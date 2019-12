Das richtige Konto bei Neugründungen

Ein umfassendes Geschäftskonto kann viele Vorteile bringen

Angehende selbstständige und solche die mit dem Gedanken spielen als Freiberufler aktiv zu werden haben es in der heutigen Zeit sicher nicht einfach. Schon vor der Gründung gibt es eine Vielzahl an Regulierungen und Vorschriften, die es zu beachten gilt. Gleichzeitig möchte man natürlich auch seine eigene Selbstständigkeit vorantreiben und daran gehen die beruflichen Ideen zu verwirklichen. Gerade dabei bleibt aber oft einer der wichtigsten Aspekte einer Firmengründung auf der Strecke: Die richtige Organisation des Unternehmens!

Darum ist das richtige Geschäftskonto so wichtig

Viele Jungunternehmer und Startups starten Ihren Traum von der Selbstständigkeit mit viel Elan Aspekte wie Controlling und eine effektive Kontoführung werden dabei dann oft sehr vernachlässigt. Vielfach wird z.B. oft ein Kreditinstitut in der Nähe für das Geschäftskonto ausgewählt, da für einen effektiven Kosten Nutzen-Vergleich der verschiedenen Finanzdienstleister oft einfach die Zeit fehlt.

Doch gerade hier können im späteren Verlauf nach der Gründung schnell schwere und nicht sofort erkennbare Schwierigkeiten auftreten. Denn die Auswahl des falschen Anbieters führt in der Regel zu erheblich mehr Arbeitsaufwand um den allgemeinen Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Etwa wenn regelmäßig der aktuelle Kontostand mit den noch zu tätigenden Ausgaben abgeglichen werden muss um einen präzisen Ist-Stand über die liquiden Mittel zu erhalten. Bei einem umfassenden Vergleich der verschiedenen Banken und Finanzdienstleister wird vielen Selbstständigen zudem oft sehr schnell klar, dass sie viel zu hohe Gebühren an Ihre Bank überweisen. Das dieser Betrag durchaus mehrere Hundert Euro im Jahr betragen kann sollte da nicht wirklich verwundern. Und auch bei vielen anderen Gelegenheiten des Unternehmerischen Alltags werden viele Jungunternehmer sicher die eine oder andere Überraschung erleben.

Etwa wenn man einen kurzfristigen Kredit benötigt und dieser postwendend abgelehnt wird, weil diese oder jene Information fehlt oder weil der Unternehmer plötzlich nicht mehr kreditwürdig genug ist (Komisch, beim Erstgespräch hat das doch noch ganz anders geklungen?!)

Die Vorteile von Penta

Fakt ist das viele Kreditinstitute bei genauerer Betrachtung durchaus nicht so unterstützend für Unternehmer und Selbstständige tätig sind, wie sie gerne vorgeben zu sein. Das hat allerdings oft auch damit zu tun das kein direkter und dauerhafter Kontakt zwischen Bank und Unternehmen besteht. Das ist natürlich auch nicht unbedingt einfach denn schließlich will man ja auch sein eigenes Geschäft weiter voranbringen. Finanzdienstleister wie Penta haben allerdings diese Problematik erkannt. Wer sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin einmal genauer anschaut wird schnell die besonderen Vorteile eines Geschäftskontos bei Penta bemerken.

Penta bietet ein kostenloses Geschäftskonto

Alle Vorgänge können auch mobil über das Smartphone durchgeführt werden

Zusätzliche Mastercards für Mitarbeiter die mit dem Hauptkonto verbunden sind

Das sind natürlich nur einige der Besonderheiten die das Geschäftskonto von Penta aufweist. Funktionen wie integriertes Lexoffice sind dabei noch gar nicht erwähnt. Letztendlich präsentiert sich Penta aber als eine gelungen Alternative zu den bisherigen Angeboten, bestehender Finanzinstitute und vereint dabei die Vorteile einer professionellen Geschäftsbank mit nützlichen Controlling-Elementen für Freiberufler und Kleinunternehmen. Angehende Selbstständige sollten sich in jedem Fall das Angebot des Finanzdienstleisters Penta einmal genauer ansehen und für sich selbst abwägen inwieweit diese Vorteile das eigene Unternehmen weiterbringen und vielleicht sogar zusätzliche Kosten reduzieren kann.