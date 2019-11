Die modische Antwort auf Emanzipation

Power dressing im Büro. Der Hosenanzug hat sich nicht nur auf den Runways an den Frauen durchgesetzt, sondern ist auch im Büro ein Hingucker geworden. Noch nicht sehr lange finden Frauen an Hosenanzügen Gefallen. Grund dafür war wohl, dass er sehr dem Anzug eines Mannes ähnelt. Seit die Schauspielerin Marlene Dietrich sich mit Hosenanzügen blicken ließ, fanden Frauen trugen auch Frauen im Alltag diese Kombination aus weiter Männerhose und Blazer.

Der Durchbruch des Hosenazuges

Den richtigen Durchbruch schaffte der Hosenanzug dann mit Yves Saint Laurent. Er machte den Hosenanzug durch seine revolutionären und sehr an der Männermode orientierten Entwürfe für Frauen tauglich. Seither gibt es viele Abwandlungen des klassischen Hosenanzuges.

Welche Figur passt zu welchem Anzug?

Auch hier gilt, Vorzüge sollte man hervorheben und Problemzonen kaschieren. Große Frauen können im Prinzip jede Art von Hosenanzug tragen. Egal ob oversized oder schmales Modell. Kleinere Frauen wirken mit oversized Modellen sehr plump und optisch noch kleiner. Also davon bitte die Finger lassen! Eher auf schlichte und klassische, taillierte Modelle setzen. Zierlichere Frauen können auch mal den Mut zu Mustern zeigen oder auch Materialien wie Samt einsetzen.

Der Blazer

Die Designs der Einzelteile des Hosenanzuges beeinflussen den Look des Gesamten sehr. Je nachdem wie sie geschnitten sind und kombiniert werden, ergibt dies eine individuelle Optik. Klassisch hat der Blazer einen Reverskragen und eine einfache oder doppelte Knopfleiste. Was noch sehr klassisch erscheint, ist ein tailliertes Modell und zwei Leistentaschen oder Taschen mit einer Lasche. Modisch sind Modelle mit verschiedensten Krägen, wie zum Beispiel ein Schalkragen. Diese wirken etwas moderner als klassische Krägen und können je nach Anlass getragen werden. Auch gerne getragen werden in Anlehnung an das Chanel Kostüm, Jacken und Blazer ohne Krägen, also mit einem einfachen runden Halsausschnitt. Soll es ein bisschen extravaganter werden, setzt man auf das Modell mit Stehkragen, was auch ein wenig streng wirken kann. Wichtig ist dennoch eine gute Passform, auch beim Blazer. Die Schulterpartie soll gut sitzen, sofern sie nicht oversized wirken soll.

Die passende Hose

Klassisch trägt Frau die gerade Hose auf mittlerer Leibhöhe. Im Laufe der Jahre haben sich aber viele verschiedenen Looks entwickelt. Seit wir auch wieder weitere Hosen tragen, sieht man hier Kombis mit weiten hochgeschnittenen Hosen. Auch Zigarettenhosen werden gerne getragen, besonders beliebt in 7/8 Längen.

Materialien

Als erstes gilt: Auf die Jahreszeit achten! Klassisch trägt man den Hosenanzug aus feinem Wollgewebe oder Wollmischungen. Was auch ganz gut wirken kann, ist ein Mix aus verschiedenen Materialien mit Seide beispielsweise. Auch Leinen, gerade im Sommer in schönen Nudetönen, kann sehr angenehm zu tragen sein.

Kombinieren mit…?

Kombinieren kann man den Hosenanzug ganz klar mit einer Bluse. Verschiedenste Arten von Blusen, je nach Anlass eignen sich hierfür. Aber auch einfache T-Shirts, Langarmshirts oder Tops in edlen Materialien sind mal erlaubt.