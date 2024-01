Fast die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw haben alternative Antriebssysteme

Nach einem Rückgang der Pkw-Neuzulassungen von 10,3 % im Jahr 2022 auf 215 050 Pkw gab es 2023 wie- der einen klaren Aufwärtstrend: Mit Ausnahme von September 2023 (−4,3 %) wurden in allen Monaten signifikante Anstiege bei den Neuzulassungszahlen registriert.

Zulassen noch unter Vorkrisenniveau

Insgesamt erreichten die Zulassungen neuer Pkw 2023 mit 239 150 etwa das Niveau des Jahres 2021 (239 803 Pkw). Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 stellt das ein Minus von 27,4 % oder 90 213 Pkw dar.

Alternative Antriebe deutlich im Plus; Benzin und Diesel rückläufig

Im Jahr 2023 wurden 47 621 rein elektrisch betriebene Pkw neu zugelassen, dies entspricht im Vergleich zu 2022 einem Anstieg von 39,4 % oder 13 456 Pkw. Einen deutlichen Zuwachs gab es auch bei den Neuzulassungen von Pkw mit Hybridantrieb (Benzin-Hybrid: 52 967; +30,1 %; +12 263 Pkw, Diesel-Hybrid: 14 619; +8,9 %; +1 197 Pkw). Dem langjährigen Trend entsprechend entwickelten sich hingegen die Neuzulassungen von Pkw mit Benzinantrieb (77 354; −1,5 %; −1 213 Fahrzeuge) und von Pkw mit Diesel-Antrieb (46 568; −3,2 %; −1 547 Pkw) rückläufig.

Der Anteil von rein elektrisch betriebenen Pkw an allen Pkw-Neuzulassungen lag 2023 bei 19,9 %, der von Benzin-Hybrid-Pkw bei 22,1 % und der von Diesel-Hybrid-Pkw bei 6,1 %. Insgesamt erreichten alternative Antriebssysteme einen Anteil von 48,2 %, konventionell angetriebene Pkw einen Anteil von 51,8 % (Benzin: 32,3 %; Diesel: 19,5 %). 2022 lag der Anteil an neu zugelassenen Pkw mit alternativen Antrieben bei 41,1 %.

Von allen Elektro-Pkw-Neuzulassungen entfielen 79,4 % auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften und 20,6 % auf private Fahrzeughalter:innen. Diesel-Pkw wurden im Jahr 2023 zu 19,6 % und Benzin-Pkw zu 43,3 % von privaten Fahrzeughalter:innen neu zugelassen.

VW bleibt Marktführer vor Skoda, BMW und Audi

Die zehn wichtigsten Pkw-Marken führte auch im Jahr 2023 VW mit einem Anteil von 14,1 % – gemessen an allen neu zugelassenen Pkw – an, gefolgt von Skoda (Anteil: 9,9 %), BMW (Anteil: 7,5 %) und Audi (Anteil: 6,4 %). Alle Top-10-Marken verzeichneten im Jahresvergleich deutliche Zuwächse entweder im zweistelligen (Skoda +26,5 %, Audi +24,8 %, Dacia +24,7 %, Seat +15,3 %, Hyundai +12,3 %) oder im einstelligen Be- reich (BMW +9,8 %, Toyota +7,6 %, Mercedes +5,6 %, VW +5,2 %, Kia +4,1 %).

CO2-Emissionen (WLTP) der Pkw-Neuzulassungen im Durchschnitt bei 130 g/km

Die vorläufigen durchschnittlichen CO2-Emissionen aller neu zugelassenen Pkw betrugen im Jahr 2023 nach dem WLTP-Testverfahren (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ohne Elektro- und Wasserstoff-Pkw 130 g/km (2022: 134 g/km) bzw. inklusive Elektro- und Wasserstoff-Pkw 104 g/km (2022: 112 g/km). Pkw mit Benzinantrieb hatten einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 138 g/km (2022: 138 g/km), jene mit Dieselmotoren 146 g/km (2022: 149 g/km).

Mehr Zulassungen bei Lkw und Sattelzugfahrzeugen

Bei den Nutzfahrzeugen wurden mehr Neuzulassungen bei Lastkraftwagen (Lkw) Klasse N1 (30 702; +39,1 %; +8 633), Sattelzugfahrzeugen (4 236; +31,1 %; +1 004), Lkw Klasse N3 (3 356; +22,3 %; +611) und Lkw Klasse N2 (416; +7,8 %; +30) beobachtet. Weniger Neuzulassungen gab es dagegen bei land- und forst- wirtschaftlichen Zugmaschinen (6 974; −4,5 %; −329).

Bei den Zweirädern wurden 2 632 Motorräder mehr neu zugelassen als 2022. Das entspricht einem Zu- wachs von 8,0 % auf 35 561 Motorräder. Die Neuzulassungen von Motorfahrrädern erreichten mit 10 659 annähernd den Vorjahreswert (−0,6 %; −63).

Kaum Zuwachs bei Gebrauchtfahrzeugen mit Ausnahmen

Mit 757 981 Pkw-Gebrauchtzulassungen betrug der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 0,9 % bzw. 6 970 Pkw. Dabei wurden weniger Pkw mit Benzinantrieb (inkl. Flex-Fuel; 283 553; −1,1 %; Anteil: 37,4 %) und Dieselantrieb (408 718; −0,8 %; Anteil: 53,9 %) gebraucht zugelassen.

Deutlich angestiegen sind dagegen die Gebrauchtzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben. Elektro-Pkw (19 336; +15,2 %; Anteil: 2,6 %) sowie Pkw mit Benzin-Hybridantrieb (33 327; +24,9 %; Anteil: 4,4 %) und Pkw mit Diesel-Hybridantrieb (12 403; +50,3 %; Anteil: 1,6 %) erreichten zweistellige Zuwachsraten.

5,19 Mio. Pkw in Österreich zugelassen; 7,34 Mio. Kfz insgesamt

Laut den vorläufigen Daten zum Fahrzeugbestand waren in Österreich Ende 2023 rund 7,34 Mio. Kraftfahr- zeuge zum Verkehr zugelassen (+1,0 %). Davon waren 5,19 Mio. Pkw (+0,7 %), das entspricht einem Anteil von 70,6 %. Darüber hinaus waren 562 781 Lkw (+1,7 %), 488 991 land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (+0,9 %) sowie 20 170 Sattelzugfahrzeuge (−0,4 %) registriert. Bei den Zweirädern waren 633 481 Motorräder (+3,2 %) und 274 272 Motorfahrräder (−0,5 %) gültig zugelassen.

Veränderungen bei neu zugelassenen Fahrzeugen im Monatsüberblick

Jänner +20,7 %,

Februar +11,1 %,

März +27,4 %,

April +13,1 %,

Mai +20,6 %,

Juni +7,7 %,

Juli +9,4 %,

August +5,5 %,

September 2023 −4,3 %

Oktober +17,5 %,

November +4,0 %,

Dezember +5,1 %.

Quelle: Statistik Austria