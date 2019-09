Gedanken zum Marketing – Ein Insider erzählt

Jeder Selbständige muss eine plausible Antwort darauf haben, wie er sich selbst vermarkten will. Denn egal, ob Dienstleistung oder Produkt – wenn niemand davon erfährt und sich überzeugen lässt, kann kein Geschäft daraus werden. Daher hat die Redaktion des unternehmerweb.at einen Experten dazu befragt.

Marketing – Was genau soll es sein?

Wenn es um das eigene Marketing geht, steht zunächst die Frage: „Was ist meine Zielsetzung, was will ich überhaupt erreichen?“ im Vordergrund. Dabei sollte der Kunde und seine Bedürfnisse als zentraler Ausgangspunkt gewählt werden. Man sollte sich unbedingt die nötige Zeit und die Ressourcen dafür nehmen, über diese Bedürfnisse und die möglichen Kontaktpunkte zu den Kunden nachzudenken. Als wichtiger Kontaktpunkt ist die eigene Website in 99% der Fälle unverzichtbar. „Owned Media“ lautet die Strategie, denn nur das eigene Medium lässt sich so einsetzen, wie man es will. Facebook und Co. machen letztlich das was sie wollen.

Zentraler Ausgangspunkt ist somit die eigene Website

Es gilt nach wie vor, dass jede Website übersichtlich, klar und so gestaltet sein soll, dass die wichtigsten Informationen schnell und einfach gefunden werden können. Das gilt für Kunden als auch für Suchmaschinen. Die Website kann sonst gestalten werden, wie man will. Wobei bei vielen Kunden der Grundsatz gilt: Mobile first. Im B2B Bereich gibt es aber immer noch genügend Ausnahmen dazu. Denn gestalterischen Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt, Hauptsache man setzt auf moderne Webtechnologien . Selbstverständlich sollte eine Website nicht gegen die guten Sitten und Usergewohnheiten verstoßen. Das gilt genauso für die Vermarktung über sämtliche Social Media Kanäle. HIer sollte man immer Herr der eigenen Inhalte sein. Im Zweifelsfall einen User sperren oder Kommentare verbergen. Strafrechtlich relevante Inhalte sollten zur Anzeige gebracht werden.

Social Media als Distributionskanal

Über die Social Media Kanäle kann ich Inhalte transportieren und sozusagen unter die Leute bringen. Es gilt jedoch immer die Website als Lieferant für Detailinformationen. Man sollte jedoch nicht glauben, dass man sich auf die Social Media Kanäle, wenn es um die Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen geht, verlassen kann. Denn kaum hat man sich vielleicht eine Gruppe an Fans aufgebaut, schon ändern die Betreiber diverser Social Media Kanäle die Algorithmen im Hintergrund und der Plan geht nicht mehr auf.

Bloggen, um Inhalte zu transportieren

Eine hervorragende Möglichkeit bieten Blogs, um interessante Inhalte zu transportieren. Hier muss jedoch genau überlegt werden, was und wie man es schreibt. Inhaltlich muss es den Leser und die Leserin wirklich interessieren und vermitteln können, dass es aus kompetenter Hand stammt. Gleichzeitig soll es nicht zu werblich verfasst sein, denn reine erkennen viele kompetente Internetuser und verlieren schnell das Interesse an den Inhalten. Denn sie erkennen die Intension dahinter allzu schnell. Content Marketing, wie es ein Blog ist, muss den Usern immer einen leicht erkennbaren Mehrwert bieten. Das ist nicht immer ganz einfach.

Die eigene Website beobachten

Auf der Website kann man ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Welche Inhalte die Zielgruppe erreicht, die man sich wünscht. Das geht jedoch nur, wenn ich, sozusagen, die Website beobachte. Entweder man kennt die Tools, die genau informieren, was so alles auf der Website passiert oder man übergibt die Beobachtung, Auswertung und Analyse einem Profi. Der schaut dann drauf, was die Leute interessiert, und kann Empfehlungen aussprechen. Eine gute Analyse zeigt sehr viele verschiedene Ergebnisse, zum Beispeil ob die User nur kurz auf der Website verweilen, welche Seiten diese besonders und gar nicht interessieren, wie sie interagieren und so weiter. Durch die DSGVO ist Vorsicht geboten. Viele Suchmaschinen sammeln Daten, die des Einverständnisses des Users bedürfen. Bei seriösen Auswertungstools gibt es dazu Hinweise und Einstellungsmöglichkeiten.

Im einem zweiten Teil werden wir mehr über Details zum Online Marketing berichten.