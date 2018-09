UnternehmerInnen und StudentInnen als Autoren gefragt und gesucht

Unternehmerweb ist nun schon seit mehr als 10 Jahren ein fixer Bestandteil der Medienlandschaft in Österreich. Seit dem Relaunch 2014 haben wir uns vom Expertennetzwerk weg zu einem klassischen Online Medium entwickelt, das sich den Themenkreisen rund um Klein- und Mittelbebetrieb (KMU) aber auch Einzelpersonenunternehmen verschrieben (EPU) hat.

Achthunderttausend und zwei Millionen

800.000 Unique Visitors und mehr als 2.000.000 Seitenaufrufe – das ist die Bilanz seit unserem Relaunch im Mai 2014. Bei rund 400.000 UnternehmerInnen in diesem Land, keine schlechte Bilanz. Zu verdanken haben wir das zum großen Teil unseren Autorinnen und Autoren, die sich Monat für Monat für unsere User ins Zeug legen und Informationen aus Unternehmerhand aufbereiten und präsentieren.

Schreiben macht sichtbar

Sie sind Unternehmerin oder Unternehmer oder haben es vor zu werden? Sie studieren und setzen sich in Ihrem Studium mit Themen aus der Unternehmerwelt auseinander? Sie wollten immer schon schreiben oder bloggen? Schreiben über das, was Sie in der täglichen Praxis erleben, was Sie gerne anderen mitgeben würden, was Sie über Theorien und deren praktische Anwendung wissen oder aktuelle Entwicklungen in Ihrer Branche, die Sie gerne kommentieren möchten. Unternehmerweb bietet Ihnen eine Bühne und einiges an Leserpotential.

KMU und EPU stehen im Mittelpunkt

Die tägliche Praxis schreibt die schönsten Geschichten und viele Menschen da draußen wollen Ihre Geschichten lesen. In dem tagtäglichen Medieneinheitsbrei aus Agenturnachrichten, Katzenfotos und Foodporn, stechen Geschichten, die das wahre Leben schreibt mit ihrem besonderen Reiz hervor. Unternehmerweb hat bisher gezeigt, dass es eine nicht unbedeutende Nachfrage nach „echten“ UnternehmerInnen gibt. Denn unsere mehr als 130 UnternehmerInnen-Portraits wurden mittlerweile mehrere 100.000 mal aufgerufen.

Befördern Sie Ihr Image als UnternehmerIn und Expertin

Als Gegenwert für Ihre Arbeit bieten wir Ihnen nicht nur die klassische Unterstützung einer professionellen Redaktion, sondern Sie haben die Chance Ihr eigenes Image als UnternehmerIn und Expertin bei den LeserInnen zu befördern. Ihre Artikel werden zusätzlich mittels vierzehntägigem Newsletter an knapp 10.000 Adressanten aus dem B2B-Umfeld verbreitet und natürlich ach auf Facebook auf unserer Seite. Ein Follow-Link von Ihrem Autorenprofil zu Ihrer Unternehmenswebsite ist auf Grund des hervorragenden Website-Rankings von unternehmerweb.at einiges wert. Je mehr erschienene Artikel, desto mehr Links – ein einfacher Deal.

Und zu guter Letzt: Sie dürfen einen Artikel pro Jahr, in Abstimmung mit der Redaktion über Ihr(e) Unternehmen, natürlich gekennzeichnet als Werbung, schalten.

Wie wird man Teil der Redaktion

Sie sollten in der Lage sein spannende Geschichten aus Ihrem Wirkungsfeld in schriftlicher Form (400 – 700 Wörter) erzählen zu können. Sie sollten über entsprechendes Fachwissen verfügen, um unseren LeserInnen wertvolle Tipps geben zu können. Sie müssen in der Lage sein mindestens 10 Artikel pro Jahr zu verfassen. Sie sind in der Lage ihr Business-Stories aus der Sicht eines Meta-Themas zu schreiben. Derzeit suchen wir Autoren mit Schwerpunkten bei: Unternehmensorganisation, IT, Gründen, Marketing, Mobilität, Fitness, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, usw. oder sich machen uns einen Vorschlag über Ihren Themenkreis, bei dem Sie ExpertIn sind. Wir können uns auch eine Art Mikroblogging aus dem UnternehmerInnenalltag vorstellen.