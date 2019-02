Strategie ist Kommunikation

DI (FH) Maria Prugger, MSc Neben meinen Studien Internettechnik und –management an der FH in Kapfenberg und Betriebswirtschaftslehre an der KF-Uni in Graz habe ich bereits berufliche Erfahrungen im IKT-Sektor sammeln können. Seit August 2014 schreibe ich regelmäßig Artikel im Bereich IT & Telekommunikation für unternehmerweb.at. Über 2 Jahre lang war ich selbständige Ghostwriterin und habe Texte auf wissenschaftlichem Niveau verfasst. Seit September 2016 bin ich Arbeitnehmerin bei einem SaaS-Anbieter, wo ich seit November 2017 als Business Analystin tätig bin.