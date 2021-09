Die Digital Superheroes of the year 2020 sind Mesi Tötschinger (Red Bull Media House), Stefanie Koch (LAOLA1.at), Doris Christina Steiner (Ketchum Publico), Sabine Auer-Germann (Mindshare), Claire Kardas (Fridays for Future Wien) und Anna Maria Reich-Kellnhofer (Wiener Linien)

Das Fachmedienportal INTERNET WORLD Austria zeichnete in Kooperation mit dem iab austria und Hauptsponsor willhaben die Superhelden der heimischen Digital-Community aus. Die Digital Superheroes of the year 2020 in sechs Kategorien wurden mittels Online-Voting auf digitalsuperhero.at ermittelt.

Anstatt wie ursprünglich geplant im Jänner, wurden die Digital Superhero of the year Awards 2020 erst am Abend des 15. September, in der Eventlocation SAAL der Labstelle Wien in Anwesenheit von 160 geladenen Gästen vergeben wurden.

Wahl der Digital Superheroes in sechs Kategorien aus 60 Nominierten

Gemeinsam mit der Brancheninstitution iab austria hatte die Fachmedienplattform INTERNET WORLD Austria (www.internetworld.at) zur Suche nach den tollsten, herausragendsten, cleversten und ausgefuchstesten Digital-Profis des Jahres in sechs Kategorien – nämlich „Medien“, „Vermarktung & Sales“, „Kreation & Beratung“, „Media“, „AuftraggeberIn“ und „Innovation“ – aufgerufen. Für die Wahl des Digital Superhero of the year 2020 hatten Experten der heimischen Digital Community zahlreiche Vorschläge für Nominierungen inklusive Begründung abgeliefert. INTERNET WORLD Austria erstellte daraus gemeinsam mit dem iab austria eine 60 Digital-Profis umfassende Shortlist.

Die Wahl der Digital Superheroes of the year 2020 durch Österreichs Digital Community erfolgte schließlich von 1. November 2020 bis 31. Dezember 2020 unter www.digitalsuperhero.at. Als Hauptsponsor der Wahl zum Digital Superhero of the year 2020 fungiert willhaben. Als Kategoriensponsoren konnten netzeffekt (Medien), media4more (Vermarktung & Sales), Httpool (Media), YOC (Kreation & Beratung), ShowHeroes (AuftraggeberIn) und AutoScout24 (Innovation) gewonnen werden. Die Trophäen der Digital Superhero of the year Awards 2020 wurden von Rausgebrannt designt und hergestellt. Die Werbehelden stellten dankenswerter Weise Promotoren für die Awardshow zur Verfügung.

DIE DIGITAL SUPERHEROES OF THE YEAR 2020 IM ÜBERBLICK:

Kategorie Medien

Digital Superhero of the year: Mesi Tötschinger (Red Bull Media House)

2. Platz: Thomas Walach (Zackzack.at)

3. Platz: Monika Affenzeller (miss.at)

Stefanie Koch, Head of Digital Media Sales des Portals LAOLA1.at, wurde zum Digital Superhero of the year 2020 in der Kategorie Vermarktung & Sales gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Peter Rosenkranz vom Kategoriensponsor media4more und iab-Vizepräsidentin Cosima Serban gratulieren.

Kategorie Vermarktung & Sales

Digital Superhero of the year: Stefanie Koch (LAOLA1.at)

2. Platz: Alexander Mitteräcker (derstandard.at)

3. Platz: Marion Stelzer-Zöchbauer (COPE vormals styria digital one)

Kategorie Kreation & Beratung

Digital Superhero of the year: Doris Christina Steiner (Ketchum Publico)

2. Platz: Sabrina Oswald (FUTURA)

3. Platz: Michael Nagy (Jung von Matt/Donau)

Kategorie Media

Digital Superhero of the year: Sabine Auer-Germann (Mindshare)

2. Platz: Stephanie Seebacher (Wavemaker)

3. Platz: Andreas Martin (Porsche Media & Creative)

Kategorie AuftraggeberIn

Digital Superhero of the year: Anna Maria Reich-Kellnhofer (Wiener Linien)

2. Platz: Ingrid Gogl (ÖBB)

3. Platz: Maja Kölich (Erste Bank und Sparkasse)

Kategorie Innovation

Digital Superhero of the year: Claire Kardas (Fridays for Future Wien)

2. Platz: Ben Ruschin (WeAreDevelopers)

3. Platz: Barbara Klinser-Kammerzelt (FH St. Pölten)

Doris Christina Steiner, Managing Director Digital der PR-Agentur Ketchum Publico, wurde zum Digital Superhero of the year 2020 in der Kategorie Kreation & Beratung gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Maximilian Pruscha vom Kategoriensponsor YOC und iab-Vizepräsidentin Cosima Serban gratulieren.

Sabine Auer-Germann, COO der Mediaagentur Mindshare, wurde zum Digital Superhero of the year 2020 in der Kategorie Media gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Sylvia Tran und Lisa Huber vom Kategoriensponsor Httpool sowie iab-Vizepräsidentin Cosima Serban gratulieren.

Anna Maria Reich-Kellnhofer, Leiterin Unternehmenskommunikation der Wiener Linien, wurde zum Digital Superhero of the year 2020 in der Kategorie AuftraggeberIn gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Fritz Strobl vom Kategoriensponsor ShowHeroes und iab-Vizepräsidentin Cosima Serban gratulieren.

Claire Kardas, National Social Media Coordinator bei Fridays for Future Wien, wurde zum Digital Superhero of the year 2020 in der Kategorie Innovation gewählt. Jochen Schneeberger von Bewerbssponsor willhaben, Bernhard Forstner vom Kategoriensponsor AutoScout24 und iab-Vizepräsidentin Cosima Serban gratulieren.

Gemeinsam mit der Brancheninstitution iab austria würdigte die von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien betriebene Fachmedienplattform INTERNET WORLD Austria die Digital Superheroes of the year 2020: Bernd Platzer (MOMENTUM Wien), iab-Vizepräsidentin Cosima Serban und Maximilian Mondel (MOMENTUM Wien).