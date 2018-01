Instagram – Social Media Plattform mit extremen Potential für Unternehmen

Mittlerweile ist es ja kein Geheimnis mehr, dass Social Media Kanäle a la Facebook, Twitter und Instagram DIE Möglichkeit bieten, um sich mit seinem Unternehmen online zu zeigen. Was mir persönlich doch sehr oft ein leichtes Unwohlsein in der Magengegend bereitet, ist die Art und Weise wie Firmen agieren. Genauer gesagt fehlt mir der Respekt der Plattform gegenüber und genau aus diesem Grund möchte ich heute speziell auf das wohl am stärksten wachsende Medium eingehen – Instagram.

Die Basis von Instagram stellt das einfache und schnelle Teilen von selbst gemachten Bildern mit seinen Freunden und Abonnenten dar. Außerdem werden Hashtags wie auf Twitter verwendet, um spezielle Interessen oder auch Branchen mit dem Bild zu verbinden.

Vor einigen Jahren kaufte Facebook Instagram und seitdem wurden auch die gesamten Business-Lösungen der Plattform weitergebildet.

Folgende Tipps gibts zu Instagram!

Erstellt (sofern noch nicht vorhanden) ganz leicht euer Instagram Profil, indem Ihr euch mit eurem privaten Facebook Account anmeldet. Dazu müsst ihr nur die App auf euer Smartphone downloaden und den Anweisungen folgen. Alle Einstellungen können natürlich im Nachhinein geändert werden, es zahlt sich aber natürlich aus, sofort für alle Social Media Kanäle denselben Namen zu verwenden. Als nächsten Schritt solltet ihr euer Instagram Profil zu einem Business Profil umwandeln und dazu mit eurer Facebook Unternehmensseite verbinden.

Ok, das Erstellen eines Profils ist natürlich nicht mehr die große Kunst heutzutage, trotzdem kommen immer wieder Kunden auf mich zu, die sich über jede Hilfe zu diesem Thema freuen.

Den eigenen Content auf Instagram stellen.

Weiter geht es mit den unterschiedlichen Möglichkeiten seinen eigenen Content auf Instagram zu publizieren. Im Grunde stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die beide genutzt werden sollten.

Zum einen sind das die Beiträge, die im Newsfeed angezeigt werden. Wie unschwer zu erkennen ist, zählen hier Bilder, die eine emotionale Geschichte erzählen. Dabei ist alles erlaubt, was vor die Kameralinse (des Smartphones) kommt und für eure Zielgruppe passt. Am besten lässt sich Content erstellen, wenn ihr einfach eure tägliche Arbeit dokumentiert und witzige, spannende oder auch einzigartige Momente mit eurer Community teilt.

Um diese Inhalte einer breiteren Menge an Menschen zugänglich zu machen und sowohl Aufmerksamkeit zu erlangen als auch die Zahl der Follower zu steigern, lege ich euch folgende Strategie ans Herz.

Sucht direkt nach allen für eure Branche relevanten Hashtags. In unserem Fall ist das, da wir sehr viel in der Sportbranche arbeiten, zum Beispiel #sportsmarketing #laufen #trailrunning oder auch #running. Diesen relevanten Hashtags könnt ihr dann direkt folgen und Beiträge von anderen sehen. Außerdem werden dir die Top-Beiträge direkt auf der Seite zum Hashtag angezeigt.

Jetzt geht es an die Arbeit!

Sucht euch unter all den tollen Beiträgen und Profilen jene heraus, die auch von der Sprache bzw. von deren Standort zu eurem Unternehmen passen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, lauter Follower aus den USA zu haben, wenn dein Unternehmen ausschließlich auf Deutsch kommuniziert, in Österreich tätig ist und auch keine Absichten hat zu expandieren.

Dann fangt ihr an, täglich mit dieser relevanten Community auch in gegenseitigen Austausch zu gelangen. Ihr kommentiert deren Beiträge und bringt Mehrwert ein, solltet ihr jemanden mit eurer Expertise helfen können, schriebt ihm direkt eine DM (Direct Message). Außerdem nehmt euch fest vor, so oft wie möglich selbst hochwertigen Content für eure Community bereit zu stellen. Im Idealfall ist das täglich ein Beitrag, solltet ihr weniger schaffen, dann schaut zumindest dass es mehrmals pro Woche etwas Neues von euch gibt.

Nutze Instragram Stories – augmented reality

Die Zweite Möglichkeit mit euren Followern in Kontakt zu treten sind die Instagram Stories. Diese Stories bieten durch die Verbindung mit eurer Facebook Seite zudem noch die Möglichkeit, dass sie gleich direkt eure Facebook Stories füllen.

Bei diesen Inhalten geht es wirklich darum, kleine spannende Momente festzuhalten und direkt mit den Menschen auf Instagram zu teilen. Es gibt viele tolle Möglichkeiten Filter zu verwenden, ihr könnt eine Umfrage, einen relevanten Hashtag oder auch euren Standort hinzufügen oder auch einfach einen wichtigen Text dem Bild hinzufügen. Mit dieser Möglichkeit der augmented reality (AR) lassen sich sehr interessante Geschichten und Inhalte kommunizieren.

Schenkt euren Kunden spannenden Content

Ich empfehle euch all die bis dato beschriebenen Strategien dazu zu verwenden, euch mit eurer Zielgruppe zu verbinden und ihnen spannenden Content zu schenken. In der Sprache des Marketings (eigentlich aus dem Boxsport stammend) würde man diese Art der Kommunikation eine Abfolge von „Führhänden“ nennen.

Viele von euch fragen sich vielleicht, was dies alles schlussendlich für einen ROI für euer Unternehmen bringt und wie ihr damit euer Geschäft aufbauen könnt.

Die Antwort ist, um kurz und präzise zu bleiben: Der Konsument hat seine Art der Meinungsbildung durch Social Media Kanäle stark verändert und möchte sich selbst entscheiden können, was gut für ihn und was weniger interessant ist. Daher sind eine starke Kommunikation und das Eingehen auf die Wünsche und Interessen der Zielgruppe wichtiger denn je.

Das Setzen von „rechten Haken“, also gut eingesetzte Call to Action‘s, ist somit sogar noch viel einfacher und kann mit Hilfe der gesamten Facebook Business Lösungen ideal gesteuert werden.

Der Kreativität und einem erfolgreichen Social Media Marketing auf Instagram steht somit nichts mehr im Weg. Jetzt heißt es anpacken und loslegen. Alle Chancen stehen euch offen!