11 % der österreichischen Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz

Im Jahr 2023 setzen 11 % der Unternehmen KI-Technologien ein, vor zwei Jahren lag der Anteil bei 9 %. Das zeigen die Ergebnisse einer von Statistik Austria durchgeführten Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen.

„Die rasante Entwicklungsdynamik künstlicher Intelligenz kommt allmählich auch in österreichischen Unternehmen an. Aktuell nutzen 11 % der Unternehmen in Österreich künstliche Intelligenz, seit 2021 ist der Anteil damit um zwei Prozentpunkte gewachsen. Damals lag Österreich mit 9 % KI-nutzenden Unternehmen im EU-Schnitt. Vor allem große Unternehmen setzen auf KI: Jedes dritte Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten nutzt in seinen betrieblichen Abläufen derzeit schon Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren“, erläutert Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Unternehmensgröße maßgebend für die KI-Nutzung

Je größer ein Unternehmen, desto eher nutzt es KI-Technologien (siehe Tabelle 1). 9 % der kleinen Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte), 17 % der mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) und 35 % der großen Unternehmen (ab 250 Beschäftigte) setzen intelligente Technologien ein. Die Art der wirtschaftlichen Tätigkeit spielt hingegen eine geringere Rolle, wenn es um die Nutzung von KI geht. Unternehmen aus dem produzierenden Bereich setzen zu 9 % KI-Technologien ein, Dienstleistungsunternehmen zu 12 %. Branchenbezogen zeigen sich dennoch größere Differenzen: Am häufigsten kommen. KI-Systeme bei Unternehmen des Wirtschaftszweigs Information und Kommunikation (37 %) vor. Am seltensten werden sie hingegen im Bau sowie in der Beherbergung und Gastronomie (je 4 %) verwendet.

Mehr als die Hälfte nutzt KI zur Texterkennung und -verarbeitung

Mehr als die Hälfte der Unternehmen mit KI-Nutzung setzen künstliche Intelligenz vor allem zur Texterkennung und -verarbeitung ein (54 %). 43 % der Unternehmen, die KI nutzen, verwenden Technologien zur automatisierten Datenanalyse basierend auf maschinellem Lernen, 32 % setzen KI zur Prozessautomatisierung und Erstellung von Entscheidungshilfen ein. Die erwähnten KI-Technologien werden häufiger in Dienstleistungsunternehmen als in Unternehmen des produzierenden Bereichs genutzt .

Gründe gegen die Nutzung von KI

Obwohl die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der österreichischen Unternehmenslandschaft steigt, ist sie für den Großteil der Unternehmen (88 %) bislang noch kein Thema. Bei Unternehmen, die die Nutzung von KI bereits erwogen haben, aber (noch) keine KI-Technologien implementiert haben, nennen als Gründe dafür fehlendes Fachwissen (7 %), rechtliche Unklarheiten über den KI-Einsatz, die Inkompatibilität von Daten und Systemen sowie Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit und Qualität der benötigten Daten (jeweils rund 5 % der Unternehmen ohne KI-Nutzung).

Quelle: www.statistik.at