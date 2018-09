KMU DIGITAL – Förderprogramm für Beratung und Qualifizierung von KMU

99,7 Prozent aller Unternehmen in Österreich gehören zu den Klein- und Mittelunternehmen kurz KMU genannt. Die bilden damit das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Die Digitalisierung bringt aber gerade die klassischen KMU zunehmend unter Druck, verlangt sie sowohl Ressourcen, Knowhow als auch entsprechend Personal. Digitale Geschäftsfelder liegen oft ausserhalb des Tätigkeitskreises von KMU und deshalb fehlt oft der Zugang zu den Themen. Seit rund einem Jahr gibt es die KMU DIGITAL Förderung. Damit werden KUM beim Schritt in die Digitalisierung mit verschiedensten Maßnahmen unterstützt.

Ein Programm von BMDW und WKÖ

KMU DIGITAL wurde vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ins Leben gerufen. Das KMU DIGITAL soll für umfassende Unterstützung sorgen, damit Klein- und Mittelbetrieb sich bietende Chancen wahrzunehmen. Viele Digitalisierungstrends bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer ein großes Potenzial an Chancen. Zugleich steigen auch – durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung sämtlicher Dienstleistungs- und Produktionsbereiche – die Herausforderungen, vor allem für KMU in Österreich.

4 Förderschwerpunkte bei KMU DIGITAL

Das Förderprogramm umfasst vier Schwerpunkte um KMU an die Digitalisierung heranzuführen:

KMU DIGITAL Online Status Check: Wie digital ist mein Unternehmen? KMU DIGITAL Potentialanalyse: Was soll sich wie ändern? KMU DIGITAL Beratung: Wie geh ich´s an?

Die Schwerpunkte dabei sind: E-Commerce & Social Media Geschäftsmodelle & Prozesse Verbesserung der IT-Sicherheit KMU DIGITAL Qualifizierung: Digitale Kompetenzen erweitern für Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen

KMU DIGITAL Online Status-Check

Der kostenlose Online Status-Check ist ein Tool, das der eigenen Analyse des Unternehmens dient. Der Status-Check kann online selbst ausgefüllt werden und gibt so die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten die digitale Ausgangslage des eigenen Unternehmens durchzuchecken.

Das Ergebnis des Online Status-Checks ist Voraussetzung für die kostenlose Potentialanalyse. Der Online Status-Check ist kostenlos. Hier können die den Status-Check online durchführen.

KMU DIGITAL Potentialanalyse – Bonus 100%

Die kostenlose Potentialanalyse ist eine Digitalisierungs-Erstberatung und wird von zertifizierten DigitalisierungsberaterInnen direkt im Betrieb durchgeführt. Dabei werden digitale Trends, Chancen und Risiken für das jeweilige Unternehmen systematisch analysiert.

Die Potentialanalyse ist für alle Unternehmen geeignet, für kleinere Unternehmen besonders empfohlen. Mit dem 100 % – Bonus ist die Potentialanalyse vollkommen kostenlos.

KMU DIGITAL Beratung – Bonus 50 % – Wie geh ich’s an?

Hier ist ein Förderungsbetrag von max. EUR 1.000,00 pro Beratung möglich. Die Fragestellung lautet: Wie geh ich’s an? In diesen Fokus-Beratungen können UnternehmerInnen systematisch und themenspezifisch Umsetzungsentscheidungen treffen. Gemeinsam mit der/dem Berater/in wird eine ganzheitliche Strategie für die Umsetzung entwickelt sowie konkrete Maßnahmen geplant.

Fokus A: E-Commerce & Social Media Der elektronische Verkauf und das elektronische Marketing stehen im Mittelpunkt dieser Beratung. Konkrete Schritte und Aktionen werden begleitet und Hilfe bei Entscheidungen angeboten. Fokus B: Geschäftsmodelle & Prozesse Von der elektronischen Rechnung, über digitale Geschäftsprozesse hin zur Logistik – entscheiden Sie, wo und wie Ihr Betrieb effizienter und wirtschaftlicher werden soll. Die zertifizierte Beratung hilft bei Entscheidungen und begleitet bei Schritten und Aktionen auf einem neuen Weg. Fokus C: Verbesserung IT-Sicherheit und Datenschutz Lücken und Verbesserungspotenziale werden analysiert und konkrete Maßnahmen gegen Datenverlust, Sicherheitslücken und Sicherheitsschwachstellen geplant. Auch die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wird evaluiert. Es werden die richtigen Instrumente zur Verbesserung der Ist-Situation gefunden und die entsprechenden Schritte geplant.

Alle geförderten Beratungen werden durch eigens qualifizierte BeraterInnen (Unternehmensberater und IT-Dienstleister des FV UBIT und Mitglieder des FV Werbung und Marktkommunikation) durchgeführt, deren Ausbildung und Qualifizierung ebenfalls durch dieses Programm gefördert werden kann.

Hinweis: Die KMU DIGITAL Beratung ist unabhängig von Online Status-Check und Potentialanalyse buchbar. Je nach Interesse können Sie sich auch für Beratungen zu mehr als einem Schwerpunktthema anmelden. Die Förderzusage gilt für 3 Monate. Die Anmeldung zur Beratung ist nur noch bis 31.12.2018 möglich. Alle Beratungen müssen bis zum 31.03.2019 durchgeführt sein. Die Dokumentation zum Erhalt der Förderung muss bis 31.05,2019 bei der WKÖ hochgeladen werden.

KMU DIGITAL Qualifizierung für UnternehmerInnen sowie MitarbeiterInnen – Bonus 50%

Digitales Know-how ist wichtige Voraussetzung, um Entscheidungen zu treffen und die Zukunft von Unternehmen zu gestalten. Aus diesem Grund werden Schulungen und Qualifizierungen gefördert.

Dies gilt für UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen gleichermaßen. Das Angebot kann aus dem KMU DIGITAL Erfolgsprogramm ausgewählt werden. Die Liste aller förderbaren Aus- und Weiterbildungsangebote bietet eine Übersicht über das Qualifizierungsangebot.

Hinweis: Pro Unternehmen können beliebig viele Kurse (bis zum Erreichen der maximalen Fördersumme von 4.000 Euro) beantragt werden. Die Kurse können sowohl von UnternehmerInnen als auch von MitarbeiterInnen besucht werden. Die Förderung von max. 600 Euro pro Kurs und Teilnehmer kann nur das Unternehmen bekommen. Die Förderzusage gilt für 6 Monate.

Ein Kurs muss spätestens vor 31.12.2018 beginnen, und spätestens am 31.3.2019 abgeschlossen sein.

Es ist also noch bis Ende des Jahres Zeit eine oder mehrere der oben genannten Aktivitäten durchzuführen, um die Förderung zu erhalten.