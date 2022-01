corona-krisenkolumne 09: Unternehmer:innen Alltag

Die Regierung hat offenbar kapituliert! Keine Impfpflicht im Februar – geht sich nicht aus vor April – keine breit angelegten Kampagne, um Impfskeptiker doch noch zu gewinnen, keine Lockdowns mehr, dafür Maskenpflicht im Freien – eine Verzweiflungstat, die Aerosolexperten lassen grüßen. (Anmerkung: Die Fußballstadioncluster sind ausgeblieben, angesteckt hat man sich anschließend in Pub und Kneipe oder bei der privaten Party)

Durchseuchung und damit Kapitulation vor dem Virus (und den Impfgegner:innen und Skeptiker:innen) ist die einzige ablesbare Größe in diesem Ränkespiel. Der Virus zeigt uns, dass das Primat der Natur über dem Primat der Politik und vor allem der Wirtschaft steht. Der Virus kennt keine moralische oder ethische Größe, die ist uns Menschen vorbehalten. Und letztlich sind wir daran gescheitert. Wie oft wurde die Pandemie für beendet erklärt, um dann wieder im nächsten Lockdown zu landen: Prinzip Hoffnung als zermürbendes Element der herrschenden Klasse gegenüber einer Bevölkerung, die mehr verstehen kann, als die Herrscher glauben.

Hollywood zeigt uns, was passiert

Man muss sich nur den Hollywood Reißer „Contagian“ zu Gemüte führen, um zu erkennen, dass ein Virus wie Corona, auch die Guten einfach und unabwendbar dahinrafft. Diese scheinbare Unkalkulierbarkeit hat uns wohl jetzt mit Omikron völlig erfasst und unsere Politiker haben eine weiße Fahne gehisst, wo es keinen Sinn macht. Sie haben keinen Mut uns zu sagen, dass es (aus ihrer Sicht) keine Hoffnung mehr gibt. Nur die weitere Mutation des Virus kann uns retten von der Pandemie zur Endemie und wird es auch tun. Dazwischen gibt es dann so und so viele Tote und Long-Covid-Patienten.

UK und Israel als Testlabore

Noch klammern sich viele an den angeblich „milderen“ Verlauf, wobei jeder und jede der/die nicht im Krankenhaus landet, einen milden Verlauf hat. In Großbritannien gehen nach vier Wochen Omikron trotz milden Verlaufs langsam die sprichwörtlichen Lichter aus und die Supermarktregal sind wieder einmal leer. 10% der Bevölkerung sind dort mittlerweile krank.

Und in Israel, dem Vorprescher- und Vorzeigeland hat man offenbar resigniert. Die Testinfrasturktur ist quasi zusammengebrochen, die Alten bekommen die 4. Impfung und der Rest, soll sich selbst um die Pandemie kümmern. Nachdem wir hier in Österreich fast immer mit etwas Verspätung das durchmachen, was in Isreal passiert ist, sind das keine guten Nachrichten. Denn noch ist völlig unklar, wiw wir unsere Kleinkinder schützen. Ein befreundeter Neorologe hat gemeint, über die langzeit-neulologischen Schäden, die es offenbar zu geben scheint, das wissen wir noch wenig bis nichts!

Nach Corona kommt der Klimawandel

Ich frage mich nun an dieser Stelle, wie sollen wir das mit dem Klimawandel hinbekommen, der eine vermutlich viel größere Bedrohung darstellt, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, eine Impfpflicht innerhalb von 10-12 Wochen auf die Beine zu stellen. Die Änderung des Lebensstils der gesamten Menschheit ist um einiges schwieriger durchzusetzen als ein Virus mit Maskentragen und Impfen halbwegs im Schach zu halten. Es braucht wohl andere Politiker dazu als die, die wir jetzt haben.

Das Gute an der Sache ist, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt müssen wir, jeder persönlich auf Sicht fahren oder aber einfach ein paar Regeln beachten und umsetzen. Eine neue Normalität macht sich breit, aber eine andere als es uns die Message Control versprochen hat.

Und ja, auch eine Portion Glück gehört dazu. So oder so ähnlich ist es doch schon immer gewesen in unserem Unternehmer:innen Alltag.

Bleiben Sie also gesund und unternehmerisch.