönlich ergeben haben:

Stabil hohe Qualität – effektiver Einsatz von Ressourcen – hochwertige Kooperationen