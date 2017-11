Warum EPU auf Nachhaltigkeit und Recycling setzen sollten

Recycling und nachhaltiges Denken lohnt sich. Nicht nur, aber vor allem für EPU. Auf was müssen Sie achten und welche Tricks helfen Ihnen Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen?

Müll trennen, Energie sparen, mehr radeln, weniger aufs Gaspedal treten. Wir alle schonen und belasten die Umwelt auf verschiedene Art und Weise. Daheim und privat trifft jeder selbst die Entscheidung, wie aktiv er Dinge wie Recycling betreibt. Am Arbeitsplatz sieht das anders aus. Hier nutzt man das Papier was da ist, die Lampen die an der Decke hängen und wirft den Müll in die Eimer, die dort stehen.

Anders sieht das am Arbeitsplatz eines EPU aus. Hier hat der Mensch mehr Kontrolle, über sein umweltbewusstes Tun. Doch von einem simplen Dienst an der Umwelt zu sprechen, würde der Sache nicht gerecht werden. Recycling und ein Blick auf Nachhaltigkeit erhöht das Wohlbefinden sowie den Kontostand.

Nachhaltige Geräte sind die besseren

Es beginnt beim Einkauf. Bei den Büromaterialien sollte nicht allein auf den Preis geschaut werden. Der Preis sagt nichts aus über Langlebigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Wahl zwischen zwei Kugelschreiber: Einer kostet 2 Euro, tropft ein wenig und hält sechs Monate lang. Der andere kostet 10 Euro, funktioniert einwandfrei, kann nach Belieben nachgefüllt werden und das Gehäuse ist so unverwüstlich, dass Sie sich erst dann einen neuen Kugelschreiber zulegen müssen, wenn Sie den alten nach dem Lösen eines Kreuzworträtsels in der U4 liegen lassen. Also: Welcher Stift darf es sein?

Auf Umwelt- und Qualitätssiegel achten

Und jetzt denken Sie großer. Denken Sie an Tische, an Sessel, an Drucker, an deren Patronen, an Laptops und an vieles mehr. Denken Sie langfristig. Achten Sie auf das „Österreichische Umweltzeichen“ und andere Qualitätssiegel, die auf Langlebigkeit und Umweltschonung hinweisen. Bei elektronischen Geräten denken Sie nicht nur die Haltbarkeit, sondern auch den Stromverbrauch mit. Über Jahre gerechnet – und ja, die richtigen Geräte halten auch Jahre lang – spielt der Stromverbrauch eine gewichtige Rolle.

Goodbye Standby!

Leichtgemacht, viel gespart. Mit einer Steckdosenleiste, an der alle elektronischen Geräte im Büro angesteckt sind, können Sie mit einem Handgriff Strom und Geld sparen, sowie die Umwelt schonen. Anstatt umständlich jedes Kabel einzeln zu ziehen, reicht das Umklappen eines Schalters.

Abfall vermeiden

Was viele für mühevoll halten, ist in Wahrheit eine minimale Umstellung der Gewohnheiten, dank derer Geldersparnis nur einer der Vorteile ist. Sie als EPU haben den Luxus, den viele, die sich in einem Angestelltenverhältnis befinden, nicht haben. Sie entscheiden, wie Sie sich organisieren und was Sie dafür brauchen. Jede Mail, jedes Protokoll ausdrucken: In vielen Firmen ist das noch gang in gäbe. Digitalisierung, wo bist du?

Ganz ohne Papier geht es oftmals leider doch nicht. Aber wussten Sie, dass mit einem einfachen Trick 50% des Papiers gespart werden kann? Werfen sie bereits bedruckte Zettel nicht weg, sondern benutzen Sie diese als Notizpapier. Versuchen Sie es und Sie werden staunen, was Sie dadurch an Papier sparen und Müll vermeiden.

Reparieren statt wegwerfen

Sie können Ihre Geräte hegen und pflegen, wie eine Yuccapalme am Balkon. Doch irgendwann gehen sie ein und dann stellt sich die Frage: Reparieren oder ein neues Teil anschaffen. Obwohl die Reparatur in den meisten Fällen deutlich günstiger ist und das reparierte Geräte im Anschluss noch lange dient, tendieren die meisten Leute zum Neukauf.

Falls das Geldsparen allein als Argument noch nicht ausreichend ist, sei gesagt: Reparieren ist patriotisch. Viele Neugeräte werden per Onlinehandel erworben. Die Geräte werden nicht in Österreich produziert und auch die Onlineplattform selbst ist oft keine österreichische. Eine Reparatur des kaputten Druckers beim Handwerksbetrieb ums Eck schöpft jedoch Wert im Inland.