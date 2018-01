So nutzt man gewieft das Potential des Stammkunden.

Gerade wieder hat ein großer Telekomanbieter einen guten Stammkunden so verdrossen, dass dieser nicht nur fünf Verträge gekündigt hat, sondern das allen weitererzählt. Pech auch, denn besagter Stammkunde ist bestens vernetzt und jetzt wissen es wirklich viele.

Das Potential der Stammkunden bleibt ungenutzt

Noch immer nicht ist durchgedrungen, dass gerade mit den Stammkunden gute Neukunden zu gewinnen sind. Das geht dann, wenn man die bestehenden Kunden gebührend behandelt. Gerade diejenigen, die ihre Rechnungen pünktlich bezahlen und die Dienste über Jahre hindurch in Anspruch nehmen werden ob ihrer Verlässlichkeit und Treue gehegt und gepflegt. Sollte man meinen. Erstaunlicherweise passiert das aber in den wenigsten Fällen. Ich werde mich jetzt nicht damit herumschlagen, zu analysieren warum eine derartige Managementkultur oder besser –unkultur herrscht. Ich fokussiere auf das enorme Potential, dass sich im zufriedenen Kunden befindet.

So verärgert man restlos treue Kunden.

Im konkreten Fall nun wollte der Bestandskunde, der über Jahre seine hohen Rechnung anstandslos und pünktlich bezahlte, ja darüber hinaus aufgrund seiner Treue sowieso Werbeträger ist, mal davon auch ein wenig profitieren. Es ist ja schon erstaunlich, dass nicht jemand vom Unternehmen in der ganzen Zeit der Bindung hergegangen ist und mal eine besondere Aktion für treue Kunden zum Angebot hatte. Also wurde der Bestandskunde selbst aktiv. Solche Kunden sind Goldes wert. Er dachte sich sozusagen anstelle der Marketingabteilung ein Dankeschön für seine Treue aus. Er erledigte die Hausaufgaben, die der Telekomanbieter verabsäumte.

… und so passierte es!

Der treue Bestandskunde rief seinen Berater an und wollte eben jenes Handy, dass Neukunden bei Vertragsabschluss als Zuckerl geboten wurde, um diesen vergünstigten Preis haben. Er verfügte über bereits viele gesammelte Punkte. Doch der Berater enttäuschte ihn. Er musst nicht nur diskutieren sondern danach fast zwei Wochen auf eine negative Antwort warten. Im Grund ging es um einen Treuebonus von etwa € 100,- Das Ergebnis ist ein sehr verärgerter, gewissenhafte Zahler und Kunde, der zu einem Konkurrenten abgewandert ist.

Der Bestandskunde bringt Neukunden, wenn man klug agiert!

Wir nennen das in der Soziologie die soziale Reziprozität. Das bedeutet, dass wir menschlichen Wesen so veranlagt sind, dass man Gutes, dass man uns tut, sehr gerne zurückgeben will. Man kann sagen, es drängt uns geradezu, eine gewährte Zuneigung erwidern zu müssen. Stellen Sie sich jetzt folgendes vor. Der Bestandskunde trägt sein Anliegen vor. Der Berater reagiert im Sinne des Kunden. Er macht für ihn eine Ausnahme aufgrund der Kriterien, die ihn zu diesem besonderen Stammkunden machen. Diese Kriterien sind eben langjährige Bindung, korrekte Zahlungen, erheblicher monatlicher Verbrauch. Der Kunde ist happy. Aber der Mehrwert kommt durch die soziale Reziprozität zum Tragen. Denn jetzt verspürt der Kunde den Drang seine Freude in die Welt zu posaunen. Er entwickelt ein sehr positives Bild in seinem Kopf über diesen Telekomanbieter. Das Unternehmen hat jetzt einen Werbeträger, der sich noch einen Teil der Marketingagenden für das Unternehmen übernommen hatte. Das wäre ein wahrlich kluger Schachzug des Unternehmens gewesen.