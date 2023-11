KMU & EPU: Jetzt das Budget für 2024 stellen!

Ziel eines Unternehmens ist es in allermeisten Fälle Gewinne zu machen. Dieses wichtige Ziel muss jede einzelne Unternehmer:in für sich konkretisieren und Strategien zu deren Erreichung festlegen. Und schon sind Sie einerseits mitten in der Erstellung einer langfristigen Planung und dazu gehört konkret einem Budget bzw. eine Planung für Ihre Umsätze und Aufwendungen für das nächste Jahr.

Ein fundiertes Budget mit einer betriebswirtschaftlichen Planung liefert dabei alle notwendigen Informationen für eine erfolgsorientierte Steuerung der Unternehmensaktivitäten. So können auch mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden. Krisen werden dadurch beherrschbar.

Neben der Finanzbedarfsplanung, Gewinn- und Verlustplanung und eventuell Bilanzplanung gibt es zudem mehrere Teilpläne:

Umsatzplanung

Investitionsplanung

Personalplanung

Liquiditätsplanung

Überblick zur Budgeterstellung

Überblicksmäßig ein paar Punkte wo die Vorteile einer sorgfältigen Budgetesrtellung leigen

Finanzplanung

Ein Budget ermöglicht es kleinen Unternehmen, ihre Einnahmen und Ausgaben im Voraus zu planen. Dies hilft dabei, finanzielle Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass genügend Mittel für laufende Geschäftsaktivitäten zur Verfügung stehen.

Kontrolle der Ausgaben

Ein Budget zwingt Unternehmen, ihre Ausgaben zu überdenken und zu priorisieren. Dies kann dazu beitragen, unnötige Ausgaben zu reduzieren und Ressourcen effizienter einzusetzen.

Zielsetzung und Messung: Durch die Festlegung von finanziellen Zielen im Budget können kleine Unternehmen ihren Fortschritt messen und überwachen. Dies hilft, das Unternehmen auf Kurs zu halten und sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden.

Investitionsplanung

Wenn ein kleines Unternehmen plant, in neue Ausrüstung, Technologie oder Mitarbeiter zu investieren, kann ein Budget helfen, den Bedarf und die Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Externe Kommunikation

Ein Budget kann auch wichtig sein, wenn das Unternehmen Kredite aufnehmen muss oder Investoren anspricht. Es zeigt, dass das Unternehmen über eine solide finanzielle Grundlage und klare Pläne verfügt.

Weitere Schritte im Rahmen der Budgeterstellung

Bei der Erstellung eines Budgets für ein kleines Unternehmen können die folgenden Schritte hilfreich sein

Historische Daten analysieren

Schauen Sie sich die finanzielle Leistung des Unternehmens in den letzten Jahren an, um Trends und Muster zu identifizieren.

Einnahmenprojektionen: Schätzen Sie Ihre erwarteten Einnahmen für das kommende Jahr. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Umsatzwachstum, Preisänderungen und saisonale Schwankungen.

Kostenschätzungen

Ermitteln Sie Ihre erwarteten Kosten und Ausgaben. Dazu gehören Betriebskosten, Gehälter, Mieten und alle anderen laufenden Ausgaben.

Investitionsplanung: Wenn Sie Investitionen planen, erstellen Sie eine Liste der geplanten Investitionen und schätzen Sie die Kosten. Berücksichtigen Sie auch Finanzierungsmöglichkeiten.

Budget erstellen

Stellen Sie ein Budgetdokument zusammen, das Einnahmen, Ausgaben und Investitionen enthält. Stellen Sie sicher, dass Sie realistische Zahlen verwenden.

Überwachung und Anpassung: Ein Budget ist ein lebendiges Dokument. Überwachen Sie regelmäßig die tatsächliche finanzielle Leistung und vergleichen Sie sie mit Ihrem Budget. Passen Sie das Budget bei Bedarf an, um sicherzustellen, dass Sie auf Kurs bleiben.

Liquiditätsmanagement

Berücksichtigen Sie in Ihrem Budget auch Ihre Liquiditätsbedürfnisse, um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, Ihre laufenden Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Erstellung eines Budgets erfordert Zeit und Sorgfalt, kann jedoch dazu beitragen, die finanzielle Stabilität und den langfristigen Erfolg Ihres kleinen Unternehmens zu sichern. Es ist auch hilfreich, professionelle Beratung von Buchhaltern oder Finanzexperten in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass Ihr Budget realistisch und gut durchdacht ist.