Im Fokus: Martin Neuherz – Gute Ideen konsequent umgesetzt

Martin Neuherz ist geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Neuherz Digital • Design in Wien und Bratislava. Das ist an sich noch nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass Martin Neuherz nur wenig dem Klischee des erfolgreichen Werbers entspricht und trotzdem sehr erfolgreich agiert. Seine Agentur kann nicht nur internationale Top-Marken vorweisen, sondern kümmert sich auch gezielt um KMU. Warum das so ist, will Unternehmerweb in diesem Interview herausfinden.

Martin Neuherz: „Wir sind eine bodenständige Agentur, die sich als Werkstatt für durchdachtes Marketing versteht. Wir vereinen klassisches Marketing mit der digitalen Welt: am POS, im Packaging und natürlich Digital und Online. Wir arbeiten immer auf sehr hohem Niveau und das zu einem wirklich guten Preis-Leistungsverhältnis.“

Bei Martin Neuherz Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Agentur wird deutlich spürbar wofür sein berufliches Herz schlägt. Martin Neuherz lässt keine Zweifel daran, worauf es ankommt: Erfahrung, Leidenschaft und der Mut zur Innovation sind Dinge, die zählen.

Wien – Bratislava

Seit genau 20 Jahren ist die Agentur Neuherz aktiv. 1998 gegründet in Wien, in der Baumgasse, im Herzen Europas – so ist es der Website zu entnehmen. Neuherz hat damals erkannt, wie wettbewerbsentscheidend eine stabile Achse von Zentral- nach Osteuropa für die Kunden ist. Deshalb wurde bald eine Niederlassung in Bratislava eröffnet. Denn trotz dem vielbeschworenen globalen Dorf, das die Welt ein soll, gilt im Geschäftsleben der allermeisten Unternehmen nach wie vor der Grundsatz: „All Business is local“. Die Achse zwischen den Niederlassungen in Wien und Bratislava ist auch heute noch eines der entscheidenden Kernelemente für den Erfolg von Neuherz.

Martin Neuherz: „Wir kommen ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Das war vor weit mehr als 20 Jahren. Mein Vater war in Zuge der Ostöffnung als Vertriebstrainer für internationale Konzerne tätig. Bald haben wir begonnen, die unterstützenden Materialen für die Verkaufsmannschaften zu entwickeln. Da ist der Weg vom POS (Point of Sale) zum Packaging nicht mehr weit. Mit den Standort Bratislava sind wir sehr nahe an CEE, gerade auf der emotionalen Ebene, die im Marketing die entscheidende ist. Und klarerweise gibt es auch Kostenvorteile für unsere Kunden.“

Neuherz – Design.Digital

Martin Neuherz: „Wir vereinen Tradition und Innovation. Wir kommen dabei ohne teure Filterfaktoren aus. Unsere Spezialitäten sind: Packaging, POS und die digitale Welt. Verpackungsdesign ist eine unserer Speerspitzen. Besondern für global und international tätige Kunden zählen unsere Effizienz, unsere Professionalität und unser umfassendes Knowhow. Ganz wichtig: Prozesse nach Strukturen abzuarbeiten beherrschen wir perfekt. Wir verfügen dazu über spezielle online Werkzeuge wie ApproveIT.“

Webdesign – das war für Neuherz ein essentielles Thema. „Da waren wir Pioniere,“ sagt Martin Neuherz. Das hat viel mit der Leidenschaft für digitales Kreativdesign zu tun. Analoge und digitale Gestaltung, bei beiden Themen geht es um innovative und erfolgsversprechende Lösungen für die Kunden. Hier ist Neuherz sowohl eine Werkstatt, die abarbeitet als auch ein Dienstleister, der eine Rolle als Ideen- und Impulsgeber einnimmt. Nur so gelingt Innovation aus der Tradition heraus.“

ApproveIT

Neuherz ist nicht nur Dienstleister im klassischen Sinne, sondern verfügt im Bereich des Packaging über 20 Jahre Erfahrung und sehr viel Spezialwissen. Zudem beherrscht Neuherz die entsprechenden Management Skills. Dieses geballte Knowhow hat zu einer Software-Eigenentwicklung geführt, die es ermöglicht ein für alle involvierten Personen, Abteilungen und Länder gemeinsames elektronisches Abnahme- und Freigabeverfahren bereitzustellen. ApproveIT ist eine Web-Applikation für mobile und desktopbasierende Devices. ApproveIT erleichtert und beschleunigt das Bestätigungsmanagement für digitale Dokumente sehr wesentlich.

