CRM – Digitale Transformation an der Schnittstelle zwischen Marketing und Verkauf

Wie geht perfektes Kundenbeziehungsmanagement im Digitalzeitalter? Eine häufig gestellte Frage, die sich leider einer einfachen Antwort entzieht. Tatsache ist, dass die Gesellschaft als Ganzes den Schritt zur Digitalisierung schon längst vollzogen hat. Viele Unternehmen kämpfen derweilen noch gehörig an dieser Front. In Marketing und Verkauf, der wichtigsten Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden, wird dieser „digital gap“ gerne als Problem oder zumindest als Herausforderung betrachtet und viel zu wenig als Chance. Ein CRM-Projekt, dabei steht CRM für Customer Relationship Management, kann genau an dieser Stelle ein wichtiger Schritt zur erfolgreichen digitalen Unternehmenstransformation sein.

Von der Lücke zur perfekten Lösung

Moderne CRM-Systeme können die digitale Lücke zwischen Unternehmen und Kunden schließen und über einen neuen erweiterten Lead-Management-Prozess zu einer perfekten Customer Journey führen. Jeder User hat viele digitale Kontaktpunkte, die aktiv und passiv von einem Unternehmen genutzt werden können. Das erfordert ein entsprechendes Werkzeug, ein CRM-System. Ein modernes CRM ist in der Lage, die digitalen Kontaktpunkte eines Kunden zu erfassen, diese zu strukturieren und mit Hilfe von „Machine Learning“ oder auch KI (Künstliche Intelligenz) zu bewerten. Damit wird es zur unersetzlichen Hilfe für das Marketing und zur genialen Unterstützung des Verkaufs.

Die automatisiert abgebildete Customer Journey ist das Ziel

Im modernen CRM werden nicht nur die Kunden- und Kontaktdaten gesammelt und Prozesse automatisiert. Verschiedenste Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, die in Echtzeit verfügbar sind, erlauben es, sehr zielgerichtet auf die einzelnen Kunden zuzugehen. Durch die automatische Abbildung aller Customer Touchpoints wird eine maßgeschneiderte Ansprache erst möglich. Diese individualisierte Kundenreise – vom Interesse über die Kontakt- und Angebotsphase, dem Kaufabschluss bis zum Retargeting und Reselling – ist der Maßstab, den Unternehmen heute erfüllen müssen. Online und Offline greifen dabei in möglichst perfekter Weise ineinander.

Die bisherige Soll-Bruchstelle zwischen Marketing und Vertrieb verschwindet

Marketing und Sales sind die kommunikativen Speerspitzen eines jeden Unternehmens. Doch die Praxis zeigt, dass hier oft Konkurrenzdenken statt gemeinsames Vorgehen herrscht. Ein CRM-System eröffnet durch seine Möglichkeit, Informationen an den Digitale Touch Points zu sammeln, sowohl für das Marketing als auch für den Verkauf neue Perspektiven und vielfältige Chancen. Diese Tatsache und ein neuer Lead-Management-Prozess, der durch die Online-Kontaktpunkte entsteht, zwingt beide Bereiche in eine enge Kooperation. Nur so kann eine hoch personalisierte Customer Journey in der Online- als auch in der Offline-Welt realisiert werden.