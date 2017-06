Kostenfalle Roaming: Auslandstelefonie bleibt kostenpflichtig.

Gespräche und SMS ins Ausland werden auch in Zukunft nicht abgedeckt.

Dank der am 15. Juni 2017 in Kraft tretenden EU-Verordnung entfallen Roaming-Gebühren künftig im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum. Doch auch in Zukunft gibt es Grenzen und besondere Regelungen, die es zu beachten gilt. Ansonsten können bei geschäftlichen oder privaten Telefonaten ins Ausland die Telefonkosten ganz schnell explodieren.

Entgegen vieler Falschmeldungen in Medienberichten werden Anrufe und SMS ins Ausland nicht vollkommen gratis. Denn Gespräche aus Österreich ins Ausland werden durch die aktuelle Roaming-Regelung nicht abgedeckt.

Denn die neue EU-Verordnung sieht nur einen Entfall der Roaming-Gebühren vor. Das bedeutet, dass in den Tarif inkludierte Freimengen, wie Minuten, SMS, MMS und Datenvolumen im gesamten EWR, zum Tarif wie im Heimatland, genutzt werden können. Jedoch kann auch in Zukunft nur bis zu einer bestimmten Grenze kostenlos im EWR gesurft werden. Das bestimmt das sogenannte EU-Datenlimit. Ob und in welcher Höhe das EU-Datenlimit zur Anwendung kommt, bestimmen spezielle, von der EU festgelegte Formeln.

Sie möchten mehr zur neuen Roaming 4-Verordnung erfahren und herausfinden, wie Sie mit Sicherheit nicht in die Kostenfalle Roaming tappen? Machen Sie sich fit für Ihre nächste Reise und laden Sie den exklusiven Factsheet von Drei herunter.