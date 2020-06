Selbständig werden in der Krise – Blick auf die Franchise Messe Online Edition

Franchise Messe mitten in der Coronakrise? Ja das geht? Die letzten Monate haben gezeigt, dass viele Unternehmen und deren Mitarbeiter ganz plötzlich Home-Office können. Anders ist die Krise nicht zu bewältigen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Franchise Messe dieses Jahr in der Form Online Edition stattfindet.

Messebesuch – wo immer Sie gerade sind

Am 26. und 27. Juni 2020 besuchen Sie die Franchise Messe in ihrem Home-Office, Teleworking Büro oder auch in ihrem Lieblings Café. Teilnehmen mittels PC, Laptop, Tablet oder Mobile Device. Damit eröffnet sich ein besonderer Blick auf eine der spannendsten Möglichkeiten, den Schritt in die Selbständigkeit zu machen. Als langjähriger Medienpartner der Franchise Messe, bieten wir Ihnen die Möglichkeit gratis Tickets zu erhalten. Mehr dazu am Ende des Artikels.

In der Krise selbständig werden?

Die Coronakrise hat tiefe wirtschaftliche Spuren hinterlassen. Die österreichische Wirtschaft ist noch weit weg von dem, was man langläufig als „Normalität“ betrachtet. Die neue Normalität, wie sie gerne von unserer Regierung proklamiert wird, bietet nur bedingt optimistische Ausblicke. Eine Krise bietet auch immer Chancen. Doch nicht jeder kann sie erkennen. Jetzt über Selbständigkeit nachzudenken, ist für manche sicherlich mutig, für andere aber ein Weg aus der Krise. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Dinge, die in der Krise auch funktionieren.

Eine der spannendsten Branchen in Österreich

Österreich ist ein Land der Franchise-Unternehmen, wenn es um den „sicheren“ Schritt in Richtung Unternehmer-Dasein geht. Ein Blick auf die Statistik zeigt es deutlich:

480 Franchise-Systeme sind aktuell in Österreich auf dem Markt. Zwei Drittel davon stammen originär aus Österreich

An 11.700 Standorten sind Franchise-Unternehmen zu finden

Der geschätzte Jahresnetto-Umsatz beträgt über 10 Milliarden Euro

91% der Systemanbieter möchten neue Partner aufnehmen; 75% davon sogar mehr als drei

Die gesamte Franchise-Branche umfasst 87.300 Mitarbeiter*innen

85% aller Franchise-Nehmer würden sich wieder für ihr System entscheiden

Zugegeben, das sind Zahlen aus dem Jahr 2019, also vor der Krise. Aber ein Blick auf die Vielfalt zeigt, dass es auch „Krisengewinner“ geben muss.

Online Edition als Erkundungsmöglichkeit für den Einstieg

In praktisch jedem Lebensbereich gibt es Franchisesysteme und die „Neue Normalität“ nach Sars-Covid-19 kann Chancen bieten. Ein genauer Blick auf die einzelnen Systeme und deren Anbieter lohnt sich. Der Brachenmix ist vielfältig:

Die Franchise Messe Online Edition ist eine perfekte Gelegenheit die wichtigsten Anbieter kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und sich vor allem Schlau zu machen, welche Chancen jetzt gegeben sind. Die Online Edition bietet spannende Möglichkeiten für den persönlichen Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern:

ein Live-Chat-Tool,

ein Video-Chat-Tool, das die Möglichkeit bietet sich „face-to-face“ kennenzulernen und

ein Terminvereinbarungstool, über das Video-Call-Termine im Vorfeld vereinbart werden können.

Alle Details zu Franchise Messe finden Sie auf der Website!

Als langjähriger Medienpartner der Franchise Messe, bieten wir Ihnen die Möglichkeit gratis Tickets zu erhalten. Nützen Sie die Chance und lösen Sie den Promotioncode noch heute ein. Die Aktion für Leser*innen von Unternehmerweb gilt bis zum 21. Juni 2020.