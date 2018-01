Der Weg zum richtigen Ansprechpartner bei der Bank

Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute eine Bank betreten?

Fühlen Sie sich willkommen?

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Bank?

Fühlen Sie sich als Kunde wertgeschätzt und haben Sie das Gefühl, dass auf Ihre persönlichen Anliegen eingegangen wird?

Seit 17 Jahren erzählen mir meine Kunden über negative Erlebnisse mit Ihren Banken. Immer mehr wird der Kunde in den Hintergrund gestellt und als Kunde hat man oft das Gefühl nicht erwünscht zu sein. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Sie alles selbst im Foyer erledigen sollen? Man hat das Gefühl: „Kunde, bitte betritt nicht die Filiale, bleib draußen und erledige Deine finanziellen Anliegen alleine oder online und dafür verrechnen wir Dir natürlich noch Kontokonditionen und allfällige Spesen!“

Der Kunde soll ja nichts wollen.

Amüsieren eine da die TV Werbungen der diversen Bankinstitute nicht, wo angeblich der Mensch, seine Wünsche und Ziele im Vordergrund gestellt werden, wenn die Realität doch so anders aussieht.

Und was passiert, wenn man doch einmal Bankdienstleistungen, wie zum Beispiel eine Finanzierung, ein Leasing, eine Sparform in Anspruch nehmen möchte?

Zuerst einmal viel Bürokratismus!

Dann natürlich hauseigenen Produktlösungen. Sind Sie schon einmal von einer Bank zu einem anderen Bankinstitut empfohlen worden mit dem Hinweis, dass die Kontokonditionen für den Geschäftskundenbereich bei der Bank XY mehr zu empfehlen sind. Also weder meine Kunden noch ich selbst haben das je erlebt.

Gibt es Unterschiede in der Behandlung von Privatkunden oder Gewerbekunden?

Ja die gibt es, eklatante sogar! Nicht nur in den Konditionen, sondern vor allem auch im Bereich der Kontokorrentkredite und anderen Formen der Finanzierungen. Für Gewerbetreibende scheint es immer unmöglicher Finanzierungen zu bekommen. Ein „Informationsstriptease“ ist hier zu meistern. Viel von den Werbebotschaften auch für Geschäftskunden entspricht leider nicht der Realität und viele Geschäftstreibende sind oft enttäuscht, wenn Sie keine Finanzierung bekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich die richtige Bank und natürlich den richtigen Ansprechpartner bei der Bank.

Suchen Sie sich einen unabhängigen Finanzberater.

Mittlerweile empfehle ich die für Sie passende Bank über einen unabhängigen Finanzberater zu finden. Jede Bank hat jedes Jahr ein neues „Politikum“, eine neue Strategie, welche Kunden für Sie in welchen Geschäftszweigen überhaupt interessant sind. Es gibt Banken, die tatsächliche an Geschäftskunden gar nicht interessiert sind und daher auch keine interessanten Konditionen, Lösungen und Betreuung für Gewerbetreibende anbieten oder eben zu sehr überteuerten Preisen. Daher meine Empfehlung, finden Sie eine Bank, die wirklich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Die Bank soll zum Kunden passen.

Bitte vergessen Sie bei Ihrer Auswahl nie, dass Sie für ein Bankinstitut der Millionste Kunde sind und als solcher werden Sie auch behandelt. Einer von vielen! Finden Sie ein Bankinstitut über einen Finanzberater, profitieren Sie durch seine Vermittlung vieler Kunden zu den diversen Banken durch sein Know-How und den jahrelangen Beziehungsaufbau mit den diversen Banken. Sie haben die Möglichkeit an diesem Geschäftsvolumen für die Bank mitzupartizipieren. Bitte verstehen Sie das nicht falsch, es ist ein Unterschied, ob Sie zum Beispiel alleine für eine Finanzierung von € 100.000,– bei der Bank anfragen oder ob es in Ihrem Namen, der Finanzberater Ihres Vertrauen tut, der im Jahr der Bank ein Geschäftsvolumen von € 10 Mio. bringt.

Außerdem hat Ihr Finanzberater den Überblick am Markt und agiert in Ihrem Interesse. Er pickt für Sie die Rosinen am undurchschaubaren Bankenmarkt raus und Sie profitieren von den für Sie besten Konditionen am Markt. Ein weiterer Vorteil, man kann Ihnen kein A für ein O vormachen, denn geprüfte Finanzberater müssen sich stetig weiterbilden und immer am Laufenden sein.

Banken gibt es wie Sand am Meer, die für Sie GEEIGNETE finden Sie durch den Finanzberater Ihres Vertrauens!