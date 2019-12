Brechen Sie mit diesen Tipps aus den typischen Logo-Design-Methoden aus

Was ist der schwierigste Teil bei der Gestaltung eines neuen Logos?

Herauszufinden, wie man es einzigartig in einer Welt macht, in der es buchstäblich Tausende und Abertausende von Unternehmen gibt, die jeweils schon ein fertiges Logo haben.

Logos sind wie Schneeflocken: Es gibt keine zwei gleichen, doch aus der Ferne können sie sich sehr ähnlich sein. Wenn Ihr Logo auf irgendeine Weise dem einer anderen bekannten Marke ähnelt, neigen die Leute dazu Sie als Nachahmer abzustempeln. Das kann Ihrer Glaubwürdigkeit und Ihrem Ruf großen Schaden zufügen, ohne dass Sie auch nur einen einzigen Tag lang im Geschäft waren.

Wie kann man also ein ermüdendes Logo vermeiden? Mit Tausenden von Unternehmen, von denen Sie online noch nie etwas gesehen oder gehört haben, wie können Sie da sicherstellen, dass Ihr Logo einzigartig ist? Wie können Sie verhindern, dass Ihre Marke wie eine generische Kombination aus den gleichen alten Tieren, Farben, Texten usw. aussieht?

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf einige allgemeine Logo-Konzepte werfen, die in den einzelnen Branchen zu vermeiden sind.

Immobilien: Ein Gebäude mit Fenstern, schrägen Dächern oder einem klassischen Baustil. Jeder hat den gleichen Stil. Immobilien haben so viel mehr zu bieten als nur schicke Häuser!

Buchhaltung und Finanzen: Die am meisten Logos zeigen Firmeninitialen und zufällige geometrische Formen. Was ist schon falsch an ein paar Dollar-Zeichen? Das ist es doch, worauf wir alle aus sind, oder?

Technologie: Viel zu viele Unternehmen verwenden einen Globus, um ihre weltweite Präsenz zu symbolisieren. Jeder, der Skype oder eine E-Mail-Adresse hat, ist ebenfalls global aufgestellt.

Medizin: Eine bestimmte Art eines Kreuzes ist schon fast normal, damit Ihre Patienten wissen, dass Sie sich um Sie kümmern.

Einzelhandel: Einkaufskarten, Preisschilder und Dollarschilder tauchen viel zu oft auf.

Selbstverfilmung: Ihr Name in Form eines Autos: Ich war dabei, habe das gemacht.

Umwelt: Die Farbe Grün und eine Pflanze, ein Baum oder ein sauberer Gewässer. Schon ist es erledigt ist schon geschehen.

Zahnmedizin: Ein Zahn, der etwas tut. Das mehr als generisch.

Es sind nicht nur die Industrien, die sich in einem Trott festsetzen. Einige Symbole sind so übertrieben, dass sie den Rahmen des Geschäftslogos sprengen. Dazu gehören:

Der Globus: Bloß nicht! Weltweit bedeutet nicht mehr das, was es früher einmal war. Die globale Expansion kann jeder mit einem einfachen Paypal-Konto realisieren.

Diagramme: Ja, sie symbolisieren, dass Sie die Aktien der Leute steigen lassen können oder dass Sie sich hervorragend mit Datenanalysen beschäftigen. Genauso wie eine Milliarde anderer Unternehmen.

Nachteile der Verwendung eines generischen Logos

Abgesehen davon, dass es unspektakulär und langweilig erscheint, gibt es noch weitere Nachteile bei der Verwendung eines generischen Logos für Ihr Unternehmen.

Keine Abgrenzung zum Wettbewerb

Also nehmen wir an, Sie sind ein neuer Farbenladen in der Stadt. Sie möchten Ihr Unternehmen so schnell wie möglich in Gang bringen, also erstellen Sie rasch ein Logo mit einer Lackdose und einem Pinsel sowie Ihrem Unternehmensnamen. Alle sind sich einig, dass es gut aussieht, aber niemand stört sich daran, sich in der Stadt umzusehen, um zu sehen, was die Konkurrenz so zu bieten hat. Später erwähnt Ihr Marketing-Verantwortliche, dass mindestens vier andere lokale Unternehmen etwas Ähnliches haben. Schlimmer noch, die größte Kette in der Stadt verwendet ein sehr ähnliches Logo und sie haben viel mehr Kunden als Sie. Daher denken die meisten an die große Kette, wenn sie Ihr Logo sehen. Das bedeutet, dass sie im Allgemeinen auch bei der großen Kette kaufen werden.

Rechtliche Probleme

Wenn Kunden Ihr Logo mit dem einer großen Kette verwechseln, könnte sich deren Rechtsabteilung dafür entscheiden, es sich auch genauer anzusehen. Bereits in den 1980er Jahren erschien eine riesige Kette mit dem Namen Q-Mart für Kleidung und Haushaltsartikel. Das einzige Problem war das Logo, die Farben und die gesamte Darstellung erinnerte stark an den sehr beliebten K-Mart. K-Mart klagte und gewann, woraufhin Q-Mart Jahre später als Tankstellen-Convenience-Store versunken ist. Wenn Ihr Logo zu sehr nach einem urheberrechtlich geschützten aussieht, werden Sie mehr Probleme haben, als nur hier und da ein paar Kunden zu verlieren.