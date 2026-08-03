Christian Hillinger – Als Freigeist die Selbständigkeit immer schon fasziniert
Posted On 3. August 2026
Christian Hillinger, Geschäftsführer | Gründer
Christian Hillinger – derconsulter.at
Schulgasse 41
3051 St. Christophen, Österreich
Internet: https://www.derconsulter.at
Warum wurden Sie Unternehmer?
Weil mich als Freigeist das Thema Selbständigkeit immer schon fasziniert hat.
Beschreiben Sie bitte das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens
Als eingetragener Mediator laut Zivilrechts-Mediations-Gesetz im Justizministerium und Mitglied beim Österreichischen Bundesverband für Mediation verfüge ich über eine fundierte Ausbildung im Bereich Mediation und Konfliktberatung. Mediation hilft, Konflikte in bis zu 80% der Fälle nachhaltig zu lösen. Sowohl im beruflichen Kontext (z.B. Konflikte im Team, Konflikte zwischen Geschäftspartnern) als auch im privaten Umfeld (Nachbarschaftskonflikte, Konflikte bei Erbschaften, innerfamiliäre Konflikte). Weil bei einer Mediation eine Lösung nicht „verordnet“ wird, sondern die Konfliktparteien die Lösung unter Anleitung des Mediators selber erarbeiten. In einem geschützten und vertraulichen Rahmen.
Beschreiben Sie bitte die Eckdaten Ihres Unternehmens (Anzahl MitarbeiterInnen, Standorte, Jahresumsatz, Jahr der Unternehmensgründung, Rechtsform etc.)
Selbständig, im Raum Wien, NÖ, Burgenland
Seit wann betreiben Sie dieses Geschäft?
Seit Juli 2026
Schreibe einen Kommentar