Once upon a time Shopping Strategie Zeit

Zeit ist Geld. Diesen altbekannten Spruch kennen wir schon seit Kindheitstagen, doch wenn wir ehrlich sind, haben nur die wenigsten von uns sich schon mal an einen konkreten Zeitplan gehalten. Sei es zu mühsam oder zu viel Arbeit – sich genaue Gedanken darüber zu machen, nimmt einem einfach den Spaß beim Shoppen.

Ich kann jedoch aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht nur mehr Zeit spart, sondern auch mehr Freude bereitet sich einen konkreten Zeitplan zurechtzulegen. Ich habe hier einige Tipps und Tricks wie man die Zeit beim Shoppen am besten nutzt.

Zeitmanagement

Ein gutes Zeitmanagement ist eine gute Voraussetzung, um einen Tag gelungen zu gestalten. Je genauer man plant, umso leichter und effizienter gelingt es einem alles zu erledigen. Ein genauer Zeitplan oder auch einige kleine Apps können hier weiterhelfen.

Der Zeitplan

Bei diesem Schritt ist es wichtig sich am Tag vor dem Shoppingtrip hinzusetzen, um alles genau durchzudenken. „Wann möchte ich starten?“ und „Wo möchte ich hin?“, sind zwei der wichtigsten Fragen. Am besten ist es am Vormittag den geplanten Shoppingausflug zu beginnen, um einen Andrang von Leuten zu vermeiden und den Tag gut auszunützen.

Man sollte sich auch schon im Vorhinein überlegen, wo man hinmöchte. Zum Beispiel kann man im Internet ganz leicht die Geschäfte suchen, welche sich auf der Mariahilferstraße oder in der Lugner City befinden.

Außerdem sollte man sich einen Zettel schreiben welches Businessteil man kaufen möchte und welches am besten in den Kleiderschrank passt, so vergisst man auf nichts und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Shoppingapps

Die „Stylebook“- App hilft iPhone Nutzern ihren Kleiderschrank zu organisieren und zwar mit eigenen Fotos. So kann man leicht Outfits erstellen und auf einen Blick erkennen welches Businessteil einem noch in der eigenen Garderobe fehlt.

Den gleichen Nutzen bringt „Stylefruits“ für Android mit sich. Man kann die neusten Trends entdecken und eigene Outfits erstellen.

Wer lieber nach Secondhand-Mode Ausschau hält, ist bei „Kleiderkreisel“ genau richtig. Hier kann man Kleider, Schuhe, Taschen und vieles mehr nicht nur einkaufen, sondern auch Kleidung die man nicht mehr braucht, einfach verkaufen.

Sales, Prozente und Co.

Winter- und Sommerschlussverkauf

Bei diesen beiden Schlussverkäufen gibt es kein Datum an welchem man sich orientieren könnte, dennoch kann man ungefähr sagen, wann man sich auf den Schlussverkauf einstellen kann. Der Winterschlussverkauf beginnt in der letzten Jännerwoche und zieht sich bis in den Februar. Beim Sommerschlussverkauf ist der Beginn Ende Juli.

Midseason-Sales,

also Schlussverkäufe im Frühling und Herbst lassen sich wie der SSV und WSV nicht auf einen eindeutigen Zeitraum eingrenzen. Die Höhepunkte im Midseason-Sale lassen sich aber grob festlegen. Der MSS im Frühling beginnt Ende April und der im Herbst Ende Oktober – beide dauern ungefähr zwei Wochen an.

Black Friday

Findet bei uns in Österreich am 23 November 2017 ab 19:00 statt, ist aber eigentlich eine Tradition aus den USA und läutet das Weihnachtsgeschäft ein. An diesem Tag gibt es tolle Schnäppchenangebote und Sonderaktionen.

Wann sind welche Teile im Sale?

Richtig gehört, denn auch bestimmte Teile können zur bestimmten Zeit günstiger gekauft werden.

Hosenanzüge und Blazer: Jänner

Sonnenbrillen: September

Sommerkleider fürs Büro: August