Martin Neuherz: Die Aufgabenstellung im Verpackungsbereich für Fast-Moving Consumer Goods zeigt uns, dass es sich hier um komplexe Prozesse handelt in dem unterschiedliche Personen, mehrere Abteilungen und verschiedene Länder in den Entscheidungs- und Freigabeprozessen involviert sind. Durch die Anzahl an Entscheidungsträgern, die Komplexität der Abläufe und Verwendung unterschiedlicher Systeme kommt es leicht zu Verzögerungen im Prozess, die in weiterer Folge oftmals zu umfangreichen ungeplanten Kosten und Imageverlust des Anbieters führen. Genau hier setzt ApproveIT an und bietet einen flexiblen und an den operativen Abläufen unserer Kunden orientierten Lösungsansatz an.

Global, regional und lokal

Neuherz verfügt über ein spannendes Kundenportfolio, angefangen von großen globalen Playern, über international erfolgreiche mittelständische Betriebe bis hin zu Kleinunternehmern und Selbständigen.

Martin Neuherz: „Wir sind es gewohnt auf einem internationalen hohen Qualitätslevel zu arbeiten, mit sehr großer Sorgfalt und in einer familiären Atmosphäre. Wir bieten das auch Mittelständischen und Kleinunternehmen an. Dabei kommt unseren Kunden zu Gute, dass wir es gewohnt sind auf einem hohen Qualitätslevel zu arbeiten, der scharf kalkuliert ist.“

Below-the-line Fullservice

Bei Martin Neuherz spürt man die Leidenschaft für seine Arbeit – für und mit den Kunden. Das familiäre wird auch schnell sichtbar, denn Martin Neuherz sitzt in mitten seiner Mitarbeiter und das Großraumbüro in einem vom Bäumen geprägten Hof hat schon eine wenig den Charakter einer Werkstatt. Das Leitbild der Agentur kann tagtäglich gelebt werden und es trägt offensichtlich stark zum Erfolg der Agentur bei.

Martin Neuherz: „Ja, wir sind ein Below-the-line Fullservice. Das ist der richtigste Ausdruck. Full-Service ist zu wenig und ein Bauchladen, das sind wir schon gar nicht. Wir machen keine TV- und Radiospots. Wir beraten unsere Kunden aber dazu. Und wir wissen wer die richtigen Partner für eine erfolgreiche Umsetzung sind und wir kooperieren eng mit diesen. Kunden mögen unsere zuverlässige, seriöse und sorgfältige Arbeit.“

Neue Ideen mit Herz und Verstand

Martin Neuherz: „Wir sind die, die Prozesse nicht einfach abarbeiten. Sondern wir denken mit. Wir stellen auch kurzfristig Kapazitäten bereit, wenn es das braucht. Diese Art der zuverlässigen und guten Arbeit wird von unseren Kunden sehr geschätzt. Wir sind auch deshalb so flexibel, weil wir Profis haben, die genau wissen, wo sie was angreifen müssen.

Das Thema Beratung rückt seit einiger Zeit wieder mehr in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit von Agenturen und Kunden. Das hat viel mit der zunehmenden Komplexität im Marketing zu tun. Martin Neuherz sieht auch hier wie seine Agentur gefordert, dieses Thema Consulting zu besetzen. Design Thinking und Google Design Sprint sind zwei Ausgangspunkte auf einem Weg, Prozesse in den Bereichen Kreation und Innovation zu schaffen. Es sind hoch integrierte Prozesse, die heute über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Deshalb ist es wichtig die richtigen Methoden anzuwenden, um diese Prozesse zu entwickeln. Kreativität entsteht eben nicht aus dem Nichts.