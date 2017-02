Expense Reduction Analysts: Wie Sie als Selbständiger von einem europäischen Marktführer profitieren können.

Unsere Organisation setzt auf höchste Qualität und kann auf ein hervorragendes Beraterteam zurückgreifen. Der Erfolg lässt uns expandieren. Daher suchen wir laufend Berater und Beraterinnen, die einen starken Partner an ihrer Seite haben wollen. Mit dem Beratungsunternehmen Expense Reduction Analysts sind Sie ganz vorne mit dabei.

Expense Reduction Analysts, weltweit größter Spezialist für das Kostenmanagement im Unternehmen.

Partizipieren Sie an unseren Erfolgen und machen Sie sich als Franchisepartner unserer Organisation selbständig. Sie werden von unserer über 20 Jahre langen Erfahrung profitieren. Wir konnten bisher ein exzellentes Beraterteam aufbauen und möchten Sie mit an Bord holen. 270 Berater von Expense Reduction Anlaysts operieren in Europa in 16 verschiedenen Ländern. Die Devise lautet, dass ein gut durchdachtes schlankes Kostenmanagement den Unternehmen mehr Handlungsspielraum für nachhaltige und sinnvolle Projekte im Unternehmen ermöglicht.

Top-Consultant 2014, 2015 und 2016 in der Kategorie Managementberatung

Diese und vorangegangene Auszeichnungen wie der Franchisenehmer des Jahres 2015 sprechen für unsere hochqualifizierten Experten. Das zeigt sich zudem an den namhaften Kunden, die in Österreich unsere Beratungsdienste in Anspruch nehmen. Das wollen wir forcieren und unser Beraterangebot dementsprechend erweitern.

Bis 2020 soll der Beraterstamm auf 20 Partner in Österreich aufgestockt werden.

Gerade jetzt sind Unternehmen gefordert, wollen Sie den derzeitigen doch recht stürmischen Zeiten gut und klug begegnen. Gefordert dabei, innovativ zu bleiben und darauf zu achten, dass die Kosten und der daraus resultierende Nutzen ausgewogen bleiben. Dabei ist es meist notwendig, ganz genau zu kalkulieren und möglichst alle Eventualitäten mit einzurechnen. Dazu bedarf es der nötigen Experten, die sich auf diesem Gebiet mit gekonnter Leichtigkeit und einem enormen Wissen bewegen. Und genau dabei sollen Sie eine wichtige Rolle einnehmen.

Je mehr Experten von uns agieren, desto besser können wir werden.

Wir wollen voneinander profitieren und expandieren. Mehr Augenpaare sehen bekanntlich mehr. Werden Sie ein Teil von uns und nutzen Sie die Vorteile eines Franchisenehmers. Sie können selbständig agieren, ihr hoher Einsatz wird adäquat honoriert und dennoch sind Sie nicht allein. Sie können auf ein großes Netzwerk zurückgreifen und sind eingebunden in ein erfolgreiches Unternehmen.

Sind Sie interessiert und neugierig geworden? Haben Sie noch Fragen?

Dann können Sie sich hier umfassen informieren. Oder rufen Sie an unter 01 3649256/ 06991 3044430. Ihr Ansprechpartner Hans-Peter Caesar (moc.n1487828665oitcu1487828665deres1487828665nepxe1487828665@rase1487828665acph1487828665) ist der Country Manager von Expense Reduction Analysts.