Franchise Messe – Das Branchenhighlight findet zum 5. Mal statt

Am 9. und 10. November 2018 ist es so weit, die Franchise Messe findet zu 5. Mal und zum erstmals in der neuen Location bei der MGC Messe, Modecenterstraße 22 in 1030 Wien statt. Franchise ist eine mittlerweile immer häufiger praktizierte Art selbständig zu werden. 10 Milliarden Umsatz und 150.000 Arbeitsplätze – die Kennzahlen sprechen für sich. 7% wächst die Branche von Jahr zu Jahr und mehr als ¾ aller österreichischen Franchisesysteme rechnen mit weiterem Wachstum. Eine gute Gelegenheit für Gründer*innen sich das vorort auf der Franchise Messe anzusehen.

Highlight in Franchise-Bereich

Die Franchise Messe ist also die perfekte Gelegenheit sich die führenden Anbieter anzusehen und das persönliche Gespräch zu suchen. Die Messe ist laut Dkfm. Andreas Haider, dem Präsidenten des Österreichischen Franchise-Verbands, das Highlight in der Franchise Landschaft in Österreich. Entsprechend sind viele spannende Anbieter vertreten. Von den Klassikern in den Bereichen Handel, Gastro und Gewerbe kommen auch immer mehr Franchisesysteme in den Bereich Bildung und Dienstleistungen und Social auf den Markt.

Neue Franchisesysteme drängen auf den Markt

Zum ersten Mal dabei ist System von Mathnasium Learning Center aus den USA, das Kindern und Jugendlichen das Thema Mathematik mit einer besonderen Methode näher bringt, denn Mathematik ist im Digitalzeitalter ein Schlüsselwerkzeug. Und wir wissen alle, dass die Vermittlung der Mathematik in unserem Schulsystem noch Luft nach oben bereitshält.

Bemerkenswert ist zudem das System von FiltaFry das ein mobiles Full-Service-Konzept rund um die Fritteuse in der Gastronomie bietet. Dabei stehen neben Kosten und Qualität auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Zentrum der Überlegungen. Diese zwei Beispiele zeigen, dass sich Franchising immer mehr öffnet und Marktnischen perfekt bedienen kann.

Von smarten Waschsalons zu kompetenten Finanzierungspartnern

Bloomnest-Laundry hat sich dem Thema Smarte (Unter-)Wäsche verschrieben und bietet die Möglichkeit ins Geschäft mit Waschsalons einzusteigen. Dabei kommen Miele Waschmaschinen zum Einsatz. Daneben sind viele der „Klassiker“ unter den Franchisesystemen auf der Franchise Messe zu finden. Von Anker Brot über das Futterhaus und MRS. SPORTY bis zur Volksbank Wien.

Die Volksbank hat sich in letzter Zeit stark dem Thema Franchise gewidmet und tritt als KMU-Bank dabei als kompetenter Partner für Franchisenehmer und Franchisesysteme auf. Sie ist auch Mitglied des Österreichischen Franchise Verbandes und will sich speziell um Gründer*innen kümmern.

Wer ist der perfekte Franchisenehmer?

Diese Frage hat den Franchiseverband schon länger beschäftigt und zusammen mit der Uni Seeburg wurde ein Fragebogen entwickelt um herauszufinden, ob jemand der richtige Typ für Franchising ist. Damit ist auch klar, dass nicht alle Unternehmertypen gleich gut zum Franchising passen. Wer also damit liebäugelt Franchisenehmer zu werden, sollte sich an den Verband wenden und den entsprechenden Fragebogen beantworten. Der Verband ist ebenfalls mit einem Stand an der Messe vertreten.

Pressegespräch zeigt Defizite in der Förderlandschaft auf

Im Vorfeld der Franchise Messe hatte die Veranstalterin, Carina Felzmann Inhaberin und Geschäftsführerin der Agentur Cox Orange, zum Pressegespräch geladen. Dabei wurden nicht nur die Neuheiten der Messe präsentiert, sondern auch kritische Anmerkungen, vor allem in Richtung Politik gemacht. Gerade im Bereich der Förderungen sieht die Branche noch einiges an Nachteilen, obwohl sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat. Norbert Steinwidder, Geschäftsführer von „Das Futterhaus“ – Österreich sieht hier noch einigen Nachholbedarf. Dazu sind die Branchenvertreter in ständigen Kontakt mit der Politik.

Vorteile bei der Unternehmensnachfolge

Auch das Thema Unternehmensnachfolge kam zur Sprache und hier zeigt sich, dass der Betriebsübergang in Franchiseunternehmen oft viel leichter zu vollziehen ist, also in Unternehmen, die auf den jeweiligen Inhaber zugeschnitten sind. Das hat mit der stärker auf die Marke bezogenen Unternehmenstyp eines Franchisesystems zu tun: die Eigenheiten des jeweiligen Inhabers oder der Inhaberin treten deutlich weniger in den Vordergrund. Daher ist ein Übergang für die Mitarbeiter*innen aber auch für die Kund*innen einfacher. Ein weiterer Grund, gerade für ältere Gründer sich als Franchisenehmer selbständig zu machen.

Blick ins Ausland

Der Blick über die Grenzen zeigt, dass in machen Ländern Franchising ein gelebter Teil der Gesellschaft ist. Hier spielt Frankreich mit einer Rate von über 20% Selbständigen, davon sehr viele Franchisenehmer eine entscheidende Rolle in Europa. Auch in den USA ist das Thema gerade der Renner, wie Carina Felzmann von ihrem Besuch der weltweit größten Franchise Messe in New York zu berichten wusste.

Hier also zusammengefasst die wichtigsten Fakten zur Franchise Messe:

Franchise Messe – Weg zur Selbständigkeit