Podcasts 1 – Rundfunk des 21. Jahrhunderts

Lange eine Nischenprodukt im Internet, haben sich Podcast für viele User*innen zu einem medialen Mittel ihres täglichen Lebens entwickelt. Das Internet hat aus dem guten alten Radio und Fernsehen eine „Play on Demand – Medium“ gemacht. Die individuellen Bedürfnisse und Neigungen bestimmen das persönliche Programmschema und nicht mehr Intendanten und TV-/Radiomacher.

Begriffsdefinition

Ein Podcast ist eine Mediendatei, also Audio- und/oder Video. Dennoch hat sich in letzter Zeit die Bezeichnung für Audiodateien durchgesetzt. Der Begriff Podcast selbst ist ein englisches Kunstwort aus der Abkürzung Pod, für Play on Demand (Abspielen nach Bedarf) und Broadcast (= der Allgemeinbegriff Rundfunk), zusammensetzt.

An Podcasts führt kein Weg vorbei

Obwohl die Welt scheinbar von für das Auge bestimmten Inhalten wie Netflix, Youtube oder Amazon Prime bestimmt scheint, verspüren immer mehr Menschen die Lust neben ihren alltäglichen Dingen wie Kochen, Aufräumen, Gärtnern, Sport usw. nicht nur Musik, sondern eben auch mediale Inhalte zu konsumieren. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass selbst Massenmedien nicht mehr um eine Podcast-Schiene herumkommen.

Das Bessere ist des Guten Feind

(Audio-)Podcasts zu erstellen ist um vieles einfacher als Video zu drehen, dennoch darf man den Aufwand für einen gut gemachten Podcasts nicht unterschätzen. Es gehört viel mehr dazu als sich ein Podcast-Set im gut sortierten Fachhandel zu holen und auf Soundcloud & Co. zu publizieren. Die Latte hängt leider sehr tief, selbst wenn man sich die Podcasts von manchen großen Medien hineinzieht.

Handwerk und Vermögen

Das Handwerk will gelernt sein und eine technische Ausrüstung macht noch keinen guten Podcast. Auch im Internet gelten dieselben Regeln wie fürs ganz klassisches Radiomachen. Und nicht vergessen: Das Ohr ist unser empfindlichstes Organ. Würden wir sogut sehen, wie wir hören, könnten wir von einem Berggipfel das Anzünden eines Streichholzes in 75 Kilometer Entfernung wahrnehmen.

Elementar – die drei Ebenen eines Podcast

Grundsätzlich muss in einem Podcast zwischen drei Ebenen unterschieden werden.

Inhaltliche Ebene Gestalterische Ebene Technische Ebene

Diese drei Ebenen stehen nicht für sich allein, sondern greifen ineinander. Sie müssen aber, um die Gestaltungsmöglichkeit zu verstehen, in einigen Aspekten gesondert betrachtet werden.

In den folgenden Beiträgen werden wir uns mit den verschiedenen Ebenen eines Podcast vertraut machen. Außerdem ist es wichtig zu Verstehen was Hören eigentlich ist und wie wir beim Zuhörer Aufmerksamkeit erreichen und diese dann auch durchhalten.

Und in weiterer Folge werden wir uns mit der Produktion eines Podcasts beschäftigen. Damit wir uns am Ende der Serie, das Ganze als hörenswerten Podcast zu Gemüte führen können.