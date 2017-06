Farbtyp Frühling: Frühlingserwachen und seine Farben

Ich stelle mir gerade einen Tag im Frühling vor. Es wird wieder wärmer, die ersten Sonnenstrahlen erwärmen das Gesicht, das sanfte Gezwitscher der Vögel lässt einen die eiserne Winterkälte wieder schnell vergessen und die ersten Knospen sprießen. Das Leben fühlt sich leicht und luftig an. Die Bäume zeigen ihre volle Pracht und neuen Blüten, die Gräser auf den Wiesen zeigen die frischesten Grüntöne und rote Marienkäfer tanzen von einer Blume zur nächsten. Der Frühling ist voll von neuem Leben. Wir tanken unsere Energie wieder auf. Neben sanften Apricot- und Rottönen der Blüten, dominiert helles Grün die Blätter und Triebe auf den Bäumen.

Der Charakter des Frühlings

Ein Frühlingstyp ist lebhaft, extrovertiert, gesellig und ein typischer „Sonnenschein“. Impulsivität, Energie und Begeisterung dem Leben gegenüber beschreiben den warmen Farbtypen sehr gut. Frühlinge haben sehr viel Liebe zu geben.

Die Farben des Frühlings

Die Farben des Frühlings sind leuchtend, hell und gehören zur Gruppe der warmen Farben. Warme Farben kennzeichnen sich durch einen gelben oder goldenen Unterton. Frühlingsfarben sind immer klar, nie matt, gedämpft oder gedeckt. Stellt man sich die Natur im Frühling vor, so strahlend und frisch müssen auch die Farben des Frühlings sein.

Das absolute Frühlings No-Go

Die Farben Weiß, Grau und Schwarz sollte kein Frühlingstyp am Körper tragen. Diese lassen den Frühling blass und krank escheinen. Anstelle von Harmonie entstehen harte Linien im Gesamtbild. Genauso wenig schmeicheln kühle Farben wie Blau, Violett oder Silber dem Frühling.

Farben die dem Frühling schmeicheln

Goldtöne sind charakteristisch für Frühlingstypen. Seine Farben verleihen dem Frühling viel Lebendigkeit und Vitalität. Davon macht der Frühling natürlich selbst Gebrauch, aber auch sein Gegenüber nimmt ihn als Energiebündel wahr. Die Frühlingsfarben strahlen Jungendlichkeit und Fröhlichkeit aus. Apricot, Lachs, Maigrün, Pfirsich, Beige sind Farben, die den Frühling ausmachen.

Braun

Brauntöne in hellen Nuancen, wie ein schönes Honig Braun, Kamel oder Goldbraun stehen dem Frühling besonders gut.

Rot

Viele verschiedene warme Rottöne sind ein Must have in der Palette des Frühlings. Einerseits das richtige energievolle Primärrot, aber andererseits auch ein weiches Korallrot, ein Orangerot oder helleres Tomatenrot.

Orange

Alle warmen Orangetöne, welche besonders strahlen braucht der Frühling, sie können auch sehr kräftig ausfallen.

Gelb

Warme Cremegelbtöne und auch ein klares sauberes Primärgelb setzen einen Frühling in Szene.

Gold

Gelbliches Gold, leuchtend und glänzend darf es auch bei Accessoires sein.

Grün

Klare, helle und leuchtende Grüntöne, wie die der Knospen und jungen Blätter, sowie das Sekundärgrün von Johannes Itten gehören dem Frühlinstyp.

Türkis

Gelbstichiges helles Türkis, wie Aqua oder die Farbe des strahlenden Himmels finden sich in der Palette des Frühlings.

Blau

Ein richtiges Blau gibt es für den Frühling leider nicht. Farben des Frühlings haben einen gelben Unterton, dies ist bei Blau nicht wirklich möglich.

Beige

Beige ist eine ideale Farbe für Frühlingstypen, wenn er sich etwas aus seiner farbenfrohen Palette zurückziehen möchte. Helles gelbgoldenes Beige unterstreichen den Hautton des Frühlings wunderbar.

Kombinationen für das Business Outfit

Der Frühling hat es im Business zugegebenermaßen nicht so leicht. Die Farbpalette ist sehr hell und kräftig und gibt nur wenige ruhige Farben her. Frühlinge können sich wunderbar in Kombinationen aus Braun- Beige- und Champagnertönen kleiden. Ein rehbrauner Anzug mit einem champagnerfarbenen Hemd wirkt einfach klassisch. Mann darf auch mal mutiger sein und mit leuchtenden Farben wie Orange, Türkis oder gelb kombinieren. Frühlingsfrauen strahlen in schicken Kostümen in Kamel oder Dunkelbraun Selbstbewusstsein und Stärke aus. Blusen in weiblichen Lachsfarben oder Goldgelb lockern den erdigen Braunton wieder etwas auf. Auch mit Accessoires kann man hier gut spielen. Gelb ist im Business eine geeignete Farbe, da diese Freundlichkeit und Optimismus ausstrahlt. Feine, dünne und edle Stoffe, fein gewebte Stoffe wirken hier zeitlos und elegant. Leichte Seidenqualitäten, Baumwollbatiste oder feines Leinen mit kleinen originellen und verspielten Mustern wie zum Beispiel Tupfen können als Tuch oder Schal ein Outfit aufwerten.

Das Spiel mit den Farben

Generell gilt, für ein optisches Gesamtbild die Schuhe in der Farbe der Haare zu wählen. Mann und Frau können mit Farben geschickt auch ihre „Problemzonen“ verschwinden lassen. Einfach, indem man die dunklen Farben dort einsetzt, wo man etwas kaschieren möchte, und helle und kräftige Farben zu Blickpunkten macht.