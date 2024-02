JETZT SUMMIT: „Klassentreffen“ der Digital Marketing Community

Mehr als 500 TeilnehmerInnen und 70 Speaker an zwei Tagen

Beim JETZT SUMMIT am 20. und 21. März in Wien dreht sich in Keynotes, Best Practices und Panels alles um Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Media, Digital Publishing und Digital Commerce. Internationale Keynotes halten Wesley ter Haar (Media.Monks), Jörg Heinemann (Otto Group), Nandini Jammi (Check My Ads Institute) und Francesco Martini (Leo Burnett Italia).

Der JETZT SUMMIT geht 2024 in die bereits vierte Runde: Der zweitägige Must-Attend Event für heimische Digital-Marketing-Profis findet heuer am 20. und 21. März im Courtyard by Marriott Wien-Messe statt. Die Fachkonferenz, die im Vorjahr an zwei Tagen knapp 500 FachbesucherInnen anlockte, widmet sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen, den immer neuen Herausforderungen, den vielen faszinierenden Innovationen und zahlreichen Best Practices in den Bereichen Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Branding, Digital Media, Digital Publishing und Digital Commerce.

„Der JETZT SUMMIT ist wie schon in den Vorjahren als großes Get-Together aller Digital Marketing Professionals Österreichs sowie als Ort des Wissenstransfers angelegt. Wir freuen uns auf zwei spannende Tage mit inspirierenden Programmpunkten, disruptiven internationalen Keynotes und anregendem Austausch zwischen den Best Heads der Branche“, erklären Maximilian Mondel und Bernd Platzer von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die hinter der Konzeption und Umsetzung des JETZT SUMMIT stehen.

Media.Monks-Founder Wesley ter Haar mit Opening Keynote

Erklärtes Ziel des JETZT SUMMIT 2024 ist – wie bei allen JETZT Fachkonferenzen – die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how im Digital Business, die Stärkung der Digital Marketing-Kompetenz in Österreich, das Aufspüren von Trends im Digital Business sowie die Vernetzung von gleichgesinnten Digital Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Publishern, Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern.

Highlights der zweitägigen Fachkonferenz sind die Opening Keynotes von Wesley ter Haar, Gründer der Agentur Media.Monks, die vom Fachmedium „AdWeek“ 2023 zur AI Agency of the year gewählt wurde sowie von Nandini Jammi, Co-Founder des Check My Ads Institute, die in ihrer Keynote aufzeigt, wohin über Programmatic Advertising gebuchte Werbegelder unter Umständen fließen und inwiefern diese Gelder zur globalen Desinformationskrise beitragen. Spannend sind auch die Afternoon Keynotes an den beiden Konferenztagen: Zum einen wird Jörg Heinemann, Innovation Evangelist des E-Commerce-Giganten Otto Group zum Thema „Social Commerce – Droht die Revolution im E-Commerce?“ referieren, zum anderen wird Francesco Martini, Executive Creative Director bei Leo Burnett Italia, eine der spektakulärsten Werbekampagnen des vergangenen Jahres für Fiat vor den KonferenzteilnehmerInnen präsentieren.

Rund 70 Speaker an zwei Konferenztagen

Sieben mit namhaften Digital-ExpertInnen von Werbetreibenden-, Agentur-, Medien/Vermarkter- und Dienstleisterseite besetzten Podiumsdiskussionen widmen sich beim JETZT SUMMIT 2024 folgenden Themen: Status quo von Digital Marketing in Österreich, Digital Out of Home, Video Advertising, Programmatic Advertising, Digital Media Usage, Ad Fraud/Brand Safety/Visibility und Digital Creativity.

Rund 70 namhafte Speaker aus dem DACH-Raum sowie aus den USA, den Niederlanden und Italien haben sich beim JETZT SUMMIT 2024 angesagt und werden ihr Know-how im Rahmen von Keynotes, Best Practices und Panel-Diskussionen mit dem Publikum teilen. Außerdem wird an den beiden Konferenztagen auch die neue iab-austria-Präsidentin Rut Morawetz, Head of Digital Communications & Content bei A1 Telekom Austria AG, in Erscheinung treten – einerseits in einem Live-Interview und andererseits als Diskussionsteilnehmerin auf einem der sieben Panels.

Ein weiterer zentraler Programmpunkt der zweitägigen Konferenz ist der abschließende JETZT SUMMIT Apero: Der von Marketing Club Österreich und der Edel-Gin-Marke Monkey47 gesponserte Apero ist der finale Paukenschlag und Networking-Höhepunkt des JETZT SUMMIT 2024.

Anmeldungen zum JETZT SUMMIT

Anmeldungen zum JETZT SUMMIT sind ab sofort hier möglich: https://summit.jetzt-konferenz.at/. Der Ticketpreis für den JETZT SUMMIT beträgt regulär 390 Euro netto für einen Konferenztag sowie 590 Euro netto für beide Konferenztage. Mitglieder von iab austria, Marketing Club Österreich, DMVÖ, IAA, CCA, PRVA und Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Wien erhalten über die jeweiligen Institutionen Rabatte.

Quelle: JETZT SUMMIT