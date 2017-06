Unternehmensgründung, Marketing erwünscht

Einen viel zu wenig beachteten Schwerpunkt in der Unternehmensgründung stellt das Marketing dar, welches zu oft sehr halbherzig betrieben wird. Viele beschränken sich darauf das Internet ein wenig zu bemühen, während andere so überzeugt sind mit ihrer Idee den Jackpot gezogen zu haben und glauben in diese Richtung gar nichts tun zu müssen!

Umso wichtiger ist es dieses Thema einer intensiveren Betrachtung zu unterziehen. Wohl wissend, dass die Materie zu umfangreich ist und die Branchen zu unterschiedlich sind um auf einzelne Marketingmaßnahmen einzugehen. Nachfolgend aber ein paar Gedanken und Anregungen dazu!

Die Ausgangsbasis zum Erfolg ist die Geschäftsidee!

Viele angehende Gründer suchen unendlich lange nach Ideen. Der erhoffte Geistesblitz lässt in solchen Fällen einfach auf sich warten. Dabei ist es gar nicht nötig, das Rad neu zu erfinden! Nur die wenigsten Gründer gehen nämlich mit wirklichen Neuheiten an den Markt!

Erfolgreiche Geschäftsideen zeichnen sich zumeist durch ein optimales Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aus. Auch dadurch, dass sie sich leicht und schnell erklären lassen und sich mit handfesten und weniger abstrakten Gegenständen beschäftigen.

Es geht also nicht darum, sich mit einem waghalsigen Konzept der Gefahr des Scheiterns auszusetzen, sondern eine Idee zu finden, mit der sich auf möglichst sichere Weise eine gut durchdachte Idee umsetzen und damit Geld verdienen lässt. Klingt einfach, ist es aber nicht!

Denn, ist die Idee wirklich durchdacht? Wurde im Vorfeld geprüft ob sie einen Kundennutzen erfüllt oder nicht! Denn unter Wettbewerbsbedingungen entscheidet sich der Kunde immer für den Anbieter, der ihm den höchsten, von ihm tatsächlich wahrgenommenen Nutzen bietet! In den meisten Fällen setzt sich der Kundennutzen aus einem Grund- und mehreren Zusatznutzen zusammen.

Eine vom Autor sehr geschätzte Kollegin hat im Zuge ihrer Beratungen bei Jungunternehmern immer gefragt: „Was muss mir fehlen, damit ich dich (dein Produkt, deine Dienstleistung) brauche?“. Glaubt mir, diese Frage wurde nur in den seltensten Fällen zufrieden stellend beantwortet. In dem Fall zeigt eine ungenügende Antwort nämlich schonungslos auf, dass die Sinnhaftigkeit der Idee im Vorfeld ungenügend geklärt wurde! Übrigens, wie lautet übrigens der Kundennutzen Ihrer Geschäftsidee?

Die Beantwortung der Frage setzt kluges Marketing voraus!

Doch was ist Marketing eigentlich?

Immer wieder werden die Begriffe Marketing und Werbung durcheinandergebracht. Dabei gibt es doch Unterschiede, oder? Im Begriff Marketing, der aus dem englischen kommt, steckt Market, also Markt. Auf den Markt gehen. Ich gehe also auf den Markt, und zwar, um etwas zu verkaufen, sei es eine Dienstleistung oder ein Produkt. Und wenn ich auf einem Marktplatz einen Stand mit Tomaten aufbaue, und „Kauft frische Tomaten!“ schreie, dann mache ich Werbung.

Im Klartext bedeutet das, Marketing ist die Abstimmung sämtlicher Unternehmensfunktionen auf die Erfordernisse des Marktes. Oder: Marketing ist die Zusammenfassung aller Strategien, Pläne, Maßnahmen und Methoden zu einem geschlossenen, und für alle sichtbaren Konzept, um Erfolge für jene Produkte bzw. Dienstleistungen zu erzielen, die im nächsten Schritt beworben werden!

Wo beginnen? Na ja, neben der Ideenfindung wäre wichtig zu wissen

– wer ist die Zielgruppe um danach zu klären

– wie sieht der dazugehörige Markt aus?

– wie groß ist der Markt und welchen Marktanteil will ich erreichen?

– mit welchen Strategien soll der Markt bearbeitet werden?

– welche Zielgruppe wird angestrebt?

Diese muss klar umfasst sein. Wichtige Punkte sind unter anderem:

– Wer ist Ihr Kunde, Ihre Kundin?

– Haben Sie die „richtigen“ Kunden?

– Welche Personengruppe soll mit Ihrem Sortiment bzw. Ihrer Strategie angesprochen werden?

Du bist nicht allein!

Das wäre ja noch schöner! Allein zu sein mit einem außergewöhnlichen Produkt! Never!

So hart es auch klingt, eines lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen: Ergibt die Recherche, dass man keinerlei Mitbewerber zu befürchten hat, dann ist Konkurrenzanalyse (sofern überhaupt eine gemacht wurde) für den Kübel!

Deren Hauptziel ist es, herauszufinden, wer die relevanten Konkurrenten sind. Das bedeutet einerseits zu wissen, wer sie sind und warum sie konkurrieren, sondern auch in welchen Märkten sie aktiv sind.

Marketing ist natürlich viel mehr, als die hier geschilderten Aufzählungen. Viel mehr! Denn es gäbe ja u.a. noch folgendes zu klären:

– wie erfolgt die Marktforschung? Denn Google-Suche alleine kann es ja wohl nicht sein!

– wurde eine SWOT-Analyse durchgeführt, die sich z.B. mit Stärken und Schwächen beschäftigt?

– kennt man den Marketing-Mix, mit der Festlegung und Umsetzung genauer Maßnahmen?

und – ganz wichtig

– wie erfolgt die Form der Kundengewinnung?

Man sieht, es gibt mehr zu tun als „nur“ eine Idee zu haben! Tun Sie’s!