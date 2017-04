Mein erstes Finanzierungsgespräch- Was ziehe ich an?

„Was soll ich bloß anziehen?“- ruft Lena verzweifelt, als sie heute schon zum dritten Mal vor ihrem überfüllten Kleiderschrank steht. Nächste Woche findet ihr Finanzierungsgespräch bei der Bank statt, denn sie möchte ihren Traum der Selbstständigkeit verwirklichen. Sie eröffnet ihre eigene Brautmoden Boutique.

Der erste Eindruck zählt

Der erste Eindruck bei ihrem Bankberater muss stimmen, und dafür möchte sie das perfekte Outfit finden. Lena hat sich vorgenommen, durch ihr Äußeres einen authentischen und selbstbewussten Auftritt hinzulegen. Sie findet in ihrem Kleiderschrank ein Etuikleid aus Baumwolle, klassisch, dunkelblau und knieumspielend. Zugegebenermaßen hat sie dieses noch nie getragen. Auf den ersten Blick vielleicht etwas zu kurz?! Nichts desto trotz probiert sie es an.

Welche Farbe soll ich tragen?

Lena betrachtet das Kleid vor dem Spiegel und fühlt sich wohl. Die Farbe dunkelblau eignet sich sehr gut für schlichtere Schnittformen. Blau wird bevorzugt im Business getragen. Lena wirkt in dieses Kleid klassisch elegant und somit vermittelt sie Kompetenz und Souveränität.

Die perfekte Kombination

Im Schuhschrank stöbert Lena nun nach passenden Schuhen. Blaue Schuhe hat sie nicht. Doch warum nicht die schwarzen Lederpumps, die sie sich erst vor kurzem gekauft hat. Schwarze Pumps sind eben ein Klassiker unter den Business Schuhen. Und dazu passt auch ihre schwarze Aktentasche für ihre Unterlagen, die sie zu ihrem Termin auf keinen Fall vergessen darf. Was jetzt noch fehlt ist ein schöner Blazer. Ab zu den Läden ihres Vertrauens.

Die perfekte Passform

Blazer hängen an jeder Ecke in allen möglichen Variationen. Doch einen wirklich gut sitzenden Blazer zu finden ist Glückssache. Das wichtigste K.O. Kriterium bei Jacken und Blazern ist die Schulterpartie. Die Schulternaht darf nicht zu lang aber auch nicht zu kurz sein. Eine Jacke darf weder im Bereich des Rückens, noch an der Hüfte spannen oder aufsitzen. Sehr unvorteilhaft sieht es aus, wenn bei geschlossenem Zustand die unteren Enden der vorderen Kante abstehen und aufklaffen. Dies macht den Anschein eines versteckten Bäuchleins. Die optimale Ärmellänge endet zwischen der Hälfte der Daumenwurzel und dem Handgelenk.

Der passende Blazer ist gefunden.

Nach gefühlten Stunden ist Lena fündig geworden. Ein taillierter Blazer aus Kammgarn, ebenso in einem dunklen Blau gehalten, mit Leistentaschen und Schalkragen. Wirkt modern und dennoch elegant. Am Weg zur Kassa sticht Lena ein beiger Trenchcoat in zeitlosem Stil aus Baumwoll-Gabardine ins Auge. Da der Preis in Ordnung ist und es Liebe auf den ersten Blick war wandert er mit in Richtung Kasse.

Die perfekten Accessoires

Zu Hause angekommen wirft sich Lena in ihr gesamtes Outfit samt Schuhen und Tasche. Unter guter Vorbereitung fällt auch eine gute Zusammenstellung der Garderobe. Der letzte Schliff fehlt noch, die perfekten Accessoires. Hier ist weniger mehr! Der Schmuck sollte echt sein und zeitlos wirken. Lena entscheidet sich für silberne Ohrstecker und feine Armbänder.

Von Kopf bis Fuß eine Lady

Zum perfekten Outfit gehört auch das perfekte Styling. Lena beschließt ihre Haare an ihrem wichtigen Tag glatt zu tragen. Ein zartes, aber dennoch frisches Make-up mit dezenter Farbwahl runden ihr Styling ab.

Lena steht selbstbewusst mit einem sicheren Blick und aufrechter Körperhaltung vor dem Spiegel. Sie ist gut vorbereitet und wird einen guten Eindruck bei ihrem Gespräch hinterlassen.