Das waren die Business Maniacs 2018

Letzte Woche ging zum 28. Mal Österreichs größte Infomesse für Gründer*innen und Jungunternehmer*innen über die Bühne. Unter dem neuen Namen Business Maniacs brachte der ehemalige Jungunternehmertag rund 1.900 Neugierige, Gründer*innen und Jungunternehmer*innen zusammen.

Die Leidenschaft für das Business macht uns aus

Jürgen Tarbauer, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien eröffnete die Business Maniacs mit folgenden Worten: „Zum Unternehmer wird man nicht – Unternehmer ist man: Es ist eine Lebenseinstellung! Um Erfolg zu haben, muss man schon auch einen Knall haben, aber genau diese Leidenschaft für das Business macht uns aus“. Die 28. Auflage der größten Infomesse für Gründer*innen und Jungunternehmer*innen fand unter dem neuen Namen „BUSINESS MANIACS“ statt. Im Zentrum der Veranstaltung stand neben dem Transfer von Know-how auch das Mindset der Unternehmerszene.

Rahmenbedingungen in Wien sind ideal

Auch Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, motivierte die BesucherInnen: „Die Rahmenbedingungen in Wien sind derzeit wie geschaffen dafür, neue Ideen zu verwirklichen. Bei den Business Maniacs bringen wir die Erfahrungen und Expertise der Wirtschaftsagentur Wien mit den neuen Ideen junger Gründerinnen und Gründer zusammen, damit diese neuen Ideen nicht nur verwirklicht werden, sondern auch nachhaltig Bestand haben.“ Die Wirtschaftsagentur Wien ist seit vielen Jahren Co-Veranstalter und ein wichtiger Ansprechpartner für Gründer*innen und Jungunternehmer*innen.

Die ganz Jungen sollen den Unternehmergeist spüren

Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien, betonte, wie wichtig es sei, Gründergeist und Unternehmungslust bereits möglichst früh zu vermitteln: „Wir möchten schon den ganz Jungen unternehmerisches Denken nahebringen und ihnen die Möglichkeiten und Chancen der Selbstständigkeit als Berufsweg aufzeigen.“

Keynote von Walter Kreisel und Tipps von Josh.

Walter Kreisel ist Unternehmer und leidenschaftlicher Klimakämpfer mit seiner Vision einer elektrifizierten Welt. Er zeigte in seiner Keynote, dass es gute Alternativen zu den jetzigen Energieträgern gibt und dass alternative Lösungen ein gutes Business-Model sein können.

Josh. ist ein Vollblutmusiker und über 8 Millionen Klicks auf seinen Sommerhit

„Cordula Grün“ bei YouTube zeigen, dass er auch erfolgreich ist. Er sieht viele Parallelen zwischen sich als Musiker und einem Unternehmer. Leidenschaft und Hartnäckigkeit sind notwendig, aber auch das Arbeiten im Team. Denn nur gemeinsam ist man stark und ohne sein Team wäre der Erfolg nicht möglich gewesen betonte er in seinem Kurzauftritt auf der Bühne der Business Rookies.

Busy Day – Today

Anschließend gab es zahlreiche Vorträge auf drei Hauptbühnen, einer Bühne für Schüler*innen, den Young Business Maniacs mit eigenem Programm, sowie in der Lounge der Jungen Wirtschaft Wien. Auf dem Programm standen Gründungsbasics wie die Gestaltung eines guten Business Plans, Buchhaltungstipps und ein Fördersummit, außerdem Storytelling, Datenschutz und Augmented Reality. Ebenfalls neu waren Fokuspanels zu den Themen Social Entrepreneurship und Blockchain sowie ein Special der Fuckup Nights Vienna. Die Highlights folgten also dicht an dicht. In der Lounge der Jungen Wirtschaft Wien und beim anschließenden After Event in der Addicted to Rock Bar hatten die BesucherInnen zudem die Möglichkeit, neue Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen, ihr Netzwerk zu erweitern und so den Grundstein für langfristige Partnerschaften zu legen.

Neuer Expobereich

Ebenfalls neu: ein vergrößerter Expo-Bereich, eine emotionalere Inszenierung und die Aufwertung des Vortragsprogramms mit erfolgreichen Persönlichkeiten und ihren Geschichten als Inspirationsquellen für junge Selbstständige. Parallel zum Vortragsprogramm waren im Expo-Bereich 50 Aussteller*innen vertreten. Hier konnten sie die Besucher*innen wertvolle Informationen und Tipps holen sowie exklusive Messe-Angebote wahrnehmen.