Business Bag ist nicht gleich Business Bag

Der treue Begleiter für den stressigen Berufsalltag macht nicht nur alles mit, sondern sieht auch noch knackig aus. So eine Business Tasche, egal ob für die Dame oder den Herrn muss ganz schön viele Kriterien erfüllen. Viel Platz um Ordnung zu halten, denn Arbeitsutensilien und private Dinge sollen ja gut untergebracht sein. Handy, Kalender, Laptop, Tablet, diese Dinge müssen gut untergebracht sein, um einen strukturierten Arbeitstag haben zu können. Zudem muss die perfekte Business Tasche auch noch wunderhübsch aussehen.

Qualität ist gefragt

Wer viel unterwegs ist, wird mit seiner Business Tasche viel herum kommen. Deshalb muss sie also auch langlebig und stabil sein. Schutz des Inhalts ist somit bei jeder Wetterlage wichtig. Jede Tasche ist auch ein Accessoire und it-piece. Sie unterstreicht jedes Outfit und ist in Meetings ein eye-catcher. Da die Tasche oft Belastung ausgesetzt ist, ist es ganz wichtig, dass die Nähte sehr stabil verarbeitet sind. Das Material soll robust, stabil und strapazierfähig sein.

Gute Aufteilung

Mit Laptop soll es praktisch und modisch zu gleich sein. Ordnung in der Tasche muss sein. Visitenkarten, Stifte, Notizbuch, Smartphone, alles muss seinen Platz haben. Dazu sind viele verschieden große Innentaschen vom Vorteil. So findest du garantiert alles wieder.

Einfache Handhabung

Wer viel unterwegs ist, wird seine Tasche auch viel mit sich herum tragen. Manchmal mit etwas mehr Inhalt und manchmal mit etwas weniger Inhalt. Um dies etwas zu erleichtern, ist es ganz praktische, wenn man die Tasche in mehreren Varianten herumtragen kann. Einmal elegant über die Schulter oder auch am Arm oder als Henkeltasche. Selbst nach einem langen Meeting Tag ist hier Komfort inkludiert. Man sollte auch darauf achten, dass die Taschen auch perfekt auf einen Koffer passen, dies kann Business Reisen erleichtern.

Der Klassiker

Der wirkliche Klassiker unter den Business Taschen ist die Tote Bag, eine Henkeltasche. Sie wirkt sehr feminin aber nicht zu lässig oder verspielt. Ein schönes mittelgroßes Modell ist eine gute Alternative für den Büroalltag, aber genauso für die Abendveranstaltung. Mit einem kurzen Henkel kann man sie elegant am Arm baumeln lassen oder auch in der Hand tragen.

Sportliche Variante

Für den etwas lässigeren Look gibt es den Business Rucksack. Er bringt auch noch einen gesundheitlichen Vorteil mit sich und ist die sportliche Alternative zur Handtasche. Mittlerweile gibt es viele schöne verschiedene Modelle, die ebenso ihren Zweck wie eine Handtasche erfüllen.

Vorteile einer Business Tasche

Taschen mit einem eigenen Laptopfach oder Mittelfach eigenen sich sehr gut. Wer oft seine Tasche wechselt oder auch privat viele Utensilien der Business Bag benötigt kann ein sogenanntes Bag in Bag System nutzen. Hier kommt eine kleine Tasche oder ein Beutel in eine große Tasche. Saffiano Leder ist ein Kalbsleder und eignet sich super für die notwendige Stabilität von Business Taschen.

No –Gos für Businesstaschen

Sehr weiche oder Beuteltaschen eigenen sich nicht sehr als Businesstasche. Hier findet man nur schwer, das wonach man gerade sucht. Was gibt es schlimmeres als wenn man nach etwas in der Tasche, wie beispielsweise das klingelnde Handy sucht. Deshalb ist es besser, wenn die Tasche viele eigene Fächer hat. So haben Laptop, Aktenmappe und co alle ihren eigenen Platz. Weiches Leder ist wenig formstabil eignet sich nicht für Business Taschen.